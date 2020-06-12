丰臣秀吉统一日本，为社会安定，实施结构改革

日本史探险

继上期对织田信长的介绍，本篇将聚焦丰臣秀吉的一生。秀吉为主君信长复仇后，在16世纪末实现全国统一。他统一了度量衡，并向全国派遣官员推行检地制度，以“石高”（米的产量）计算出土地的生产力，确保税收的稳定征收。此外，为了脱离战国时代的乱世并建构稳定的社会，还积极推进社会结构改革，采取的措施包括没收农民手中的武器，使其专心从事农耕，以防发生武装暴动；明确划分武士和农民的身份，等等。

实现全国统一

天正10年（1582年）6月2日，统一天下在即的织田信长在京都的本能寺被家臣明智光秀杀害。为信长报仇的是织田家的重臣羽柴（丰臣）秀吉。

秀吉出生于尾张国的低等步兵“足轻”之家（一说），仕奉信长后开始崭露头角，跃升至重臣之位。发生本能寺之变时，秀吉在中国地方对毛利氏的高松城发动水攻，得知消息后即刻与毛利氏议和，率兵返京，俗称“中国大返还”。本能寺之变仅11天后，就在京都郊外的山崎击败光秀，史称“山崎之战”。随后又在贱岳之战（1583年）中击败织田家的另一位重臣柴田胜家。同年，秀吉在石山本愿寺的旧址开始兴建大坂城，旨在昭示天下自己是信长的后继者。1585年降伏长宗我部元亲，平定四国，同年担任“关白”。次年，秀吉获正亲町天皇赐姓“丰臣”，就任朝廷最高职位太政大臣。



矗立在贱岳山（滋贺县长滨市）山顶的武将铜像（Photolibrary）

秀吉依靠朝廷的威势建立政权，下令禁止大名间的私斗，该法令俗称“惣无事令”。以违背此令为由，1587年出兵征讨萨摩的岛津氏，将九州纳入统辖之下，1590年灭掉关东的小田原北条氏，压制东北地方的诸大名，统一了天下。此时距本能寺之变仅过了8年。

实施独裁统治

丰臣政权的财政根基来自约200万石的“藏入地”（直辖地）收入，此外还掌控着石见大森银山及但马生野银山等重要矿山，并将京都、大坂、堺、伏见、长崎等城市置于统治之下，向富商筹措资金和必要的资材。

政治上，虽然有胞弟秀长和茶人千利休作为智囊，但秀吉实施独裁统治，即使把关白一职让给收为养子的外甥秀次后，也以“太合”（对关白职位引退者的称呼）的身份持续掌握实权。只是到晚年才设立了五奉行、五大老制度，让心腹的五奉行分掌政权，重要事宜则交由有权势的大名五大老进行合议。

此外，1582年开始对直辖领地及封赐的大名领地实行“检地”（太合检地）。此前推行的制度名为“指出检地”，由农民或家臣自行向大名申告其所有的土地面积和收获量，但秀吉不承认这项制度，而是派遣检地官员前往当地，对农田和房屋的占地面积及等级进行详细调查。通过推行检地，秀吉将全国的度量衡统一如下：

“6尺3寸(约191㎝)见方＝1步，30步＝1亩，10亩＝1段（反），10段＝1町。”

土地（农田）的等级分为上田、中田、下田、下下田四等，由派遣到当地的官员根据公定的土地标准收获量（石盛）认定，将其乘以面积后计算出生产力（石高）。

而此前的日本，一块土地通常是数人从中获利，秀吉把土地的直接耕作者农民登录到“检地帐”（土地台帐）上，确保他们的耕作权，同时令其承担缴纳年贡和充当阵夫（战时被调去从事杂务的劳役）的义务。这就是“一地一作人”原则。另外，“检地帐”以村落为单位制作，年贡也是以村为单位征收（村请制）。年贡额度一般为“二公一民”，即收获量的三分之二上缴给领主（公），三分之一作为自己的收入（私），可见农民负税之沉重。

1591年，平定天下的秀吉要求大名们献纳领国的“检地帐”（御前帐）和领土地图（国绘图），依此正式确定大名的“石高”，并依据石高的多寡决定其应当负担的兵役数量。此项制度后为江户幕府所沿用。

实行刀狩令和身份制度

1588年，秀吉下令没收农民手中的刀、弓、矛枪、火枪等武器，这就是“刀狩令”。当时的农民需要防备敌人的袭击，或受大名征召出征，所以持有武器。为防止发生“一揆”（武装暴动），秀吉没收他们的武器，使其专心耕作。

1591年，秀吉发布“人扫令”，禁止仕奉武士的武家奉公人（侍、小者等）转行成为町人（商人及工匠）或是百姓（农民），禁止农民从事商业活动和兼差（即转行为商人或工匠）。次年，以关白丰臣秀次的名义再度发布“人扫令”（身份统制令），分别对武家奉公人、町人、农民的户数和人数进行全国性调查，并且确定下来。

通过上述太合检地、刀狩令和人扫令，制定了基于职业区分的身份制度，原则上身份之间无法转换。另外，武士和工商业者集中到都市（城下町等）居住，村落只由农民组成。如此一来，所谓的兵农分离制度得以确立。

外交政策：迫害天主教徒与出兵朝鲜

关于外交政策，秀吉起初延续了信长对基督教的保护政策，但是他在平定九州后的1587年得知肥前国的大名大村纯忠把长崎作为教会领地捐给耶稣会，有些传教士把日本人拐卖到国外做奴隶，天主教徒破坏神社寺院，便突然发布《伴天连追放令》，下令将外国传教士驱逐出境。不过，因为法令颁布后依然奖励南蛮贸易，所以法令无法彻底实行，不久后传教活动再度死灰复燃。然而，1596年秀吉听到漂流到土佐的西班牙船圣菲利普号船员的证言：“西班牙利用传教士扩张领土”，随即逮捕了26名传教士和天主教徒，翌年在长崎处死，史称“二十六圣人殉教”。日本和西班牙因此断绝邦交。



长崎市內的二十六圣人纪念碑（PIXTA）

当时，国内的大名和富商为了交易进入东南亚市场。秀吉也在1588年发布“海贼取缔令”，以确保贸易船在海上安全行驶。不过，他也开始企图征服国势衰微的明朝，想要建立以日本为中心的亚洲国际秩序，并且要求朝鲜、印度果阿的葡萄牙政厅、菲律宾的西班牙政厅及高山国（台湾）缴纳朝贡。通过对马的宗氏命令朝鲜“吾欲远征明朝，请担任先导”，却遭到朝鲜拒绝。于是，秀吉在1592年率领15万大军从釜山登陆，开始侵略朝鲜半岛，这就是“文禄之役”。

起初，日本军队以破竹之势进攻，但李舜臣率领的朝鲜水军驾驶龟甲船切断了日军的补给线，主要由民众组成的正义之师也顽强抵抗。加上明朝援军及时赶到，日军陷入苦战，战局胶着。双方一度停战进入和谈阶段，但是谈判决裂，秀吉在1597年再度以14万大军登陆半岛，企图占领朝鲜南部，史称“庆长之役”。不过这次也是一番苦战，以秀吉之死为契机，军队翌年从朝鲜撤退。两度出兵入侵对朝鲜造成了莫大的损害，但日本国内也耗费了庞大的军费和兵力，丰臣政权因此逐渐衰微。



《加藤清正朝鲜出征图》（Aflo）

辉煌灿烂的桃山文化与歌舞伎的诞生

这一时期桃山文化兴盛，开出绚丽之花。“桃山”这一名称来自秀吉晚年作为据点的京都伏见城。因为伏见城址多种植桃树，之后被称为桃山。信长削弱寺院的力量导致宗教色彩淡薄，很多具有现实性的作品问世，此为其文化特征。此外，秀吉统一天下，富商权势在握，加上南蛮人（当时通过航海到达日本的西班牙人和葡萄牙人——译注）来日等因素，既具有国际性又充满新鲜感，孕育出辉煌壮丽的文化。

另外，战国时代最具代表性的城郭建筑蓬勃发展也是这一时期的文化特色。诸大名在广阔的势力范围内纷纷兴建以天守阁为中心的城堡，其中姫路城、松本城、犬山城、彦根城等城堡保存至今。茶道也非常流行，大名之间争相收集茶具名器，向“茶头”（茶道师傅）学习茶道，频繁举办茶会。1587年，秀吉举办北野大茶会，超过1000人参加。茶道的集大成者即是生于堺市的千利休。相传由利休所建的妙喜庵待庵茶室（两张榻榻米的草庵式茶室）留存至今。



千利休（Aflo）

这个时期也因受到丰臣秀吉喜好的影响，豪华绚丽的绘画大受欢迎。在装饰城郭内部、寺院的拉门、墙壁和屏风时，在金光闪耀的底色上以绿色浓彩描绘的色彩绚丽的障壁画蔚为流行。

狩野永德将水墨画与大和绘完美地融于一体，陆续绘制出构图大胆的障壁画，其代表作有《唐狮子图屏风》《洛中洛外图屏风》。其弟子狩野山乐的《松鹰图》《牡丹图》和长谷川等伯的《智积院隔扇绘》、海北友松的《山水图屏风》也不妨了解一下。

在工艺领域，以秀吉的正妻北政所喜欢用的高台寺莳绘（漆工艺技法之一——译注）文卷匣为代表的许多高台寺莳绘遗物都很精美。

在演艺领域，京都出现了以出云的女子阿国为代表的表演团体，演出身穿奇装异服且品行不良的“倾奇者”（指穿着、行为、言语及性情奇怪的人——译注）调戏女性的“かぶき踊り（倾舞）”，深受观众欢迎，这就是阿国歌舞伎。此后女歌舞伎盛行。木偶戏人形净瑠璃也很流行，用于伴奏的三味线是由起源于中国、从琉球传入日本的三弦改良而成的。另外，堺市的商人高三隆达为歌谣谱曲的隆达节（隆达小曲）也颇受好评。

服装方面，原本作为和服下装穿着的小袖开始成为外装，女性逐渐不再加袴，开始穿着一体成形的便装。男女皆流行束发，将物品放在头顶搬运的习惯消失了。用餐也从两餐变成三餐，白米成为“公家”（朝臣——译注）和武士的日常饮食，但是庶民仍以杂粮为主食。

丰臣秀吉统一天下，持续近一个世纪之久的战国时代终于宣告结束，日本社会得以恢复和平稳定。

标题图片：丰臣秀吉（Aflo）