熊本熊：一个活跃于世界舞台的吉祥物

日本☆人偶天国

“职业是公务员。性别不是男人，是男孩子。性格有点皮，充满好奇心”。熊本熊的知名度在国内外都是一骑绝尘的，是经济效益最好的“软萌吉祥物”。关联产品10年间的销售额竟能高达9891亿日元。熊本熊，区区一个熊本县的吉祥物，为何能虏获全球人的心？

海外名人也热切关注

各位知道“熊本”吗？对！就是那个在纽约等欧美生蚝吧大火的“熊本生蚝”的发祥地，位于日本西端，九州岛正中央的熊本县是也。不过，还有一个力压“熊本生蚝”的势头迅速在海外斩获人气的熊本县的吉祥物，这就是“熊本熊”。

软萌吉祥物，一般都诞生于地方或企业的外宣活动中。大概10年前，软萌吉祥物在日本各地如雨后春笋般涌现，但至今还活跃在世界舞台的，大概也就是熊本熊了吧。



宣传熊本县魅力的软萌吉祥物“熊本熊”（图片：2010 kumamoto pref.kumamon）

原驻日美国大使卡罗琳·肯尼迪在欢送会的致辞中特意为它做了一番介绍，驻日法国大使罗兰·匹克邀请它参加新年贺词交换会“Galette des Rois”，它还与澳大利亚、中国、韩国大使欢颜合影留念。可是熊本熊，原本只是区区一个地方自治体的软萌吉祥物。

至今它访问的国家和地区已超20。亚洲各地自不待言，巴黎的日本博览会上常见它的身影，火奴鲁鲁文化节它也去参加。在巴西日裔中也大受欢迎。对了，别忘了访问丹麦王国时，它还受到了皇太子的接见。



在巴西圣保罗的“Japan House”举办的活动上完成南美出道的熊本熊（图片：时事社，摄于2018年11月4日）

熊本熊不会说话。只靠手势和动作等身体语言来表达喜怒哀乐。非语言沟通的这点，与梦境与魔法国度的人物也不可谓不像，但是神出鬼没地在各处现身的这点就大不一样了，更不用说出现的地点了。

为何熊本熊能以区区一个地方软萌吉祥物之身获得全球人的喜爱？关于这个答案，我想从陪伴它一路成长过来的原地方公务员的视角来思考下。

意外诞生的“软萌吉祥物”

2011年3月，熊本县也终于通过新干线与本州岛的大城市成功牵手。从首都东京到邻县福冈县的新干线开通的36年间，熊本县民一直翘首以待，如今愿望终于得以实现。这让县民的期许也不断提高，希望能够借此扩大本地产品的销路，能够吸引更多的游客来玩。

与熊本直通的是日本第二大城市，大阪。既然如此，那第一站就要去大阪打响熊本县的知名度。可是，该怎么办呢？经过多方讨论最终落实的创意，就是熊本熊。

熊本县开展了“熊本惊喜运动”，动员全体县民齐上阵，接待随着新干线的开通而日益增多的外地游客。目的是让熊本县民重新发现本地的优点，产生对家乡的自豪感，以此吸引外地游客的目光，让他们也来给我们“点赞”。这次运动如果能让熊本县民对自己的家乡产生自豪感，对县政府而言，也是值得高兴的。作为此次运动旗手，熊本熊便应运而生。

不过话虽如此，其实最早谁都没预料过这位软萌旗手的登场。制作人小山薰堂委托设计师水野学来设计“熊本惊喜运动”的logo标志。水野学最早考虑的是想要掀起一场运动，就需要一个亮眼的“揽客熊猫”。接着又觉得既然是熊本，那就自由发挥下，自作主张地设计了个“揽客熊”。如果没有水野的“额外工作”，大概我们也就看不到熊本熊了。熊本熊很幸运，它有一位好爸爸。





国内免除授权费

自治体的吉祥物原则上都在本地展开活动。但熊本县却称自家吉祥物是“长期出差”，除了大阪市内，还会让它在关西各地惊现身影，同时也尝试着在当时不断普及的推特上制造话题。还给它准备了名片，见人就发。这个大胆的策划就是暂且不管熊本县的知名度，先捧红熊本熊再说，然后再用它来带动熊本县的热度。

熊本熊的最终目标不是仅仅当个网红。它的格局更大。它要让熊本县丰富的物产和旅游景点，还有在这片土地上生活的人们，简单说，就是要让整个熊本县都火起来，给在这里生活的人们带来幸福——这才是熊本熊这位“公务员”肩负的重要使命。

所以熊本熊不收取授权费。虽然需要申请授权，但使用其形象不收费。这个制度设计的初衷是为了降低县内中小企业的参与门槛，但由于不收取费用，最后就连大企业也跑来凑热闹了。因此熊本熊的关联产品瞬间在全国涌现。在海外，据小山介绍，跟巴卡拉（Baccarat）、Steiff（泰迪熊）、徕卡和BMW MINI等国际大牌都出了联名款，电视台、报纸杂志和网络上都有过大量报道。当然，随着这一套组合拳的打出，熊本县知名度的直线飙升也就无需赘言了。



与帕丁顿熊（右）一起展示BMW特别型号车（熊本熊MINI）的熊本熊（图片：时事社，摄于2013年7月11日英国牛津）

顺便一提，熊本熊关联产品的销量在其诞生的10年间超过了9891亿日元。如果收取授权费的话......哦，这么想是不是有点俗气。

不过在食品方面是有个条件的。原材料必须是使用熊本县产的农林水产品的，才可使用熊本熊形象。这是因为熊本县在日本也是名列前茅的农业县。如果商场和超市的食品专区有印着熊本熊形象的产品，那就说明该产品要么是熊本县产，要么就是原材料（只要比例达到要求即可授权使用）来自熊本县。

上电视、参加活动都不收取演出费用。虽然地方远的话，也需要报销下车马费，但总体还是义务劳动。当然这么做也是有条件的。那就是要帮忙介绍熊本县。所以，如果只当熊本熊是一个独立的网红，去邀请它出镜的话，熊本熊是会拒绝的。虽然有些可惜，但熊本熊是为了提高熊本县知名度而诞生的吉祥物，职责所在也没办法。



在日本电视旗下的熊本县民电视（熊本市）的新闻节目出镜的熊本熊（图片：时事社，摄于2021年2月25日）



熊本县举办的“熊本熊诞生祭2019”，在熊本市民会馆的舞台上载歌载舞的熊本熊（图片：熊本县，摄于2019年3月10日）

不过，到了海外就另当别论了。从几年前起，我们就决定对海外销售的熊本熊关联产品收取授权费。其理由是，作为一种日本文化，软萌吉祥物在海外也打响了名号，其代表熊本熊人气更是高居不下，盗版产品也随之泛滥。亚洲各地出现了很多“冒牌熊本熊”，而监控这些假冒产品也需要耗费资金。一旦涉及收取版权费，也就会产生海外授权业务的经费，但这也是无奈之举吧。

熊本熊想为世界儿童贡献一份力量

如今在这个星球上还有很多得不到充分教育，连果腹都成问题的孩子们。不仅发展中国家，即便在一些被称为发达国家的国度，人口贩卖（由此产生的儿童诱拐）和使用童工也时有耳闻。为了解救这些孩子们，熊本熊能不能贡献一份力量？熊本熊是个调皮的男孩子。它能不能为同龄小伙伴们创造一个活跃的舞台？



访问熊本地震受灾地西原村的西原托儿所后，被孩子们热情围着一顿揉搓的熊本熊（图片：熊本县，摄于2016年5月5日）

我有一个梦想。希望在海内外销售熊本熊产品盈利的企业和团体能够拿出一部分利润，来做一个“熊本熊基金”，与当地民间非盈利团体携手合作，把资金投入到保护儿童权益，改善儿童生活和教育水平上去。联合国制定的“可持续发展目标（SDGs）”中，儿童教育和脱贫都是重要课题。如果熊本熊能为全世界的孩子们积极展开活动，出一份力，那我们熊本县民也会觉得无比骄傲吧。而且在我看来，毋庸置疑，这点恰好就是“熊本惊喜运动”的最终目标了。

标题图片：熊本熊在日本外国特派员协会的记者会上（2014年2月14日，时事社）

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