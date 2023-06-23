奥特曼：跨越时代，深受喜爱的国民英雄

日本☆人偶天国

奥特曼1966年初现电视荧屏，至今系列作品已经超过了40部，成为获得三代人喜爱的英雄。为什么奥特曼会如此受人喜爱呢？

前几天，我走在去地铁站的路上，听到身后传来男孩的歌声。他唱的竟然是《艾斯奥特曼》的主题曲！我吃惊地回头一看，唱歌的孩子正坐在他母亲的自行车后座上，怎么看都像是小学低年级学生。想必他是从网上看的《艾斯奥特曼》吧。因为《艾斯奥特曼》首播于1972年，已是半个多世纪前的作品了。对于当年从电视上收看《艾斯奥特曼》的观众来说，这个孩子应该算是孙子辈了。

跨越时空，奥特曼让一代又一代人为其着迷。现在，特摄电视剧“新生代奥特曼”系列已经迎来第11个年头，7月开始将播出《布莱泽奥特曼》。



《布莱泽奥特曼》是“新生代奥特曼”系列的最新作品。除了与日语版同时播出的英语配音版之外，在中国大陆、中国香港地区、中国台湾地区、泰国、印度尼西亚等地都将播出当地语言的配音版Ⓒ布莱泽奥特曼制作委员会 东京电视台

虽然中途曾几度中断，但在近60年时间里，奥特曼系列已经有40多部作品制作并播出，成为日本名副其实的国民英雄节目。2022年上映的剧场版《新•奥特曼》票房收入超过了40亿日元（约合人民币2亿元），十分卖座。



2022年上映的剧场版《新•奥特曼》。导演樋口真嗣采用全新方式重新演绎了新时代的奥特曼Ⓒ2022《新•奥特曼》制作委员会

怪兽“占领”日本列岛

奥特曼系列的历史始于1966年1月开播的《奥特Q》。《奥特Q》中没有出现身形巨大的英雄，只有民间飞行员与其助手、女新闻摄影师三人。节目模式固定，他们每周都会遇到怪兽或怪事。《奥特曼》（初代）是继《奥特Q》之后的同一系列作品，同年7月在电视荧屏上首播。



《奥特Q》是一部讲述怪异现象的电视剧，但在初期就调整为以怪兽为中心的制作路线了Ⓒ圆谷制作公司



奥特曼摆出其必杀技“斯派修姆光线”的姿势。这是整个奥特曼系列中最卖座的作品Ⓒ圆谷制作公司

在《奥特Q》《奥特曼》中，以往只能在电影院里才欣赏得到的怪兽接连登场，让孩子们看得如痴如醉，从而掀起了“怪兽热潮”。除了制作这两部作品的圆谷公司之外，影像制作公司P Production制作了《熔岩大使》，东映公司制作了《铁甲人》，助推了这股热潮。松竹公司和日活公司也分别推出了电影《宇宙大怪兽基拉拉》和《大巨兽加帕》。一时之间，整个日本列岛都被怪兽“占领”了。

自那之后到1968年，陆续有《奥特队长》《赛文奥特曼》等四部冠以“奥特”之名的节目制作推出。不过，《奥特队长》是由TBS电视台和东映公司共同制作的，虽然标题中有“奥特”两字，但并不属于奥特曼系列。圆谷公司制作的三部作品多集收视率超过30%，在人气这一点上远远领先于后来其他公司的作品。

奥特曼热潮重现

为什么奥特曼能够跨越时代持续受到大家的喜爱呢？这必然是因为怪兽文化和特摄英雄节目这一类型已经在儿童文化中站稳了脚跟。对于孩子们来说，哥斯拉、拉顿、摩斯拉等怪兽很特别，每年只能在电影院看到一两次。但《奥特Q》颠覆了既有常识，每周，孩子们只要打开电视机就都能见到它们。怪兽离孩子们的生活更近了。正因为如此，才出现了震动时代的怪兽热潮。

到了1968年，怪兽热潮逐渐平息，以《赛文奥特曼》为节点，奥特曼系列暂告一段落。面向儿童的电视节目变成了《巨人之星》《明日之丈》等清一色以体育运动为题材的热血动画片。这一时期，虽然没有新的特摄英雄节目，但怪兽热潮时期的作品被反复重播，收视率稳定。特别是《奥特曼》，重播收视率平均达18%。在孩子们心中，对怪兽的热情就像岩浆一样翻腾着，等待着再次喷发的机会。

在这样的背景下，1970年，圆谷公司推出了《奥特曼格斗》，先是节选《奥特曼》和《赛文奥特曼》里的格斗场面重新播出，后利用拍摄那两部电影时剩下的角色服装重新拍摄了不同英雄之间的格斗场面，五分钟一集，在固定时间连续播出。此举被揶揄为“投机取巧”，却在孩子们之间大受欢迎，到1971年为止一共播出了195集。接着，新作《归来的奥特曼》顺势登场，再次在日本卷起了怪兽热潮。



双尾怪Ⓒ圆谷制作公司

这简直是奇迹！因为从来没有哪个电视节目能在过气之后东山再起的。这样的结果也让缔造了这股怪兽热潮的创作者们备感意外。此前，他们并没有意识到奥特曼这个角色在儿童文化中已经根深蒂固了。

奥特曼给了人们活下去的勇气

《奥特曼》的最大功绩便是创造了世界上独一无二的“巨大变身英雄”角色。在那之前的超级英雄，比如《月光假面》《游星王子》等，受美国《超人》影响，都是真人大小，而且不会变身。也就是说，《奥特曼》的创作者们在没有成例可以借鉴的情况下，经过反复摸索，创造出了具有划时代意义的英雄角色。

彼时，创作团队的核心人物是年仅28岁的金城哲夫。他身居圆谷公司文艺部策划室室长一职，为了推出前所未有的节目而不懈奋斗。据说，从一开始，奥特曼系列就定下了三个目标：要有贯穿整个系列的超级英雄；怪兽的形象要丰富，每集都出现；制作成彩色的电视节目。



雷德王（左）和杰德拉Ⓒ圆谷制作公司



美菲拉斯星人Ⓒ圆谷制作公司

节目的基本模式极其简单。每集都是发生怪事，怪兽或外星人登场，科学特搜队出动，科学特搜队遭遇危机，奥特曼出场。《奥特曼》预设的观众年龄比《奥特Q》的更小，因此更加强调娱乐性，但创作者们并没有把它拍成单纯惩恶扬善的电视剧，不忘在其中加入能在孩子们心中留下印记的“某些东西”。正因为如此，《奥特曼》才能成为电视史上光芒夺目的作品。

所谓“某些东西”，其实早在金城哲夫与其恩师关泽新一联手创作的第一集《奥特作战第一号》中就提示了。奥特曼来自距离银河系300万光年的M78星云，是守护宇宙和平的宇宙警备队队员。他为了追捕宇宙凶犯百慕拉而来到地球，却误杀了科学特搜队队员早田进。于是他把自己的生命给了早田，两人融为一体。来自宇宙的神秘人物——奥特曼就这么轻易地跨越了生死界限。而在大结局《永别了，奥特曼》中，宇宙警备队队员佐菲带着两条命从M78星云飞到地球。金城哲夫是冲绳人。在冲绳，人们认为生与死的界限是很模糊的。或许就是冲绳人的身份认同感促使金城哲夫创作出了这部以生命感为主题的电视剧。

在第二集《打击侵略者》中，“生命”也是重要的关键词。飞到地球的巴尔坦星人没有生命的概念，他们不可思议地把身体缩小成细菌大小，乘坐宇宙飞船进行流浪之旅。在剧情设定中，巴尔坦星毁灭的原因是疯狂的科学家实施了核试验，这给极端科学主义敲响了警钟。本剧集导演饭岛敏宏后来还推出了大热作品《给星期五的妻子们》。

从“某些东西”的这层意义上来说，最值得关注的剧集当属鬼才导演实相寺昭雄与编剧佐佐木守合作的四集作品——《恐怖的宇宙射线》《我的故乡是地球》《来自天空的礼物》《怪兽墓场》。实相寺敏锐的影像感觉，加上佐佐木笔下充满讽刺性的剧情，使这几集完成度很高，甚至达到了成年人的观赏标准。



在《奥特曼》中登场的怪兽贾米拉。贾米拉本是地球人，因迫降到某行星上而变成了怪兽，是宇宙竞争的牺牲品Ⓒ圆谷制作公司

对《奥特曼》来说幸运的是，时代的“某些东西”也对节目产生了影响。时代会影响作品，使作品带上那个时代特有的气息。相比其他特摄系列，《奥特曼》呈现出乐观、向上的积极色彩。节目制作于20世纪60年代后半期，当时以反对越南战争为开端，日本学生运动正盛。与此同时，日本经济高速增长，日本民众对未来充满希望。这股热情无疑对《奥特曼》产生了影响，让孩子们看到了通向未来的闪光之路上银色英雄挺拔的身姿。无论在哪个时代，那个战胜身心伤痛，勇敢面对敌人的奥特曼都能给予我们活下去的勇气。



2006年上映的剧场版《梦比优斯奥特曼与奥特兄弟》中，奥特兄弟们齐心协力，对战怪兽Ⓒ2006《梦比优斯奥特曼与奥特兄弟》



2023年1月开始播出的《新生代奥特曼全明星》中活跃着新一代的奥特曼们Ⓒ圆谷制作公司

图片：圆谷制作公司提供

标题图片：巴尔坦星人（左）是奥特曼系列中人气最高的怪兽Ⓒ圆谷制作公司

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。