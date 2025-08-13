人气动漫角色与浮世绘的炫酷融合

时尚中的传统美“Cool Traditions”

人气动漫角色与浮世绘相遇，会擦出怎样的火花？现在，正有这样一批艺术创作者，使用江户时代传承下来的手艺，将人气动漫角色画进浮世绘，并且吸引了众多外国粉丝。这种艺术形式有着怎样的创作背景和目的？为此，我们采访了相关出版方。

动漫人物走进浮世绘

浮世绘描绘世间流行事物，借助木版印刷技术，以亲民的价格大量销售。对江户百姓而言，是最熟悉亲近的大众艺术形式。无论是画美人的喜多川歌麿、画歌舞伎演员的东洲斋写乐，还是画名胜的葛饰北斋和歌川广重，都风靡一时。

这些明星画师的成功，离不开无名手艺人和出版商的支持。雕版师根据底稿制作雕版，拓印师给这些雕版上色，并拓印到和纸上。在各环节的通力合作下，画师们被推入大众视野。



描绘了浮世绘制作场景的《今样见立士农工商之职人》（江户东京博物馆藏）

浮世绘的出版商称为“版元”，负责做策划，委托画师和工匠制作，并将成品售卖。其中最有名的，便是喜多川歌麿和东洲斋写乐的伯乐——茑屋重三郎（1750-1797年），人称“茑重”。他将构图新颖、描绘半身像的美人画和歌舞伎演员画推向市场，登上了“江户媒体大王”的宝座。



坂井英治二十几岁时辞掉商社的工作，改行为浮世绘出版商

近代以后，浮世绘走向衰落，但时至今日仍有几家出版商。坂井英治是版三公司（东京都大田区）的董事长。他沿用传统制作模式，坚持每部作品都由自由职业画师、雕版师和拓印师组成的团队完成，但作品主题不拘泥于传统。他不断推出符合现代人需求的作品，得名“令和茑重”。



上：葛饰北斋《富岳三十六景 江都骏河町三井见世略图》（大都会艺术博物馆藏） 下：哆啦A梦浮世绘木版画《富岳三十六景 江都骏河町三井见世略图》（版三提供）©Fujiko-Pro

版三的“镇店之宝”，是半个世纪来一直深受读者喜爱的动漫作品《哆啦A梦》的浮世绘系列。作品概念是哆啦A梦带着小伙伴，乘坐时空穿梭机来到江户时代，成为葛饰北斋和歌川广重名作的画中人。版三每年推出一次新品，每次都被抢购一空。

为保护动漫角色的形象，其在商品化时需使用官方图，这是业界常识。可这样一来，无法体现浮世绘的艺术特色。于是，版三跟版权方细致协商色彩的呈现方式和人物造型。在与《星球大战》的合作中，为把服装改成日本传统色调，版三与迪士尼进行了整整一年的谈判。坂井英治说：“他们同意授权，恰好证明了浮世绘作为日本传统文化的认知度。”



上：歌川广重《东海道五十三次内 原 朝之富士》（东京都立中央图书馆藏） 下：蜡笔小新浮世绘木版画《东海道五十三次内 原 朝之富士》（版三提供） ©臼井仪人/双叶社 Shin-Ei动画 朝日电视台 ADK

刚推出联名策划时，版权方没能理解“调整为浮世绘画风”的理念，坂井他们吃了一路闭门羹。直到与《星球大战》和《哆啦A梦》的合作成功，转机出现了。随后，他们的业务范围不断扩大。从《咯咯咯鬼太郎》《樱桃小丸子》《蜡笔小新》这些国民动画，到《哥斯拉》和漫威超级英雄，均与版三进行了合作。

最近，版三又与广受国内外年轻人喜爱的手游《Fate/Grand Order》开展合作，我们期待其推出新的爆款产品。



《Fate/Grand Order》浮世绘木版画《FGO 圣杯战争勇将传》（左）《回头的英灵肖像骑兵 骑兵/牛若丸》（右）TYPE-MOON监修（版三提供）©TYPE-MOON/FGO PROJECT

浮世绘和动漫角色联名合作，作为“酷日本”文化战略的跨时空作品，深受外国人的喜爱。坂井英治说：“之前，海外的浮世绘爱好者主要集中在欧美。但像《哆啦A梦》在中国很受欢迎一样，动漫角色相关的作品，在许多国家和地区都有需求。”他希望通过作品不断扩大浮世绘的粉丝圈。

如今，坂井英治瞄准了海外市场，可大约20年前，他刚从供职的出版社辞职创业时，想法只有一个，那就是“让师傅们赚到钱，把手艺传下去”。浮世绘匠人的技艺和工具，都是从江户时代一脉传承下来的，但现在人才短缺的问题日益严峻。



版三在外国客人占9成的新宿格拉斯丽酒店举办活动，现场表演浮世绘拓印技术

“我想让这个行业兴盛起来，趁师傅们手艺还在，多带些徒弟出来。”为助力浮世绘文化走向世界，坂井英治干劲十足，对未来充满期待。



（左起）霓虹灯浮世绘《哥斯拉新宿之图》《哥斯拉大阪之图》布艺板（版三提供）TM & ©TOHO CO.,LTD.



左：德彪西《大海（LA MER）》的管弦乐谱初版封面 浮世绘木版画 右：“LA MER （VAGUES VERTES JADE /翡翠浪涛）”是用白金金箔画的原稿（版三提供）

标题图片：哆啦A梦浮世绘《名所江户百景 大桥安宅骤雨》（版三提供）©Fujiko-Pro

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。