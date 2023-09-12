德川家的老爷们是如何走过明治维新的？

日本史探险

1871年（明治4年），明治新政府果断推行“废藩置县”，废除由旧大名统治的“藩”，改为国家直辖的“府”和“县”。经过这场世界史上也算独一无二的“革命”，全国260多位大名老爷们被没收了领地，跌下统治者的宝座。江户幕府的将军家德川家也不例外，走过了波澜壮阔的时代，他们的“后话”如何？本文将一一介绍。

多才多艺，为兴趣爱好而生的“末代将军”德川庆喜

今年1月，德川家广继任德川宗家第19代家主的新闻引发热议。德川家的始祖是江户幕府初代将军德川家康。那么幕府瓦解后，德川宗家和御三家（血脉地位仅次于宗家，允许以德川为姓，当宗家绝嗣时，可从中过继子嗣继承宗家的三大旁支）的老爷们到底是如何走过明治时代的呢？

“末代将军”第15代德川庆喜在继承家业短短1年后，1868年1月3日（庆应3年12月9日），在王政复古的政变中痛失将军一职。德川庆喜在4年前定居京都，经此政变，将大本营从二条城移到了大坂城，之后又因旧幕府军在鸟羽伏见之战中输给新政府军而败逃至江户，在上野宽永寺开始了闭关生活。



江户幕府在京都的大本营是二条城（世界遗产，京都市中京区）。德川庆喜在二之丸御殿（国宝）的正厅宣布大政奉还（图片：时事社）



身穿法国拿破仑3世所赠军服的德川庆喜（图片：茨城县立历史馆馆藏，时事社）

新政府将庆喜视为朝敌，从京都派出东征军讨伐。旧幕府一方的胜海舟和新政府军参谋西乡隆盛一番谈判后，东征军中止对江户城发起总攻。1868年5月3日（庆应4年4月11日），新政府兵不血刃地从德川家手里接过了江户城的管辖权。这一天，庆喜被免于处刑，并被移送回故乡水户。

德川宗家由御三卿（第8代将军德川吉宗的子孙形成的三条支脉）之一田安家年仅6岁的家主龟之助改名为“德川家达”后即位第16代家主，领地受封在骏府（静冈），受禄70万石。庆喜最终也迁至德川家在骏府的菩提寺宝台院。

第二年，庆喜正式获得新政府赦免。但随着1871年废藩置县的实施，骏府藩被撤销。家达迁至东京，而庆喜继续住在静冈，并过着醉心鹰猎、骑马、撒网捕鱼，埋头于和歌、俳句、围棋、书法和能乐等兴趣爱好的生活。他的摄影水平更是专业级别，曾投稿到华族（以德川庆喜和昭武为首的旧王族——译注）主办的摄影杂志《华影》，并获二等奖。庆喜与正室美贺子没有子嗣，但与侧室阿幸和阿信之间有过20多个（多夭折）孩子。

1897年，庆喜最终离开静冈，移居至东京巢鸭。彼时他已年至六旬。第二年，庆喜入皇居参见天皇，受到明治天皇热情款待。庆喜77岁去世时，明治时代结束，已是大正2年。庆喜虽然是历代将军中在任时间最短的，却是最长寿的一位。



东京都台东区谷中灵园，庆喜与妻美贺子之墓。按照庆喜的遗愿以神道教的方式入葬，所以坟茔为圆形（图片：PIXTA）

婉拒组阁敕命的德川宗家第16代家主德川家达

1863年，御三卿之一的田安德川家三男德川家达出生，6岁时取代庆喜继承了德川宗家，后作为知藩事（“版籍奉还”后在各藩设置的地方长官）入驻骏府，废藩置县撤销静冈藩后回到了江户。据传彼时他只带了8个随扈。在各地几经辗转，最终于1872年在赤坂安定下来。居所内有别院，住着第13代将军德川家定的正室天璋院笃姬。笃姬热心地接手了家达的教育。



德川家达当“知藩事”时居住的骏府城遗迹（静冈市葵区）。天守等所有建筑物几乎都在1635年的火灾中烧毁。本丸和二之丸部分改建成骏府公园，巽橹、东御门复原后对外公开（图片：PIXTA）

家达对庆喜并无好感，他总说：“庆喜是把德川家毁了的人，而我是建立者。”此外，他也讨厌被称为第15代将军的继任“第16代”。据传他曾说过：“德川家到15代就落幕了。我在明治天皇的仁慈恩赐下建立了一个新的家族。”

家达这一言行或许是受了笃姬的影响。笃姬在新政府军围困江户时，虽向朝廷力保德川家，但对导致这种状况的罪魁祸首庆喜却撇清干系，表示“要杀要剐，悉听尊便”。

从1877年起的5年时间，家达赴英学习政治，回国后被封公爵，是华族的最高爵位。1903年，年纪轻轻就担任贵族院议长。之后历经明治、大正、昭和三朝，他在议长的位置上稳坐了31年之久。这是最长在任纪录。



贵族院议长时代的德川家达（国立国会图书馆藏）

家达当议长从不结党营私，主持推进议事也公正严明。家达的政治手腕受到赏识，1914年收到了“组织内阁”的皇命。然而家达却称“自己不是当总理的料”，婉拒了组阁敕命。

因为当时要求组织政党内阁的护宪运动正如火如荼地开展，此时担任首相无异于火中取栗。最终大隈重信组阁，却因选举的贪污问题而支持率大跌，导致大隈内阁瓦解。从这个意义来讲，可以说家达的判断是很英明的。

1921年，他成为华盛顿会议的全权大使之一，参与第一次世界大战后关于国际秩序和海军裁军的谈判。当时的原敬首相将家达推上全权大使之位，他对家达在海外的人脉和社交能力寄予厚望。据说事实上家达也积极参加连日召开的晚宴和社交聚会，让各国代表对日本产生了敬意。

他也热心社会福利事业，担任救治穷困患者的东京慈惠会和恩赐财团济生会的董事和顾问，对旧领地静冈县和旧幕臣的人才培养事业也投入了巨额个人财产。1929年就任日本红十字社社长后，自费去欧美各国游说，致力于申办亚洲首个红十字国际会议，5年后促成该会议在东京召开。

1938年是家达继承德川家的第70个年头，举办了盛大的“家名继承70年纪念仪式”。同年5月，家达为参加红十字国际会议奔赴英国，在途经加拿大时心脏病发作，不得不打道回府。之后就一直缠绵病榻，在家疗养。1940年6月5日，家达76岁的生涯落下帷幕。



今年1月，57岁的德川家广继任德川宗家第19代家主。时隔60年的家主换代引发话题。家广现在以政治经济评论家身份展开活动，同时担任德川纪念财团理事长（图片：时事社）

勤王到底，帮助旧领民脱困的尾张德川庆胜

接着让我们来看下地位仅次于将军家的德川宗家旁支“御三家”（尾张藩、纪州藩、水户藩）的老爷们。

首先从御三家中地位最高的尾张藩说起。戊辰战争时，手握实权的是原藩主德川庆胜。顺便一提，德川庆喜是水户藩第9代藩主德川齐昭的七子，庆胜是齐昭的姐姐规姬之子，所以庆喜和庆胜是表兄弟。

鸟羽伏见之战旧幕府军败北，此后不久，身在京都的庆胜迎来了新政府高官岩仓具视的使者，并被要求站队：“是追随旧幕府，还是新政府军？还望明示。”

事实上岩仓当时似乎得到了一个消息，称尾张藩的佐幕派打算在名古屋拥立庆胜之子即现任藩主德川义宣加入旧幕府一方。庆胜闻言大惊，即刻赶回名古屋，肃清了佐幕派（青松叶事件）。经此一事，尾张藩便统一成了勤王派。

而且为了打消新政府的疑虑，庆胜还赶在新政府军东征（出发攻打江户）前向东海道、中山道的各藩和旗本（俸禄低于1万石的幕臣，有拜见将军的资格——译注）领地派出了近40名手下。说服他们加入新政府一方，让同意的藩提交誓词《勤王证书》。如此一来，短短半个月，东海道、中山道沿途大名和旗本悉数宣示加入新政府。



因天守的金鯱而闻名的名古屋城，是名古屋市的标志性建筑。尾张德川家17代的居城，1930年起作为古城堡被指定为国宝（图片：PIXTA）

废藩置县后，新政府赏赐知藩事庆胜一处位于东京浅草瓦町的宅邸。1875年义宣去世，庆胜再度继承家督，成为尾张家第17代家主。

庆胜为穷困的旧尾张藩士提供资金援助，奖励归农，在名古屋开设纺织工厂和养蚕场，为他们的子女解决就业。1877年策划开拓北海道，请求开拓使长官黑田清隆将胆振地区（北海道西南部）150万坪（约495万平方米）的土地无偿划拨给他，并将旧藩士迁至此处负责开荒。庆胜将这片地区命名为八云村（现在的八云町）。

虽是御三家之首，却为倒幕尽心尽力，为新政府诞生开道的从龙功臣庆胜于1883年8月去世，享年60岁。

先于新政府实现“强兵”纪伊德川茂承

与庆胜不同，纪州藩末代藩主德川茂承为鸟羽伏见之战败北的旧幕臣和会津藩兵提供保护和粮草，并将他们经水路护送到了江户。此举惹怒了新政府，被新政府以参加戊辰战争的藩兵人数太少为由勒令献上15万两的巨款。纪州藩千辛万苦筹措了3万两上供朝廷，实在无法筹集更多银两，只好向朝廷派出了1500名士兵，抵扣不足部分。

受到敌国待遇的茂承向出身纪州藩并在政府出任高官的陆奥宗光求助。在陆奥的斡旋下，新政府免除了所有“上纳金”，但作为代价，要求茂承进行彻底的藩政改革。



纪州德川家的居城和歌山城。其特点是白垩天守，与姬路城、松山城并称“日本三大连立式天守”，位于虎伏山山顶，可将四周全景尽收眼底（图片：PIXTA）

茂承启用津田出推行改革。津田出是纪州藩出身，赴江户学习兰学（江户时期通过荷兰语学习西方的技术和学问——译注）和西洋兵学，归藩后教授兰学。津田推行薪酬体系的扁平化改革，550石以上的藩士俸禄一律改为十分之一，25石以上550石以下的一律改为50俵。另一方面，24石以下的下级武士俸禄保持不变。

他还对身无任职的藩士发出通知：“今后可自由从事农业、商业等任何职业，居所也不限于城下，可自由搬迁”。算是先于新政府实施了四民平等政策。

不仅如此，还召集包括农民和市民在内的所有20岁以上成年男子，实施征兵检查，合格者需服3年兵役。这比新政府推行征兵令还早了3年。起初纪州藩的正规军只有3000人，此举之后，常备军扩充到7000人，再加上预备兵和补缺兵，总计约1万4千人，一下扩大到5倍。

军队体制采取普鲁士制，大量购入最新式的史奈德步枪。开办武器火药工厂，日制造子弹1万发。如果跟新政府军对战，恐怕纪州军会大获全胜。然而废藩置县后纪州军解散，茂承也被命令移居东京。

1877年1月，在明治维新后的各项改革中不断被剥夺特权、心怀不满的士族在西乡隆盛的带领下掀起了叛乱（西南战争）。于是茂承以扫墓为由回到纪州，宣布成立结社（之后的德义社），提供10万日元的资金救助穷困士族。告诫旧藩士不得投奔西乡军。还说服众人应征政府的志愿兵。最后旧纪州兵纷纷应征，在全国征发的7500名士族兵中占比最高，达到四分之一。

茂承成立的德义社购入了39公顷土地，让称为“小作担当人”的富农和地方望族经营，在救济士族方面发挥巨大作用。1885年又出资10万日元购入田圃。以此作为本金，为旧纪州士族修建了学校。之后每当和歌山县遭遇自然灾害时，也都会向灾民捐赠巨款。

宪法发布后，茂承作为贵族院议员活跃在政坛。1906年，茂承得了麻疹引发肺炎，并发尿毒症去世，享年63岁。

留学法国拓宽国际视野的庆喜之弟德川昭武

江户城无血开城的同年，1868年5月，水户藩藩主德川庆笃（庆喜之兄）37岁英年早逝。于是一直在法国留学的弟弟昭武回国，就任第11代藩主。正好一个月前，水户藩内部因藩士分裂为尊攘派和保守派而处于战斗状态，昭武在疲敝的领地内四处奔走，促成了藩内的融合。第二年，他向政府申请加入北海道开拓事业，把藩士迁至北海道，自己也一同前往。



末代水户藩主德川昭武（国立国会图书馆藏）

废藩置县后，昭武不再担任藩主（知藩事），迁至水户藩宅院所在地，位于东京向岛的小梅定居。第二年，与公卿中院通富之女荣姬（瑛子）订婚。

此后，昭武被政府任命为陆军少尉，1876年被任命为美国世博会“御用挂（宫内省或官府任命的要职——译注）”赴美。这也是昭武迫切期待之事，完成任务后，他再次回到法国巴黎投入留学生活。

1881年，昭武学成归国。第二年正月，他与长自己16岁、闲居静冈的哥哥庆喜时隔15年再次见面。之后，二人一直保持亲密交流，庆喜每到东京，他必会形影不离陪同左右。

昭武开始在旧领地内的大能地区（茨城县北部）经营牧场，10年间共投入了6万日元的巨款，铺设周边道路，修建畜舍。第二年又在天龙院地区开始种植杉树、日本扁柏、松树等植树造林事业。明治天皇似乎也跟小自己1岁的昭武意气相投，1882年曾行幸至昭武在小梅的宅邸。

1883年，昭武卸任水户家家主。虽然当时他年仅三十，但前藩主之子笃敬从法国留学归来，于是他适时隐退。

隐退后的昭武在户定（千叶县松户市）的高地上修建了日式宅院，携生母睦子入住，并与继室八重生育三子。而且他还在天龙院地区修建了山庄，起名“悠然亭”，时常来到这座山庄，投身于牧场和植树事业。



德川昭武度过后半生的户定宅。妻子八重使用过的后院的屋子有圆形窗户，可欣赏庭院（国家指定名胜）里的红叶（图片：PIXTA）

昭武与兄长庆喜一直兄友弟恭，一起在东京近郊猎鸭子，到大能打绿雉和兔子。他跟庆喜一样兴趣广泛，爱用法国产的照相机拍摄人物和风景。据说庆喜的摄影技术就是得了昭武的真传。

1908年，昭武病倒并摘除肾脏。第二年去热海和小田原接受温泉疗养，却还是于7月3日结束了58年的生涯。

就这样，德川家的老爷们经历了明治维新的激变期，度过了丰富多彩的一生。德川家之外的大名中也有很多人过着戏剧般的生活，走过了波澜万丈的人生。今后有机会时为读者一一介绍。

标题图片：水户藩末代藩主德川昭武1884年在千叶县松户町（现在的松户市）修建的户定宅院（国家重要文化遗产）。这是唯一保存完好的明治时代的德川家住宅，经过扩建后，现在有九栋房屋，由一条游廊连在一起（PIXTA）

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