柴田惠：鸟越筱竹工匠，用传统编织未来

岩手县一户町鸟越地区的筱竹工艺从平安时代(8世纪末-12世纪末)流传至今,由于编织工匠的老龄化及后继乏人,加之120年一遇的原材料枯死等原因,如今正濒临消失的危机。柴田惠女士(66岁)作为最后的传承人,积极探索当下可为之事,并致力于将之传承后世。我们听听她是怎么说的。

纤细而美丽,柔软且实用

在位于东京都文京区的“gallery KEIAN”,我看到了因生产数量锐减而成为珍品的鸟越筱竹工艺品。画廊的老板堀惠荣子对天然材料编织的篮子等工艺品十分着迷,为编织手工艺所吸引,在自己家的一角设置了画廊,主要展示介绍日本各地的篮子。

堀女士与柴田有着约20年的深交,2023年她用众筹模式募集资金,策划了书籍出版,旨在通过柴田,将鸟越筱竹工艺的历史和魅力流传后世。2024年5月出版了《编竹篮——柴田惠,与鸟越的筱竹工艺同在》(Little More出版)一书。

手拿鸟越的筱竹工艺品,你首先会惊叹它的轻盈。虽说是竹制工艺品,但远比想象中柔软纤细。仿佛秋天的稻穗一般的金黄色很是美丽,同时也能享受随着时间流逝渐变为糖稀色的过程。它的特点是编织孔细密,毫无缝隙,看上去纤细柔软,实际非常结实耐用。



鸟越的筱竹工艺手提篮(图片:在本弥生)

我们请制作者柴田女士讲述了竹制工艺品的迷人之处。

“作为生活用品,竹制品在我们的日常生活中随处可见。厨房的笸箩、田间劳作时背在肩上的篮子、便当盒等,我们从小随便在什么场合都能看到。虽然用途各不相同,但几乎都是能用10年20年的东西。”



因gallery KEIAN举办作品展示活动,柴田惠来到东京(图片:nippon.com日本网 编辑部)

受到“民艺运动”倡导人柳宗悦的高度评价

兼具美感与实用性的鸟越筱竹工艺,也获得了“民艺运动”创始人柳宗悦(1889-1961年)的高度评价,他在工艺品中发现了“用之美”,并提升了其价值。2024年4月至6月末在东京世田谷美术馆举办的“民艺MINGEI——美就在生活之中”主题展,成为详细介绍柳宗悦认可的鸟越筱竹工艺及柴田手工艺的良机。

在2024年5月共计8天的gallery KEIAN展会上,日本全国各地的柴田粉丝纷纷到访,展销的作品在几天内几乎售罄。现代社会充斥着因量产而千篇一律的商品,而被精美的手工艺、鸟越的筱竹工艺品所吸引的人却不在少数。那么,为什么这种手工艺会陷入危机呢?究其原因,一方面与各地的传统工艺面临着相同的问题,即制作者高龄化、后继乏人,另一方面也与鸟越的历史以及制作材料筱竹有很大的关系。

观音信仰与筱竹工艺

鸟越地区位于岩手县北部内陆的二户郡一户町的山间。在鼎盛时期的1951年,作为农村工业的副业,竹工艺品销售额成为日本第一。这里并没有“筱竹工艺之乡”的标识,唯一的标志就是这个地方的守护神、鸟越观音的红色大鸟居。



位于岩手县二户郡的鸟越山(图片:在本弥生)

传说鸟越观音是由与最澄和空海齐名的高僧圆仁(794-894年)于9世纪初创立的。一说为圆仁带来了筱竹工艺。在该地区瘟疫流行之际,圆仁传播观音信仰,禁止食肉。但是在耕地有限的鸟越,人们原本就不得不依靠狩猎为生。因此,为了帮助人们维持家庭生计,他传授了竹编工艺。

最近在御所野遗址的发掘调查中发现,从绳文时代开始人们就已经使用筱竹制作编织物了。

关于鸟越的起源也没有明确的定论,不过,直到二战前居民不吃肉食的确是事实。虽然现在没有严格的规定,但柴田从小就不吃肉。



穿过参道(左),便是通向鸟越观音深处院落的石阶(右)(图片:在本弥生)

“对我来说,观音菩萨与筱竹工艺是密不可分的。我每月都会在观音菩萨日(吉日)一早去参拜。我也不会用小杂鱼干做汤汁。在这样的环境中长大,我自然而然地喜欢上了竹制工艺。”

在鸟越,每到冬季农闲期间,都可以看到家家户户制作筱竹工艺品的情景。

“孩子们在帮助祖父母或父母进行手工作业的过程中,边看边学,逐渐掌握其中的技巧。父母首先要赚钱,所以没有时间教孩子,而且记忆中父母也几乎没有手把手教过我。”

120年一遇的筱竹枯萎

筱竹的直径不到1厘米,非常纤细,属于小竹类。由于它比普通的竹子细,因此编织的时候需要一定的根数。不只是编织,采购材料并进行加工也是很辛苦的工作。

柴田从父亲那里学会了采摘筱竹的作业。



手执采到的筱竹登山(图片:在本弥生)

“筱竹的品质根据采摘地点不同而有所差异。过去,即使有人进山采竹子,也没人会抱怨。我自己进山采摘的时候,因为不知是谁家的山,就一定会带着自己编织的篮子,要是主人出现的话,就送给他以表谢意。近来因为篮子比较珍贵,所以就带着啤酒券去(笑)。另外,还会有遭遇马蜂和熊的危险。”



刮皮后破开筱竹并将它们晾晒起来(左)。将一分为四的筱竹削薄的作业(右)。之后进一步仔细调整宽度和厚度(图片:在本弥生)

从2018年前后开始,这种筱竹在鸟越全境逐渐枯萎。根据记录,最近一次是在1897年,之前是1781到1789年,几乎都是以120年为周期出现枯萎现象,但其发生机理尚未明了。据专家分析,筱竹再生需要20年时间。

“加上气候变化的因素,不知道筱竹20年后是不是真的会复活。但是如果停止竹工艺制作的话,那这项技艺就销声匿迹了。现在只要能用不同的竹子就尽管用,想办法一直坚持到筱竹复活。最近我们会控制制作量,总算能确保今后1至2年的材料用量。总之现在必须做些力所能及之事。”

灵活应对时代的变化

堀女士在书中盛赞柴田,“看上去柔柔弱弱的,但能感受到她温柔的内心有一股强大的力量”。柴田有着筱竹一般坚毅的品格。

柴田在坚守传统的同时,也在尝试创作各种符合时代需求的作品,如装手机用的竖款挎包、时尚的手提篮等等。其中最佳作品是“M型包”,它是在大正时代长野县松本市用于出口而制作的派对包基础上,加进了柴田独特的设计改进而成的。



从传统型长方形竹箱(左)到派对用“M型包”(右)(图片:在本弥生)

“鸟越的创作者都是专门制作自己擅长的东西,但我制作长方形竹箱,也制作笸箩、手提包,什么都做,因此没有可称之为擅长的东西。正因为如此,我反而可以不受任何束缚,凭借自由的构想进行设计和制作。现在我觉得这是我的强项。”

目前做力所能及之事

柴田的父母都出身名门。母亲曾经是一名手工制作者,55岁的时候突然病倒,柴田决心继承家业。她30多岁结婚后回到鸟越,当时正在抚育孩子。

“下定决心干这行之后,我向母亲询问编织孔的问题,但那时母亲已经半身不遂。编织靠的不是头脑而是指尖记忆,因此母亲无法口头解释。我真后悔在她健康的时候没有好好问清楚。不过,虽然只在初中时做过,隔了几十年重新尝试,不可思议的是指尖居然灵活自如地移动起来。从那以后我就痴迷于此,并逐渐掌握了这项技艺。”

柴田开始从事这项工作是在1988年前后,那时鸟越还有很多手艺人,但便宜而容易量产的塑料原材料开始普及,受其影响,此后制作者不断减少。

“当时我是最年轻的。不过后来最终我还是最年轻的(笑)。我切身感受到了后继乏人这个现实。现在有想学习的人从外地过来,但本地没有。在鸟越,现役创作者只有10-20人左右,而且都是70多岁到90多岁的老年人。”

柴田希望将鸟越的竹编技艺留给后世,这种愿望非常强烈。现在她开设私塾,将自己掌握的技艺尽数传授给学员。

“在鸟越,曾经有过为了保护技术而不往外嫁女的时代。现在情况已经完全不同了。另外,掌握技艺也要靠自己在失败之中不断学习,但现在已经没有那么游刃有余了。如果中断的话,重新恢复是很困难的。我自己走了弯路,现在我毫无保留地将最快掌握这项技艺的要点传授给大家。”

柴田现在有3名徒弟,而且她自己还有想做的事情。

“妈妈病倒之前制作的那种双层编织大桶,我至今也没能超越。总有一天要编织出比它更精美的物品,为了牢记这个目标,我把它放在身边激励自己。另外,还有一些我在脑海中想象的、至今没见过的新样式,这些我也想编织出来。”



母亲惠美子最后的作品双层编织桶与爱犬Chaco(图片:在本弥生)

关于竹编工艺延续了1000多年的原因,堀女士写道:“皆因坚定不移的精神力量。和植物一样,我认为看不见的‘根部’非常重要。”对正在完成“根部”工作的柴田等创作者来说,现在所需要的不正是给予充足的水分和阳光吗?

首先要理解手工艺的价值,以合适的价格进行交易,还有营造让手艺人能安心地继续工作的环境。为此,行政的力量也是不可或缺的。为了不让珍贵的传统技艺消失,我们也要关注身旁自己力所能及之事。



柴田惠女士(图片:nippon.com日本网 编辑部)

