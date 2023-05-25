狐狸：化身美女诱惑男子的恶妖

日本☆人偶天国

日本动漫《海贼王》和《火影忍者》中都有九尾狐出场。《精灵宝可梦》中的“九尾”也是以九尾妖狐为原型设计而成的。狐狸是人们耳熟能详的妖怪形象，在动漫中多为“重磅角色”。从中国误入日本的“狐狸”逐渐演变成了怎样的妖怪呢？

2022年3月，栃木县那须町的温泉附近，一块名为“杀生石”的石头裂开，这则新闻一时间引发了热议。石头裂开的原因是以前产生的裂缝里渗入水后结了冰，总之属于自然现象。之所以引起大众的关注，是因为传说这块石头是由妖怪“九尾狐”变化而成的。

跨时代的九尾狐传说

平安时代末期，备受鸟羽上皇宠爱的美女“玉藻前”的真身，就是在天竺和中国化身美女后，诱惑君主致其灭国的妖怪“九尾狐”。不过，玉藻前被阴阳师安倍泰成识破真身，显出狐狸原形，在那须野被三浦介和上总介两名武士剿灭。



下野国奈须的金毛白面九尾恶狐讨伐图。19世纪30年代，歌川国芳画（兵库县立历史博物馆藏）



《安倍泰成调伏妖怪图》中所绘的玉藻前（国际日本文化研究中心藏）

然而九尾狐的遗骸化作石头，放出毒气，令靠近它的生灵纷纷丧命，因此人们心怀恐惧地称它为“杀生石”。到了室町时代，游经附近的名僧玄翁砸碎石头度其成佛后，它便失去了害人的能力。日本人将“铁锤”叫作“玄翁（玄能）”，便来源于这一典故。

因为位于活火山茶臼岳半山腰的那须野有火山气体喷出，鸟兽接近那里就会丧命，杀生石的传说似乎由此而诞生。杀生石裂开的新闻在社交媒体上掀起热议，“被封印的大妖九尾狐复活了？”冲上热搜。但杀生石并不是用来封印妖狐的，而是由妖狐临死前放出的毒气幻化而成。而且700年前已经被玄翁和尚砸碎了，这次只是它的碎块裂开了而已，应该不必担心妖怪复活。



杀生石所在的栃木县那须町的观光大使“九尾”（图片：那须町观光协会 使用授权编号21391号）

在《海贼王》《火影忍者》和《精灵宝可梦》里都是“重磅角色”

九尾狐频繁在动漫和游戏中亮相。在漫画家尾田荣一郎创作的《海贼王》中，女海盗卡特琳娜•戴彭具有变身九尾狐的能力。岸本齐史的《火影忍者》中，主人公鸣人体内就封印了九尾狐，可以利用它的力量来战斗。《精灵宝可梦》里的“九尾”是以九尾狐为原型，《妖怪手表》中也有“九尾”登场。九尾狐就是这样一个无人不知的妖怪，而且经常成为“重磅角色”。

不过，九尾狐并非日本原创，它起源于中国。将狐狸视为灵兽的观念本身就来自中国。

在《古事记》《日本书纪》《风土记》这类编撰于8世纪的文献中，几乎没有涉及狐狸的内容。日本人自古就感觉到某些特定的动物具有神奇的力量，将其奉为神灵，心怀敬畏，但其中却没有狐狸的身影。日本人奉为神灵的动物有蛇、鹿、野猪、狼、鳄鱼，尤其是蛇常被尊为神明，被认为可以化身人形。上述三部书中都记载了关于蛇神化身男子与人间女性交往的传说。

然而，在823年成书的最早的佛教故事集《日本灵异记》中，就出现了化作人形的狐狸和附在人身上的狐狸。在中国，到东汉时期，将狐狸视为妖怪的观念已经确立，魏晋后更甚，而中国的这种观念大约在9世纪传入日本。



江户时代后期的《化物尽绘卷》中描绘的化身人形的狐狸（国际日本文化研究中心藏）

顺便一提，《日本灵异记》中虽然记载了将蛇视为神灵的观念，却没有化身人形的记述。书中讲述了这样一个故事：一条蛇想让人类女子当自己的妻子，女子因行善的福报逃过一劫，蛇被斩杀，含恨而亡。然而狐狸却能变成美女与人类男子结为夫妻，甚至诞下了子嗣。可见蛇与狐狸的内涵发生了反转。

11世纪到12世纪，狐狸开始被供奉为神灵。到了14世纪，狐狸与农耕之神“稻荷”的形象逐渐融合。实际上蛇也是农耕神，一度被当成能带来财富的神灵，而此时却完全被狐狸赶下了宝座。



东京都港区赤坂的丰川稻荷东京别馆里供奉的狐狸（图片：PIXTA）

诡异的现象是狐狸在作怪？

另一方面，狐妖化身人形或附体的故事却开始流传。各种不可思议的现象都是狐狸在作怪，这种观念广泛渗透到人们心中，直到半个世纪前，日本人的日常对话中还经常出现“化身狐狸”“被狐狸附身”的说法，可见狐狸在日本早已深入人心。

晴空万里之下骤然而降的太阳雨在日本叫做“狐狸嫁女”。日本人认为这种神奇的天气很特别，是狐狸出嫁的日子。不过，“狐狸嫁女”最早似乎指的是远处深山中可见火光点点的现象。在本来人迹罕至的山中，居然隐约可见点点火光列队前行，宛如送女儿出嫁的队伍，于是就有了这种说法。



《时参不斗狐嫁入见图》中描绘的狐狸嫁女（国际日本文化研究中心藏）

如上所述，狐狸在夜里点火也是众所周知，过去叫作“狐火”。日本最古老的漫画、12世纪的《鸟兽人物戏画》中，就有狐狸在尾巴上点火的画面，如同火把一般。大约同时期的故事集《今昔物语集》中也记载了诡异的火光是狐狸在作怪，可见“狐火”的概念此时已然存在。



《怪物画本》中描绘的狐火（国际日本文化研究中心藏）

玩弄男子的美艳妖怪

狐狸尤其擅长变成美女魅惑男子，可以说这也是受中国的影响。在中国，万事万物都可大致分为“阴”“阳”两类，而狐狸是属“阴”的动物。人类中的女性也被划分为“阴”，所以属性为“阴”的狐狸（与雌雄无关）会变成女子。

前面介绍的玉藻前也可归于这一系谱。只不过玉藻前的真身被认定为“九尾狐”非常之晚，是在进入江户时代之后，最早其实是“二尾狐”。“猫又”（日本传说中的妖怪，为黑猫形象——译注）也是两条尾巴，一般认为这是受到江户时代以前玉藻前传说的影响。



《玉藻前物语绘卷》中所绘的二尾狐（国际日本文化研究中心藏）

在中国，迷惑商纣王致其灭国的美女妲己的真身相传就是九尾狐。江户时代中期以后，这一传说通过对中国书籍的翻译，被通俗的玉藻前的故事所采纳，于是就出现了玉藻前是九尾狐的传说。如此想来，活跃在日本动漫和游戏中的各种九尾狐可以说是“国际交流”的成果吧。

标题图片：狐狸嫁女，山口县下松市花冈福德稻荷社每年11月3日举行的“稻穗祭”中的仪式（PIXTA）

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