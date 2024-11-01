几小时就打完的大决战：一战定天下的“关原之战”（中）

日本史探险

关原之战，是安土桃山时代，庆长5年9月15日（公元1600年10月21日），以美浓国关原（歧阜县关原町）为主战场展开的一场野战。有着“一战定天下”之称。德川家康率领的东军战胜石田三成统帅的西军，德川家康于1603年开创江户幕府。本次连载将对三成的误判导致意外惨败和东军的胜因进行解说。

沦为逆贼的家康

德川家康认为会津藩上杉景胜拒绝上洛的态度是谋反之举，于庆长5年（1600年）6月，亲率约5.7万人（关于人数众说纷纭）大军开始远征会津。

然而7月24日，他在下野国小山（栃木县小山市）帐中得知了石田三成和大谷吉继举兵一事。

于是第二天，他中止会津征伐，让己方众将领军西上。自己则暂返江户，打算稍事停留后就去追赶西上的大军。

然而，家康一进江户就动弹不得了。因为局势发生巨变。

西国的大大名毛利辉元忽然入驻大坂城，成为西军（反家康派）盟主，不仅掌握了丰臣秀赖，还将秀赖之母淀殿和三奉行（前田玄以、长束正家、增田长盛）拉到己方阵营。五大老之一的宇喜多秀家也投向了西军。

丰臣政权以三奉行之名，将家康的罪状总结为《内府错之条条》的弹劾状，分发给诸大名。这份带有官方色彩的文件，条理清晰地细数了家康的种种暴行，号召大名对秀赖保持忠诚。仅看这份文件的一家之言，正义确在西军。换言之，家康沦为了乱臣贼子。

如此一来，家康便开始怀疑那些站队己方并先行出发的丰臣系大名是否真的心系东军（德川方）。而且，除了敌对势力会津的上杉景胜，还有常陆的佐竹义宣等人态度不明，也可能进攻德川家的领地。当然，也需要运作拉拢多数派。对家康而言，这次确实是一个巨大的危机。

迟迟不到的秀忠军

然而，最终结果证明家康是多虑了。己方（东军）的先锋队势如破竹，仅一日就拿下了西军方的歧阜城。照此势头发展下去，反而根本用不着德川上阵，就能拿下西军。



歧阜城（歧阜市），曾经是稻叶山城，在战国时代也是斋藤道三的居城。现在的城堡为1955年复原（图片：PIXTA）

家康大惊，连忙要求先锋队诸将“在我到达之前，任何事由均需听从监军井伊直政指示”，制止他们的冒进。并于9月1日紧急率军从江户出发。大军有3.2万人（众说纷纭）。大军沿东海道一路急行，于9日到达冈崎城，11日进入清须城。不过，在这里，家康以感染风邪为由停止了进军。大概是已经知道本应从东山道（中山道）西进的德川秀忠军迟到了。

家康率领的是杂牌部队，而其子德川秀忠率领的则是一万石以上的谱代大名等的精锐部队。换言之，秀忠军是德川的主力。秀忠军的使命是压制包括真田昌幸的上田城在内的信浓一带。按原计划，他应该是完成这一使命后，再率军与家康军合流。

但是，由于前文所述的情况，家康要求秀忠即刻西上。然而，通知秀忠的使者因洪水等原因而迟到，加上秀忠军攻打上田城受挫，所以赶不上这场争夺天下的大战，已是板上钉钉。

话虽如此，如果就此盘踞清须城，则己方先锋队很可能会擅自出击，攻打退守大垣城的西军主力。为此，入驻歧阜城的家康于14日抵达大垣城附近的赤坂军营，与先锋诸将汇合。



德川家康像（德川家十六善神肖像图《家康公》、永岛孟斋作）（图片：国立国会图书馆数字馆藏）

投靠家康阵营的福岛正则

第二天，一战定天下的关原合战打响了。

战斗的详细过程和状态无法从一手史料（当时的书信和日记）进行确认。

汇总描写了合战全貌的，全都是后世的记录（二手史料）。不过，《关原始末记》是明历2年（1656年）儒学家林罗山、林鵞峰父子对酒井忠胜（若狭小滨城主，后来的江户幕府老中、大老）的亲身经历汇集而成，作为史料尚属优质，因此本文以此为基础进行介绍。

石田三成最初的想法，是以清须城和歧阜城为中心，加上犬山城和竹鼻城构筑防线。清须城主福岛正则是丰臣秀吉一手提拔的武将，所以三成认定他会站在西军阵营。

哪知这个福岛正则却做了东军的先锋主力，与池田辉政一起攻打起了歧阜城。更糟的是城主织田秀信（信长嫡孙）轻而易举就将歧阜城拱手相让。结果，不单歧阜城，就连犬山城和竹鼻城也悉数陷落。

这是重大误判。三成被迫改变作战计划，这次改为死守大垣城牵制东军，其间，让西军总大将毛利辉元和丰臣秀赖带兵出大坂城，驰援大垣城。近年来发现，关原附近曾存在着一座巨大的城堡（玉城），所以有新观点认为，三成的打算是让毛利辉元和丰臣秀赖入驻此城。

三成大概认为“如果辉元和秀赖共率大军亲征前线，那么东军的丰臣系大名就会丧失战意”。

于是，9月8日，三成离开佐和山城，入驻大垣城。同时，在十多公里的后方，关原周边修筑阵地，让诸大名分别屯兵于此。正如前文所述，三成似乎也打算让辉元和秀赖也在这里安营布阵。



1535年修建的大垣城（歧阜县大垣市），关原之战，西军石田三成的大本营。1936年被指定为国宝，45年烧毁。1959年复原（图片：时事社）

另一方面，作为家康，自然是想避开围城战。因为如果在攻城上耗费太多时日，则辉元和秀赖必定会率军从大坂城前来支援。于是，家康走了步暗棋。

他齐集麾下诸将召开军事会议，决定“拿下三成的大本营佐和山城，一鼓作气攻打大坂城”。这一方针遭泄露，被西军间谍知晓，自然也传到三成耳中。当然，这也是家康的目的。

三成自乱阵脚，紧急决定在关原一带摆开防线，阻止东军前进。关原这一地名中的“关”，来源于关卡。这里曾经是有一座关卡的。关原一带是交通要地，地形险要，一夫当关万夫莫开。只要控制住这里，东军就无法西进。



2020年10月开馆的“歧阜关原古战场纪念馆”的瞭望室可将大战的舞台尽收眼底（图片：时事社）

井伊直政“抢跑”

如是，9月14日夜，暴雨滂沱，三成在夜雨的掩护下，率西军悄悄离开大垣城。三成不燃火把，钳马衔枚，避开东军耳目，向关原迂回进军。据传，西军离开大垣城的确切情报传到家康处，已是第二天早上2点左右。

于是，家康也下令全军出击。如此，东军也冒着大雨浑身泥泞地奔赴关原。

率先打响第一枪的人，是东军的井伊直政，德川四天王之一。他是天正3年（1575年）前后才投身家康麾下的新人，却因战功彪炳而青云直上。然而，此举却是违反了军令。

大战第一个出马的大将，原定人选是福岛正则。而且，最前线列阵的藤堂高虎、加藤嘉明、细川忠兴、黑田长政都是丰臣系大名。这群人中唯一一个德川谱代便是直政。

一般认为东西两军完成布阵是在15日的上午6点到7点之间。雨倒是停了，却又起了大雾。两军对阵，僵持不下。在这情况下，有一队50骑左右的骑兵试图绕过前锋福岛正则队而冲向敌阵。那便是井伊直政的人马。

福岛队的可儿才藏发现了井伊军的小动作，怒吼道：“断不会放尔等通行。”于是，井伊直政回答：“这位是松平忠吉（家康的四子）大人，今日是大人首战，想去前方探知敌情，了解战事。”便继续向前推进，然后冲进了与之对峙的西军宇喜多秀家阵中（1.7万人）。

这是明目张胆的抢跑抢功。

话虽如此，大战结束后，福岛正则并没有投诉。

井伊直政手下有3千兵马，但他将大部人马留在原地，声称查探敌情，仅带着50骑前来。因此，正则大概是以为直政因为浓雾而偶遇敌袭，开战是迫不得已之举。另外，近年来也有学者质疑直政和忠吉打响第一枪的说法，但本文还是采用现在流行的说法。

无论如何，家康之子和德川谱代家臣点燃了战火，家康非常满意。

私通家康的毛利军

如此，东西两军的全面对决拉开帷幕。不过，家康的政治运作显然奏效，多数西军大名只在阵前作壁上观，西军8万人（众说纷纭），实际下场的不足半数。

布阵南宫山的毛利军1.6万人也是旁观的部队之一。毛利辉元是西军的总大将，但当天却稳坐大坂城，毛利军的统帅是辉元的养子秀元。

事实上秀元是有战意的，可惜打头阵的吉川广家（辉元的表弟）不论怎么催促，都按兵不动。当然，石田三成也时不时派人来催促“望参战”。秀元很无奈，只能跟三成的使者苦笑：“现在我手下的兵正在吃饭。”当然，我认为这段故事是后人编的......

因为毛利军一直按兵不动，所以在一旁布阵的长束正家和长宗我部盛亲也心生疑窦，并未参战。结果，部署在南宫山的3万多士兵都没用上。

广家早已私通家康了。

在此之前，广家知道了三成要推举辉元做大将举兵起事。于是，他努力劝阻辉元不要同意，但辉元还是入驻了大坂城。

于是，广家就通过友人黑田长政向家康表明心迹：“这是毛利的重臣安国寺惠琼一人之计，辉元本人毫不知情。”家康相信了他的话。

之后，广家一边暗中联系德川方，一边跟随西军行动，直到关原合战的前日，他才跟主将秀元及毛利家一干重臣坦白，自己与家康密通已久。

商量的结果，绕过辉元直接向家康方送出人质，成功从德川方获得了按有血手印的起请文。文书内容是“若能明晰毛利氏之忠节，可保领地无虞。”所以，广家用在战场上袖手旁观的行动向家康表了个忠心。

不过，虽然参战将士不足半数，西军依然骁勇善战。为此，最初的几小时一直处于胶着状态。这想来让家康也坐立不安了。如果一直观战的毛利等西军诸将看到这样的形势，而出手攻打东军，那东军必然出局。

于是，对于早就谈好叛变却迟迟未动的松尾山上的小早川秀秋，心里七上八下的家康怒吼道“竖子竟敢诓骗于我”（《朝野旧闻裒藁》），命人向松尾山开枪射击。俗称“问铁炮”（催促表态的枪炮——译注）。



小早川秀秋像（《肖像集》权中纳言秀秋，栗原信充绘）（图片：国立国会图书馆数字馆藏）

一直迟迟没法决定站队的秀秋，因为“问铁炮”而冲下松尾山，直接攻入眼前己方阵营的大谷吉继阵中。受此影响，赤座直保、小川祐忠、朽木元纲、胁坂安治也纷纷倒戈，大谷队被破，西军就此走向分崩离析。

只不过近些年出现了新观点，认为小早川秀秋从最初就是作为东军参战的，还引发了争论。

无论如何，短短几小时，“一战定天下”的关原之战以东军的胜利告终。



关原之战使用了大量火绳枪，名将因枪击出现伤亡。图中为火绳枪复原品。原品2001年4月发现于关原町居民家中，全长2.3m（图片：时事社）

参考文献

《秀吉遗言称“家康政权”》（高桥阳介著，河出书房新社）

《新视点 关原之战 颠覆关于定天下之战的传统观念》（白峰旬著，平凡社）

《德川家康的决断 从桶狭间到关原、大坂之阵的10次选择》（本多隆成著，中公新书）

《人物丛书 德川家康》（藤井让治著，吉川弘文馆）

标题图片：关原合战图屏风。这是创作于江户时代的一对屏风中的右侧屏风，从战场南边的视角，描绘了开战当日两军激战的情景，对人物、甲胄等都描绘得极其细致［提供：渡边美术馆（鸟取市）］

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