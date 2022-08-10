河童（KAPPA）：可怕的妖怪，反映出人们对水的恐惧

日本☆人偶天国

河童是一种令人恐惧的妖怪，它生活在河流或池塘中，会抓住正在游泳的人的腿，把他们拖到水中溺死。它还是个讨厌鬼，会使人发疯或患病。然而随着时代的变迁，它成为各类作品的角色之后，其形象却逐渐变得可爱起来。

河童是日本人最熟悉的妖怪之一，它不仅出现在漫画和动漫等娱乐作品中，还被用作电视广告的角色和地方政府的吉祥物。这种现象的出现，正是因为大多数日本人已经建立了“河童就是这种形象”的共识。

说到河童，现代日本人脑海中瞬间浮现出这样的形象：整体形态看起来大致像一个赤裸的孩童，头顶上有一个光滑的圆形区域，称为“盘子”，周围长着毛发状的东西。体表无毛，身体呈绿色，嘴巴尖如鸟喙，常被描述为“黄喙”。背上长有类似乌龟的甲壳，手指和脚趾上都有蹼。它潜伏在河流或池塘中，抓住正在游泳的人的腿，将其拖入水中溺死。这实在是一种可怕的妖怪，但不知为什么，成为各类作品角色的现代河童却被赋予了可爱滑稽的形象。



河童的一般形象（图片：PIXTA）

各地名称不同，以江户为标准

这样的河童形象是19到20世纪形成的，与原来民间流传的形象相去甚远。首先是名称，不同地区有不同的叫法。江户时代，京都和大阪统称为“上方”，这一带的河童被称为“Kawatarou”（川太郎），或讹音为“Gataro”（河太郎）。另外，它在东北地区被称为“Medochi”，北陆地区为“Mizushi”，在中国和四国地区被称为“Enkou”，而九州则为“Hyosube”。



江户时代的百科全书《和汉三才图会》（1715年寺岛良安编纂）中以“川太郎”之名介绍了河童。它被描绘成体表有毛、外观类似猴子的形象（兵库县立历史博物馆收藏）

直到18世纪，日本的文化中心都在上方。因此，现在被称为“河童”的妖怪在书籍中主要写作“川太郎”，而“河童”只是作为东国（古代地理名词，指关东地方、东海地方——译注）的方言补充说明而已。然而进入19世纪，江户（今东京——译注）的木版印刷与上方相比逐渐占据绝对优势，文化中心也完全转移到了江户。因此，江户的“河童”这种叫法，成为这种妖怪的标准名称。这与进入近代以后东京方言成为标准语的过程类似。

其形象从兽类转变为爬虫类和两栖类

此外，直到18世纪，河童的形象被描述为类似猴子或水獭的哺乳动物。在15世纪的字典《下学集》中，有“‘Kawauso’（水獭）上年纪后会变成‘Kawarou’”的记述，这是已知最早的关于河童的描述。应该注意的是，这里用的名称不是“Kappa”,而是“Kawarou”。而在日本耶稣会于1603年在长崎出版的《日葡辞典》中，“Kawarou”被描述为一种生活在河流中的类似于猴子的兽类。在早期阶段，河童的形象并不像今天这样被设定为爬行动物或两栖动物，而是类似猴子或水獭的兽类。

然而到了19世纪，其形象摇身一变，带有乌龟或鳖的甲壳的河童成为主流。这是因为，正如“Kappa”这个名称一样，乌龟或鳖状的河童形象也来自江户。这种乌龟或鳖状的河童形象在全国范围内还算小众，但是凭借印刷物，尤其是可称之为江户特色的浮世绘这一视觉媒介的巨大力量，在短时间内这种河童的形象成为标准形象。

例如，在浮世绘画家葛饰北斋创作的绘画范本《北斋漫画》中，描绘了具有锋利尖喙和乌龟般甲壳的河童，以及看起来像鳖的河童。这就是江户的河童形象。此外，浮世绘画家们有时将河童的体色涂成绿色。这可能是由于与青蛙的形象相混淆造成的。事实上，几乎没有民间传说可以证实河童是绿色的或者看起来像青蛙，但是青蛙的四肢有蹼，除头部外，其轮廓近似儿童，可能因此被选作河童的视觉化模型吧。无论如何，在此必须强调的是，现代日本人之所以认为河童的身体是绿色的，是因为受到了江户时代浮世绘的影响。



浮世绘画家葛饰北斋创作的绘画范本《北斋漫画》中所描绘的河童（右下），其原型为乌龟（兵库县立历史博物馆收藏）

从恐怖的妖怪转变成滑稽的角色

江户时代，妖怪们已经成为相当于现代漫画的“草双纸”中的角色，河童就是其中之一。“将人溺死”的恐怖形象被大大淡化，它被描绘成了滑稽的形象。这与河童的现代形象有关，但我们今天看到的“可爱河童”的直接起源则更晚，可以追溯到上世纪50年代以后。当时，漫画家清水昆的《河童川太郎》、《河童天堂》等“河童漫画”走红，掀起了一场巨大的“河童热潮”。他所描述的可爱河童成为东京都“都民日”的象征性角色，也成为了清酒和零食等商品的广告角色。实际上就是在这个时候，河童开始被描绘成可爱的形象。



清水昆的漫画《河童川太郎》中的主角是小河童。这是最早描绘可爱河童的作品。（长崎市中之茶屋，清水昆展示馆收藏）



小岛功为日本酒制造商黄樱绘制的第二代河童。第一代河童的作者为清水昆（图片：黄樱）

危害人类的讨厌鬼

由此可见，河童自江户时代以来，在大众传媒中得到了转变和发展，从而确立了其目前的形象。因此，与自古以来口耳相传的民间传说的河童有不小的差异。其中最大的区别可能是早期的河童非常恐怖。河童原本是一种可怕的怪物，它把人或牛马拖入水中，吞食其内脏和“尻子玉”（日本鬼怪传说中假想的肛门内的脏器——译注）。不仅如此，它还侵犯女性使之怀上自己的孩子，让人发疯或生病，给人类造成伤害。



《北斋漫画》中的河童是以鳖为原型绘制的。画中的男子高高跷起臀部，引诱喜欢尻子玉的河童（兵库县立历史博物馆收藏）

也听说过不少河童喜欢相扑的传说，这似乎是一种让人忍俊不禁的天性，但是陪它玩相扑的人，不是被它拖下水，就是被它害得发疯或生病，基本上没有什么好下场。



《大日本六十余州之内 上总 白藤源太》。江户时代的传奇相扑力士白藤源太抓住河童的场景。1843-1847年。歌川丰国作（笔者收藏）

有些神社将河童供奉为水神

除了如此恐怖的妖怪形象之外，还有河童造福人类的故事。全国各地都流传着这样的传说：河童在厕所里了摸女人的臀部而被砍断了手，为了换回自己的手，它向人类传授了制作神丹妙药的方法。还有一个传说，说的是河童试图把一匹马拉下水，但自己反倒被拖上了陆地，为了得到原谅，它发誓以后再也不会让村里的任何人溺水。有流传下来的证词记载了河童的承诺，也有可能就是那个河童被供奉为水神。



在高知县南国市稻生，以河童为神祇的河泊神社举行祭典的场景。试图将马拉入水中的河童被抓，后被寺里的住持解救，它发誓此后决不让村民溺水，被供奉为水神（笔者摄影）

此类故事也可见于日本古代神话的神灵，提醒我们河童是一种自然的精灵。日本人对自然怀有敬畏之心，并试图通过将其化身为神或妖怪来抵御自然的威胁。就河童而言，可以说它体现了河流、池塘和大海等大自然的恐怖之处。人类在水中是无法生存的。不管游泳技术多么高超，只要犯下一个错误，就可能会丧命。河童就是为了警示世人而被假想出来的。

如今，在河流沿岸或池塘边设置的禁止游泳的警示牌上，我们经常可以看到河童的图案。这似乎也在提醒我们，不要忘记河童可爱外表下的真实面目。

标题图片：《江戸名所道戏尽》之《二 两国的阵雨》。1859年，歌川广重的弟子歌川广景在漫画中描绘的河童（右）。带来晚间阵雨的雷神落在了两国桥下，并且即将被河童拖入水中（笔者收藏）

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