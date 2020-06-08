织田信长，梦想统一天下

日本史探险

织田信长、丰臣秀吉和德川家康生活在从群雄割据的战国时代向稳定社会过渡的历史漩涡之中。本文笔者为知名历史作家，通过回溯三位英雄豪杰的人生，为读者阐述当时日本社会的特征。本系列专辑首篇文章的主人公是在短时间内扩张领地、意欲一统天下的织田信长。

战国大名的登场 织田信长生于天文3年（1534年），当时正值战国时代最动荡不安之时。享德3年（1454年），统治东国的鎌仓幕府统治者，即担任鎌仓公方的足利成氏杀害了担任辅佐职位关东管领的上杉宪忠，鎌仓幕府自此逐渐衰退，东国则持续近30年处于内乱之中，随即进入了战国时代。 另一方面，西国也开始发生战乱。应仁元年（1467年），由于将军足利义政以及管领家（将军的辅助职位）的继承问题，守护大名分裂成两个阵营，在京都展开激战。应仁之乱持续长达11年之久，幕府的力量被限制在山城国（现京都府南部——译注）一国之内。如此乱局之中，各地出现了许多以己之力分割土地并独自统治领地的豪强，这些人就是战国大名。他们为了统领家臣及统治领国，制定了“分国法”（家法、壁书），其中许多内容都涉及“喧哗两成败”（日本室町幕府时代后期至江户时代前期的法律原则之一，日语中“喧哗”指纠纷、暴力冲突，对于“喧哗者”，不论谁是谁非，对双方均施以同等处罚——译注）。不允许家臣间出现私斗（个人之间的争斗），纷争皆由大名裁决。总而言之，此法律的目的在于将权力集中于大名一身，维护领国的稳定。此外，“分国法”还有很多法令对私人婚姻作出规定，限制领地买卖，规定农民须缴纳年贡并禁止其集体逃亡。 战国大名要求家臣主动申报自己的土地面积和收入额度，并登录于“检地帐”（现在的土地台帐），这种检地政策称为“指出检地”，大名依据名为“贯高”的基准将土地面积换算成金钱，整体掌握家臣的收入金额。大名保证家臣的地位和收入，但同时也要求其担任与贯高相符的军事职位。另外，大名还以贯高为基准向领国人民征收年贡。 此外，战国大名还设置了“寄亲寄子制”，将地侍（下级武士）作为“寄子”，依附在有权势的家臣“寄亲”之下， 将家臣们纳入组织之内。在战争时期，将寄亲寄子集团编成长枪队或火枪队，借此实现以步兵为核心的集体战术。交战之际，从各村庄征召农民担任士兵和物资的补给人员。这个时期，武士和农民尚未完全分离。 为了领国的繁盛，大名还大肆开发新的田地和矿山。石见大森银山、但马生野银山以及甲斐、佐渡、越后的金山就是在这个时期开发的。为了发展农业，大河川的治水和灌溉事业亦相当盛行，例如武田信玄在釜无川和御勅使川的交汇之处修筑了坚固的堤防——信玄堤。 总之，在这样的战国时代，以尾张的武将信秀嫡长子的身份降临这个世上的信长，不久急速扩张势力，仅差一步之遥便实现了天下统一大业。本文将追溯信长平定天下的业绩，并揭示当时的时代背景。



统一尾张之路 永禄3年（1560年），骏河、远江的大名今川义元率领4万大军（关于人数有不同说法）进攻尾张。信长率军前往迎击，以两千精锐之兵袭击今川的本阵（大本营——译注），义元于阵前殒命，这就是“桶狭间之战”。信长军出乎意料地大获全胜。继而信长与三河的松平元康（后来的德川家康）结盟，以保障领国东部的安全，同时为了攻打西边的美浓国，展开与斋藤义龙的争战。

此时，中国地方（位于日本本州岛西部——译注）统治安艺的毛利元就在严岛之战中获胜，歼灭了周防的大内氏（名将陶晴贤），进而攻入出云尼子氏的领地。在甲信越地方，甲斐的武田信玄歼灭了信浓的诹访氏，在川中岛与越后的上杉谦信交锋，意欲吞并信浓。关东地方则是北条氏康以小田原城为据点，以伊豆、相模、武藏为领国，逐渐将势力扩张到上总及下总等地。而在九州地方，丰后的大友宗麟统治北九州一带的势力正盛。 欧洲人来航与基督教传教 特别是大友宗麟，他多方保护耶稣会的圣方济各･沙勿略，并允许其在领国内传教，也因此陆续有传教士来到九州岛各地，基督教得以广泛传播。欧洲正值大航海时代，为了寻找新兴的市场和传教地，葡萄牙和西班牙商人及传教士乘船航行到全世界。进入16世纪，他们来到了中国和东南亚，天文12年（1543年）终于有位葡萄牙人漂流到了种子岛，并为日本带来了火枪这种新式武器。 九州岛的诸大名允许基督教传教是为了进行南蛮贸易（16世纪中期至17世纪初期，日本与西班牙、葡萄牙等国商人之间实行的贸易——译注），以获得武器和各种珍贵物资，因为葡萄牙商船只进入允许传教的大名领国。由于传教士在建造医院和学校等社会福利事业上倾注心血，日本国内的基督教徒急速增加。请人们吃蜂蜜蛋糕等使用砂糖和鸡蛋制成的“南蛮点心”和牛肉料理，对于传教也有很好的效果。这一点我们也可以从佛教僧侣对上述行为的指责中窥见一斑。



立志统一天下的信长所采取的经济政策 永禄10年（1567年），信长驱逐斋藤龙兴，征服美浓，将斋藤氏的稻叶山城改为岐阜城并以此为根据地，在城下町（以城郭为中心建立的都市——译注）加纳发布“乐市乐座令”。解散“座”这种垄断性的同业行会，营造让商人可以进行自由贸易的环境，并轻减税赋。此外，整修包括岐阜城下在内的各个街道，还废除了许多关卡，因此城下町呈现出一派繁荣之势。

“天下布武”之印（兵库县立历史博物馆） 从此时起，信长开始使用“天下布武”的印信，表明以武力统一日本的意志。次年，奉足利将军家的义昭之命，率领大军进入京都，复兴室町幕府，以此为基础，将自己的势力扩展到京畿之内。此外，信长意欲牵制石山本愿寺和比叡山延历寺等佛教势力，于是保护基督教以相抗衡。信长召见路易斯·佛洛伊斯等传教士，从他们身上积极吸收西洋知识。 但此后将军义昭转为与信长对立，更与各地大名结盟，打造织田包围网，此举让信长面临巨大的危机。不过信长拔擢羽柴秀吉和明智光秀等出身与地位低微却极有才能的人，不屈不挠地将敌对势力一一摆平。他火烧比叡山延历寺，歼灭浅井长政和朝仓义景家族，并彻底包围了石山本愿寺。元龟3年（1572年），武田信玄从甲斐率领大军来势汹汹，次年却在途中病死。信长就此摆脱了这场危机，将义昭驱逐出京都，摧毁了室町幕府。 应用新式武器火枪 另一方面，传到种子岛的火枪，也因为正值战国时代，所以开始在近江的国友村与和泉的堺地大量生产。但由于有效射程仅有100公尺，发射前还要花时间准备弹药，因此这种武器不太适合实战。而彻底改变这种认知的人正是信长。 天正3年（1575年），信长偕同德川家康在设乐原与甲斐的武田胜赖会战，武田军被誉为最强部队，但信长使用3000支（一说）火枪击溃了武田军，这场战役史称“长筱之战”。信长以大量火枪同时射击的方式，将实战时单独一支派不上用场的火枪变成了无敌的武器。这在战术上是划时代的里程碑，此后战国时代的会战中，火枪开始发挥重要作用。

