丹下健三：一位不断建造划时代纪念碑的建筑巨匠

日本伟人传

丹下健三是日本建筑师的代表性人物，作为城市规划师享誉世界。同时，他培养了很多优秀的后辈人才，为他们在海外受到好评奠定了基础。本文将回顾丹下健三的成就，探寻其在当代的现实意义。

如果请你列举出三位代表现代日本的文化人，你会选择谁呢？也许有人会提小说家村上春树、电影导演是枝裕和和建筑师隈研吾。也有人可能会列出小说家柳美里、电影导演河濑直美和建筑师妹岛和世。

之所以提出这样的问题，是因为我曾经听过这么一个趣事。从前在某次西方文化人的聚会上，面对同样的提问，“三岛由纪夫、黑泽明、丹下健三”这个回答得到了与会人员的一致认可。

这个故事本身已经相当久远，被选中的都是男性，也不可否认其中反映了西欧上流社会的一种片面看法。但去除这些因素之后我们可以发现，三岛、黑泽、丹下的作品有着压倒性的魅力，即便在当代也在国内外拥有巨大的影响力。

迄今为止笔者已经写作出版了好几本关于丹下健三的图书。在此，我将从三个角度回顾他的成就，最后试着探讨一下其在当代的现实意义。

作为城市规划师走向世界

丹下健三1913年出生于大阪府堺市，在父亲的老家爱媛县今治市度过了童年。从旧制广岛高中（今广岛大学）毕业后，他考入了东京大学建筑系。据说，当时的他深受法国建筑大师勒·柯布西耶的影响，经常腋下夹着他的作品集行走在校园里。大学毕业后，他在一家设计事务所工作过一段时间，之后回到东京大学上研究生院，致力研究城市开发与建筑。

二战结束后，他担任东京大学建筑系副教授，以自己的研究室为中心开始了设计生涯，设计了广岛和平纪念公园、香川县厅舍、旧东京都厅舍、国立代代木竞技场、东京罗马天主教圣玛丽大教堂、山梨文化会馆、大阪世博会庆典广场等为数众多的公共建筑。1973年从大学退休之后，参与了中近东产油国、非洲新兴国家、新加坡等世界各地的首都建设规划、城市规划、校园规划，其活跃程度已经超越一名建筑师，俨然已是城市规划大师了，乃至被誉为“世界的丹下（TANGE）”。







位于东京都文京区的东京罗马天主教圣玛丽大教堂。这是丹下健三闻名世界的代表作之一。从上空俯瞰，能看到象征基督教的巨大十字架造型。1964年竣工（PIXTA）

在危机下设计规划符合时代要求的城市建筑

丹下健三一生在全世界留下了为数众多的建筑，其中能被称为杰作的大多在日本国内，设计年代也集中在二战后初期到大阪世博会这一期间（1949年到1970年）。

丹下的高足之一、建筑师矶崎新认为，“（丹下所做的）所有工作都与曾遭受毁灭性破坏的日本列岛的命运紧密相关。但那时创立的有关城市和建筑的理念与方法，反倒很有世界眼光”（括号内为笔者所加）。

矶崎所说的“曾遭受毁灭性破坏的日本列岛的命运”，是指二战后重建荒废的城市，以及之后经济持续高速增长。可以说，丹下设计规划了符合那个时代和形势要求的城市和建筑。广岛和平纪念公园和国立代代木竞技场，就是鲜明体现这一点的著名作品。前者被规划成与原子弹爆炸圆屋顶遗址相对的布局，成为一个祭奠核爆受害者同时又呼唤和平的场所。后者将美军华盛顿高地营区原址改建成东京奥运会的游泳馆和篮球馆，向世界展示曾一度被烧成废墟的东京通过体育国际友好交流实现了辉煌的复兴。



位于广岛县广岛市的广岛和平纪念公园是丹下健三的处女作，此为公园的中心设施广岛和平纪念资料馆。1949年竣工（PIXTA）



位于东京都涩谷区的国立代代木竞技场第一体育馆。位于涩谷坡道尽头的山丘上，是一座以明治神宫守护林为背景的体育殿堂。1964年竣工（PIXTA）

广岛和平纪念公园还见证了美国总统奥巴马和罗马教皇方济各的演讲，成为呼吁实现永久和平的国际舞台。而国立代代木竞技场作为1964年东京奥运会的遗产，深受广大市民的喜爱，直到今天还作为利用率极高的多功能设施一直保持运作。



2019年11月24日，方济各教皇访问广岛和平纪念公园（时事社）

丹下门下著名建筑师辈出

从二战结束至1973年，丹下在东京大学工学部执教，创建了丹下研究室。直到1964年东京奥运会为止，他都是在研究室里完成设计业务的。那时支撑丹下开展业务的是丹下研究室的助手和研究生们。当时的成员之一、建筑师槙文彦回忆道，“如果用一个比喻来说，我们的团队就像是高中棒球队，而非职业棒球队（笑）。一般建筑事务所都是各个大学的毕业生云集，而当时丹下研究室的成员全是东大毕业生，研究室的助手、研究员和研究生组成了核心设计团队。特别是，我们属于毕业于旧制高中的一代人，同一所学校的校友之间有严格而密切的关系。因此，这种相互尊重和抱团的精神，在面对困难挑战新事物时充分发挥了作用”。

曾经从属于丹下研究室的国际知名日本建筑师，包括槙文彦（东大教授，曾设计代官山HILLSIDE TERRACE商住建筑群、表参道SPIRAL综合文化设施、朝日电视台总部大楼等）、矶崎新（曾设计群马县立近代美术馆、水户艺术馆、巴塞罗那奥运会室内体育馆等）、黑川纪章（曾设计中银胶囊大楼、广岛市现代美术馆等）、谷口吉生（曾设计葛西临海水族园、东京国立博物馆法隆寺宝物馆、纽约现代美术馆新馆等）等人。此外，丹下夫妇还为研究室的大半成员当过媒人，门下弟子结成了一个家庭般的亲密团队。

日本建筑师进军海外的先驱

二战前，日本的建筑师、城市规划师除了在日本国内，还活跃在朝鲜半岛、中国及东南亚各国。但二战结束后，形势转变导致他们只能在日本国内开展活动。不过，以1951年参加在伦敦近郊召开的国际会议为开端，借1959年担任麻省理工学院（MIT）客座教授等机会，丹下健三不断拓展国际性交流网络。

1964年竣工的国立代代木竞技场，更使他在国际上名声大噪。来自沙特和美国的设计委托纷沓而来，他不断扩展业务活动领域。之后，真正使丹下打入国际市场的是大阪世博会庆典广场项目。产油国王室成员和摆脱殖民地命运实现独立的非洲国家政府人士纷纷来到庆典广场，他们对丹下健三把几年前还只是330万平方米的竹林改造成世博会会场的杰出工作予以高度评价。于是，他们开始委托丹下完成在各自国家广阔大地（沙漠或草原）上建造让世人艳羡的城市的规划方案。



大阪世博会庆典广场。本届世博会成为日本向国际社会彰显经济高速发展成就的国家盛事。1970年摄于大阪府吹田市（时事社）

刚从西方列强手中独立的新兴国家扎堆儿委托丹下健三设计，其中固然有丹下才华出众的原因，更深一层的考虑，可能是比起委托宗主国的建筑师来，他们觉得委托亚洲建筑师设计新生国家的建筑设施更有共鸣吧。

石油危机后，为产油国王室规划城市建设

综上，我们从三个角度阐述了丹下健三的国际声誉是如何形成的。而另一方面，人们对于丹下在大阪世博会后的活动并非一片好评。例如，我们经常听到这样一些批评声音，如“丹下过去致力于解决国家性难题，石油危机后变得商业味儿浓了”“为中近东国家设计王宫、设计东京都厅舍，都是亲近权力的产物”等。



位于东京都新宿区的东京都厅第一厅舍。丹下健三与盟友、东京都知事铃木俊一共同打造的双子塔，成为国际性大都市东京的象征。1991年竣工（PIXTA）

石油危机后，丹下将理想寄托在新加坡，而非在欧洲。我觉得可以用此来回应上述批评声音。这一点，从丹下对时任新加坡总理李光耀所领导的金融资本主义产生强烈共鸣，在新加坡设计建造了许多超高层建筑可见一斑。而且，丹下认为日本也应该推进打造新加坡所倡导的经济特区愿景，曾决意在东京临海的台场地区实施类似的城市开发项目。



位于东京都港区台场的富士电视台总部大楼，作为对国际金融城市新加坡有强烈共鸣的丹下健三晚年着手设计的湾岸开发项目的一环而建成。1996年竣工（PIXTA）

从二战到石油危机，日本克服了多次毁灭性危机，一直努力提高国民收入，充实社会福利，追求国际协调与世界和平。在此过程中，丹下无比明确地将战后日本的理想通过城市空间表现出来，博得了世界性声誉。其中蕴含着他的一个坚定信念——“建筑师要塑造适合现代人要求的城市”。

但是，石油危机剥夺了他在日本国内设计公共建筑的机会，产油国成为石油天堂，源源不断地吸收着全世界的财富。丹下失去日本国内工作机会的同时，却获得了为世界各国领导人和产油国王室规划城市、设计建筑的机遇。结果，人们误以为丹下更亲近强力领导型政治家，甚于亲近民主主义。这对丹下来说是一种悲剧。

在21世纪的今天，以产油国为中心，利用电脑设计的过度奢华的城市设计规划吸引了全世界的目光，满足了执政者的虚荣。不会只有笔者能从这些城市形象的背后隐约看见丹下健三的影子吧。奉献给独占财富的寡头们的城市设计规划，能否成为未来的蓝图？丹下遗留下来的这一课题，依然摆在我们眼前。

丹下健三生平

1913 出生于大阪府堺市 1935 就学于东京大学建筑系 1938 毕业后，进入前川国男建筑事务所工作 1941 退出前川国男事务所，回到东大建筑系高山英华研究室工作 1946 任建筑系副教授 1949 荣获广岛和平纪念公园设计大赛一等奖 1952 荣获东京都厅舍设计大赛（有乐町）一等奖 1963 任东大城市工程系教授 1964 其设计的国立代代木竞技场竣工 1966 荣获南斯拉夫（现北马其顿共和国）斯科普里市中心重建计划大赛一等奖 1970 作为大阪世博会会场总规划师参与的大阪世博会庆典广场竣工 1973 从东大退休 1981 完成尼日利亚新首都规划方案 1982 沙特王宫竣工 1986 荣获东京都都厅设计大赛（西新宿）一等奖 1987 荣获普利兹克建筑奖（世界杰出建筑师奖） 2005 以91岁高龄逝世

标题图片：丹下健三（1965年，时事社）

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