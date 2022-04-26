妖怪：虚构的精神世界，乐在其中的日本人

妖怪：虚构的精神世界，乐在其中的日本人文化 社会 历史
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这世上，有时会发生一些无法用常规思维理解的怪事。这些怪事有的明显离奇，比如目击本已死去的人或从未见过的怪物；有的只让人觉得有些不可思议，比如在空无一人的地方听到人声或看到诡异的火光。无论什么怪事，都会乱人心神，让人不寒而栗。
日本民俗学将引发这些怪异现象的事物称为“妖怪”。“妖怪”一词自古就有，但直到明治时代哲学家井上圆了（1858-1919年）提倡“妖怪学”，开展各种消除迷信的启蒙活动，大众才开始使用这个词，而后作为民俗学的学术用语被沿用了下来。1968年，漫画家水木茂（1922-2015年）基于民俗学著作等创作的漫画《咯咯咯的鬼太郎》被制作成动画，掀起了“妖怪热潮”，自此妖怪成为在日本广为人知的娱乐形象。不过，这并不是现代才有的，早在江户时代（1603-1868年）日本就已经诞生了将妖怪娱乐化的文化现象。
用妖怪角色打造虚构乐园
现在我们所说的妖怪，在江户时代有一个专门的称呼——“化物”。从字面意思看，“化物”是由狐、狸等动物为迷惑人类幻化而成的。但也有很多诸如河童、辘轳首(*1)等身形固定不变的“化物”，因此可以说，在日本人的认识中，“化物”指的是那些异于正常生物的东西。
江户时代的“化物”往往指出现在草双纸中的虚构形象，草双纸是当时一种类似现代绘本或漫画的读物。例如，江户（即现在的东京——译注）有这样一句俗语——出了箱根(*3)才有土包子和化物。“土包子”指那些不懂花街柳巷的玩乐规矩，不通风情之人。可见，在当时的江户人看来，江户文化圈里是不存在不懂玩乐之人的，也不存在“化物”，他们只存在于江户以外的地方。诸如此类的俗语还有“没有钱和化物”“这世上不存在不会喝酒的人和化物”等，在这些俗语中，“化物”都代表着不存在的事物。
江户时代的日本还没有进入近代，人们往往会认为那是一个充满迷信的时代，实际上，至少在江户这样的大城市，理性的现实主义思维已然在民众中渗透。不过，不同于近代以后，江户时代的人们并不因为“化物”不存在而将其摒弃，他们的态度是“化物的确不存在，但如此一来实在无趣，那我们便自己来创作它们吧”。换言之，他们享受着虚构世界带来的乐趣。
江户时代中期，大约18世纪，虚构“化物”也就是妖怪的现象得以发展。其背景或许是城市人对大自然的认识发生了变化。对于中世(*4)及以前的日本人而言，大自然拥有远超人类的力量，令人畏惧。而妖怪就出没在山、河、海等大自然里，出没于人类聚居区和大自然的交界处，俨然在告诫人类大自然有多恐怖。
即便到了江户时代，生活在山林、渔村中的人们仍然要直面大自然的威胁，仍然“真实”地感受到妖怪这一恐怖的存在。但城市人的生活已经远离大自然，他们餐桌上的鱼、菜等自然产物都是用金钱买到的，无需为是否歉收或鱼荒而或喜或忧。在这样的环境下，人们对大自然的畏惧之心渐消，象征大自然威力的妖怪也因而失去了真实感。
江户的妖怪革命
18世纪也是日本博物学飞速发展的时期。八代将军德川吉宗（1684-1751年）推行殖产兴业政策，各地对物产展开调查，本草学因此得到发展。本草学与西方的博物学性质相近，目的是记录各种自然物的特征、药用价值等并进行辨别和分类。当时涌现出许多类似动物图鉴、植物图鉴的本草学成果。此外，人们还积极地收集动植物标本，在名为“药品会”的博览会上展出。
在这个过程中，妖怪也被认为是一种类似生物的东西，和真实存在的生物一同被收录入介绍各种自然物的百科全书中。从这也可一窥当时人们对于大自然认识的变化——大自然从令人畏惧的对象，变成了科学观察的对象。妖怪从此不再神秘，人类把妖怪视同比自己低等的动物，尽管不可思议但足以掌控。笔者将这种现象称为“江户的妖怪革命”。
到了18世纪下半叶，诸如鸟山石燕（1714-1788年）的《图画百鬼夜行》（1776年）等妖怪图鉴问世，妖怪的存在方式发生了质的变化。
画卷中，原本视觉效果不是重点，只是为了说明妖怪是一种令人难以理解、不可思议的现象而进行的二次创作。但妖怪图鉴上的名称及其视觉形象等赋予了妖怪以特征，自此人们可以通过名称和外形来辨别妖怪，就像现代的“宝可梦”一样。
宝可梦的原型在妖怪纸牌中？！
江户时代末期，在面向儿童的彩色木版画“玩具绘”中，出现了以“化物大全”等为题的作品，即在一张画中描绘形形色色的“化物”。这些作品都带有妖怪图鉴的属性。
此外，“化物”还成为各式玩具的主题。例如，每个格子画着一种“化物”，通过掷骰子决定行棋格数的棋盘游戏——双六；听“化物”的名称，抢夺对应纸牌的游戏——歌留多。它们既是玩具，同时也带有妖怪图鉴的属性。
在宝可梦游戏中，玩家们在架空的世界中冒险，收集各种形态的生物，最终目标是合成完整的“宝可梦图鉴”。从这个角度看，可以说它是江户时代那些具有妖怪图鉴属性的玩具的正统继承者。最有力的证据是在宝可梦中，有一些以妖怪为原型的角色，例如以“九尾狐”为原型的宝可梦“九尾”等。
不过，二者之间存在着决定性的差异，那就是江户时代的“化物”完全不具备宝可梦“可爱”的一面。江户时代的人们亲近“化物”是因为它们“滑稽”，绝非“可爱”。而现代的妖怪，例如河童、天狗等，往往和宝可梦一样，被创作成可爱的形象。这是现代人对妖怪特有的情感体现。
标题图片：百鬼夜行画卷（兵库县立历史博物馆藏）
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