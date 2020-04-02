伊能忠敬：测绘精准日本地图的第一人

发挥商业才能，打下殷实家底

伊能忠敬（1745-1818年）是日本历史上首个对全国土地进行了系统性科学测量，并指挥了日本全国地图绘制的人。





忠敬出生在九十九里滨（现在的千叶县九十九里町小关）的小关家，这个地方濒临太平洋，距离当时日本首都江户近70公里远，家里是有名的船东，户主世代担任当地的里正（主要负责掌管户口和纳税的官职）职务。父亲是上门女婿，入赘附近村子里的一户门当户对的家庭，忠敬六岁时母亲去世，父亲也因此结束了那段婚姻关系，回到了自己的老家神保家。忠敬一开始留在了小关家，10岁被神保家接走。据说他从小好学，跟着老师学习了观星和算术等知识。17岁时，他入赘到了近邻佐原村（现在的千叶县香取市）的伊能家。那个村子是盛极一时的物资集散地，伊能家是村里数一数二的富商，家业涉及酿酒、木炭、金融等。据说他在伊能家极尽商业才能，到49岁隐居之时，家产已经达到了三万两（换算成现在的货币价值，约为30-60亿日元）。

忠敬为家业殚精竭虑，却也不曾对学问失去热情，忙中偷闲学习天文学等知识。他还出任佐原村的里正，参与管理村务，饥荒时期捐出赈灾粮，为了表彰他的贡献，领主赋予了他可以称名和佩刀的权力。当时他绘制的利根川地图留存至今，让人联想起他后来的地图绘制大业，也可以了解到他曾参与了治水防洪活动。

隐居后开始实地测量虾夷地

49岁时，忠敬将户主权交给儿子，离开江户在深川建起隐居之所，开始了隐居生活。他拜入幕府“天文方”（相当于现在的国立天文台长）高桥至时的门下，开始正式学习天文学知识。至时是当时日本天文学界的第一人，还精通西方天文学，还参与了日本历法的修改。忠敬在宅院里修建了专业的天文观测设施，在向至时学习的同时，没日没夜地从事恒星高度角测量等天文观测活动。

在学习天文学的过程中，他开始琢磨去测量地球的大小，为了求得子午线1度的长度，他用“导线测量法”测量了自家与“天文方”官署之间的距离和方位角，然后换算成子午线1度的长度，上报给师父至时。但至时根本不以为然，认为从这么短的距离测出的结果误差过大，没有价值，至少要去虾夷地（北海道）测出到江户之间的距离。于是，忠敬自告奋勇开始了赴虾夷地的首次测量活动。

当时，在幕藩体制下，没有幕府许可，不能前往虾夷地。由于俄罗斯等国家的船只开始在虾夷地出没，给幕府造成了危机感。于是，以绘制地图以探明虾夷地地形为由，至时求得幕府高层的许可，获准开展测量工作。忠敬每天可以领到7文5分白银（相当于1万日元左右），这可谓是幕府的资助事业。其他所需经费，则由忠敬自己负担。

1800年实施的虾夷地测量结束后，他向幕府提交了一份地图，并获得了肯定，因此他获得同意继续开展测量活动，于第二年前往东北地区东海岸实施了第二次测量工作。基于之前的测量，他算出子午线1度长28.2里（110.75公里）。这个结果与当时最先进的天文书《拉朗德历书》（Astronomia of Sterrekunde）中的数值基本一致，据说师徒二人为此高兴得拉着手狂喜了一番。