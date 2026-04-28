能面：多样“面孔”中展现出的幽玄日式审美

打开能乐的大门

能乐是日本传统的舞台艺术。能乐演员所戴的面具“能面”，乍看没有表情，却能经不同的表演方式呈现出万千“面孔”。本文将带大家通过享誉海外的能面师北泽秀太的艺术创作，走进深邃的能面世界。

能面师，同时从事寺院神社装饰雕刻的制作与修复工作。1968年出生于东京都。曾亲自登台参与狂言演出，由此注重从演员视角创作能面，这是他的创作特点。曾在英国皮特·里弗斯博物馆、英国维多利亚与阿尔伯特博物馆、澳大利亚新南威尔士艺术馆等各国大学与文化机构展出作品、演讲、调查研究。作品集有《Noh and Kyogen Masks（能与狂言的面具）》（Prestel Publishing，2024年）。

面无表情的代名词

能乐脱胎于古典戏剧“猿乐”，后者源于从中国传入日本的“散乐”。到室町时代（1336-1573年），观阿弥和世阿弥父子(*1)父子合力使能乐臻于成熟。后在武家和公家的扶持下不断精炼，形成以“幽玄之美”为核心——在极致克制中蕴藏深邃情感的艺术形态，并传承至今。演员佩戴能面，通过缓慢的肢体动作、面部及身体微妙的转向与角度变化来表达情绪，进而推动故事发展。



北泽秀太创作的能面“小面”，象征年轻可爱的少女（图片：仓谷清文）

世界各地都有演员佩戴面具的戏剧形式，如古希腊悲剧、亚洲各地的假面剧等。这类戏剧形式中，大多都是将喜怒情绪或角色性格特征等外显于面具，能乐则不同。能乐中主要使用的是被称为“中间表情”、不固着于特定感情的面具。日语里用“像能面一样的面孔”比喻面无表情，这生动地表现了能面的特点。

然而，能面当真是毫无表情吗？

“当今顶尖主角（仕手）(*2)舞起时，能面的表情是会随之变化的。我完全被吸引，甚至忘记自己也在同一个舞台上。”

某位担任配角（胁）的能乐师如是说。能面的表情会变，这到底是怎么一回事呢？在回答这个问题之前，我们先按步骤了解一下能面的制作过程。

专心致志，精雕细琢

北泽秀太在其位于东京都的工作室里囤积了大量制作能面所需的木曾产日本扁柏。这种木材也用于寺社建筑和佛像雕刻。他挑选的四棱木材均来自树龄200到300年的巨木，而且年轮纹理细密。



使用“翁面”的型纸（左），描摹在四棱方木上（图片：仓谷清文）

北泽的能面制作始于绘制正面和侧面的型纸。他将型纸贴在按能面尺寸切割好的角材上，静观之，使能面的完整形态在心中自然显现。面未生则刀不落，待脑子里清晰浮现出立体能面的完成态之后，他才着手雕刻。



荒雕显形（图片：仓谷清文）



神形终现（图片：仓谷清文）

北泽雕刻一个面具大概要花三周时间，有时他一刻不停地跟木块“斗”上大半天。荒雕显形之后，便进入眼睛、鼻子、嘴等局部的精雕阶段。这些部位的造型会让面具整体的神韵大变，所以在神形终现之前，他都得专心致志，确保每一个细微的手部动作都毫厘不差。



能面内侧涂漆（图片：仓谷清文）

能面内侧层层涂漆，为的是保护木质面具不受演员汗水和呼气的侵蚀，同时加固面具，这样，就算穿过孔洞的绳子系得再紧，面具也不会裂开。

凸显阴影的色彩

雕刻完毕，北泽在面具表面上涂覆白色颜料“胡粉(*3)”并打磨平整，而后描绘头发和唇部等。最后一道工序是着色，难点在于眼部和唇部。用黑墨点睛后，再挂到墙上确认表情。



北泽使用的水干颜料。用水溶解后注入由贝壳粉末和胶液混合而成“胡粉液”中开始涂覆（图片：仓谷清文）

能面内侧的工艺也很讲究。因为演员戴上面具后视野会极度变窄，所以制作时需要考虑佩戴角度和视觉通透性。有时，北泽还会反复雕琢眼周内侧进行微调。

唇部用色复杂，用朱砂黄土复合颜料多层叠色，再打上阴影，呈现纵深感。最后还要以体现岁月感的古色做旧，使得光线形成柔和的漫反射，让眼睛、鼻子、嘴的阴影自然浮现。



北泽给表现年轻貌美女性的“若女”能面着色，口周部尤其耗神（图片：仓谷清文）

着色时在哪里落笔，是能面师最大的烦恼。是到此为止好，还是再添一笔好？多一笔则俗，令人难以抉择。

远观近看皆成趣

近距离观赏能面，我们会被细腻的色彩和精美的技艺吸引；但观众席与能乐舞台相隔十多米，从那个距离看去，决定能面观感的正是雕刻所塑造的强烈光影效果。

在世界各地的佛像、宗教雕刻、面具艺术中，雕刻和着色往往由不同的匠人分工完成。而且，一般来说，雕刻、绘画或浮雕创作，或偏重雕刻或偏重色彩，二者重其一。然而能面不同，雕刻和着色同等重要，并且都由能面师一人完成。

以雕刻牵引远处观众的目光，以色彩接住近处共演者的视线，由此同时回应两种不同距离的视线，这一双重性正是能面的特点所在。

表情万千的“面孔”

让我们回到本文开头的那个问题：能面的表情会变，这到底是怎么一回事呢？

能面种类繁多，主要有表现女性嫉妒和愤怒的怨灵“般若”、象征年轻女性的“小面”、表现神圣长者表情的“翁面”等。



北泽秀太制作的表现女性嫉妒与愤怒的般若（图片：北泽壮太）

露骨展现强烈情感的般若和鬼等角色表情属于“瞬间表情”。他们在舞台上虽有激烈的动作表现，但呈现相应表情的时间只有短短的10到15分钟。相比之下，乍一看没有明显表情、属于“中间表情”的小面等能持续占据舞台中心达一个小时以上。



北泽秀太制作的表现神圣长者表情的翁面（图片：仓谷清文）

在描述能面表情时，人们通常使用“阴晦”“明朗”两个词。佩戴小面时，一低头，眼眉处就会出现浓重阴影，视觉上呈现出一张忧郁哀婉的脸；一仰头，光线洒落，阴影消散，转而呈现出明朗、愉悦之态。演员通过细微的动作和角度变化，就能用光影流转表现不同的情绪，激发观众的共鸣。正因为能面能让观众感知到如此微妙的表情变化，能乐才让人久看不厌。

“一个好的能面，是能让演员表现出数百种表情的面具。”

一位能乐届代表性演员曾对北泽这么说过。



北泽秀太制作的狂言《福神》中福神的专用面具（图片：仓谷清文）

一路携行的道具们

制作能面的工具凿子多种多样，分别用于各个工序阶段。北泽的工作室里约有300把凿子，其中一部分是他那身为木雕匠人的父亲传承下来的。荒雕阶段，他用锤子敲打那些较大的凿子；随着工序递进，从整体轮廓到局部细节再到精雕收尾，按需换用适合的凿子。



北泽雕刻能面时使用的各种凿子。不同工序换用不同凿子（图片：仓谷清文）

经过多年磨合，他对每一把凿子都能如臂使指。他一边全神贯注地雕刻，一边自然地把手伸向下一把要用的凿子，甚至连眼皮都不用抬。



多年持续使用导致凿子被磨蚀（图片：仓谷清文）

正因为是重要工具，北泽在保养上从不懈怠。他的凿子中不乏从战前便相伴至今、饱经岁月的旧器，经年累月的研磨之下，刃头渐次缩短。有的凿子甚至已被磨蚀到肩部（刃部和柄部的连接处），北泽便将刃头弯折，改造成用于微雕的工具。

匠人要真诚

能面的创作过程既复杂又紧张，是一段孤独之旅。独自与木材对话，奋力雕琢，心中叩问是不是契合演员的期待、会不会被退货……北泽认为，自己至今还未创作出打心底满意的成品。他总觉得自己还有进步的空间，不懈努力，想在创作下一个面具时超越上一个。他永远说不出“到此为止”这句话。



神形终现阶段，北泽变换角度检查手中翁面的细节（图片：仓谷清文）

已故美国作家、诗人、社会活动家玛雅·安吉洛曾经在看到北泽创作的能面后说：“作品如其人，如果你想继续这份事业，就请永远做一个好人吧。”

对北泽而言，“好人”意味着真诚的匠人。“如果与丰臣秀吉珍爱的室町时代‘雪之小面’(*4)放在一起比较，那我创作的小面绝对比不上它。”他还提起曾经创作过的一个江户时代“若男面”，拿在手里看时感觉平平无奇，而当演员戴着它在舞台上大放异彩时他受到了震撼。



北泽在给若女面着色，面露微笑。他正不断迈向“更高境界”（图片：仓谷清文）

“与我较量的对手可是几百年前的名匠呢。”

北泽如是说。他踏实追求“更高境界”的脚步不会停。

标题图片：能面师北泽秀太亲笔在若女面上施以细腻的色彩（仓谷清文）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。