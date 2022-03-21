黑泽明：极大影响了世界电影界的巨匠

黑泽明：极大影响了世界电影界的巨匠文化 历史 娱乐 艺术
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虽然黑泽明业已离世超过20年，但全世界电影爱好者们对他的热爱未曾稍减。他一直追求影像艺术的可能性，直至生命最后阶段还活跃在一线，对电影创作倾注了全部的热情。黑泽明不愧为电影天才、电影的化身。
1990年，在美国奥斯卡金像奖颁奖典礼上，年届八十的黑泽明被授予终身成就奖。当时好莱坞最为活跃的导演乔治·卢卡斯和史蒂文·斯皮尔伯格是颁奖人。黑泽在领奖台上说自己还是不太懂电影，但会继续努力去理解它的精髓。一席话赢得了全场的掌声。将黑泽尊为师长的两位颁奖导演，据说每次在拍摄新的作品之前都会试映自己喜欢的黑泽作品，重新回到“何为电影”的原点，将黑泽的精神铭记在心。
严厉的父亲为黑泽踏上电影之路做准备
从处女作《姿三四郎》到《袅袅夕阳情》，黑泽明在半个世纪中拍摄了30部作品。其间，他囊括了全球所有主要电影节的最高奖项，可谓独霸影坛。《袅袅夕阳情》虽成遗作，其实在那之后黑泽一直在写下一个剧本，还干劲十足地画着《雨停了》《大海的见证》等作品的分镜头。然而，他在自己撰写剧本期间常住的京都石原旅馆摔成复杂性骨折，靠着轮椅生活了三年之后，于1998年去世，享年88岁。
黑泽于1910年出生于东京，在八个兄弟姐妹中排行最末。父亲黑泽勇出生于秋田县，是陆军户山学校第一期学生。父亲热心于体操教育，参与创办了日本体育大学的前身“日本体育会”，修建了日本第一座游泳池，对此，父亲一直引以为傲。军人出身的父亲虽然严厉，但经常带黑泽明去看电影。母亲黑泽缟则出身大阪的商贾之家。
“在那认为看电影不宜于子女教育的时代，父亲主动携全家去看电影，而且看电影对子女教育有益的态度他始终都没有改变，这为我后来的人生，似乎是指明了方向。”
父亲带黑泽看的都是西方电影，英国的查理·卓别林、挑战电影可能性的美国导演大卫·格里菲斯、苏联导演谢尔盖·爱森斯坦等人的作品几乎全看过。这就像是在给黑泽铺一条走向电影的道路，而事实上当时黑泽立志当画家，对电影完全没有兴趣。黑泽敲开电影大门是在他26岁的时候，起步有点晚。
初次闻名世界影坛的作品在意大利受到盛赞
黑泽明成为“世界的KUROSAWA”的第一步，是凭借《罗生门》获得威尼斯国际电影节金狮奖。那是在1951年，日本还没有从战败的困苦中走出来。当时，这个特大新闻轰动了整个日本。毕竟是他力克欧美知名导演而斩获的大奖，令人称快。
即使到了今天，《罗生门》也给全世界电影人带来很大的影响。《银翼杀手》的导演雷德利·斯科特在其执导的新片《最后的决斗》上映时，接受采访说：“（黑泽明导演）从三个不同视角叙述案件的精彩创意深深吸引了我。”
《罗生门》的故事背景是平安朝末期因战乱而荒凉的京都。大雨下个不停，在罗生门下避雨的樵夫和行脚僧回忆起了刚才在检非违使厅（日本平安朝负责京都治安、审判等的机构，一译为纠察使署——译注）就一起凶杀案接受讯问的情景，故事由此展开。来避雨的乞丐也加入了他们的交谈。一个武士在近郊的森林中被杀，于是与案件有关的强盗、武士妻子、武士亡灵到检非违使厅作证。但是，这三个人为了袒护自己，各自编造了对自己有利的谎言。案件的真相扑朔迷离，令人无从知晓。
电影改编自芥川龙之介的小说《竹林中》。原作的结局是三个登场人物都不再相信他人了，但黑泽认为不能以“人不可信”结束，于是在最后加上了一段新的情节。
在罗生门下避雨的樵夫、行脚僧、乞丐，三人都深感“人不可信”。
行脚僧说：“太可怕了……如果再也不能相信任何人，那这个世界就变成地狱了！”
这时，夹杂着雨声，传来婴儿的啼哭声。乞丐跑向罗生门的后边。他无情地剥掉了婴儿的衣服，扬长而去。
樵夫向抱起赤裸婴儿的行脚僧伸出双手：
“我家有六个孩子，反正六个是养，七个也是养，都一样辛苦。”
行脚僧说：“谢谢，多亏了你，我也许可以继续相信人了。”说着将婴儿交给了樵夫。
樵夫抱着婴儿离开罗生门，此时雨已经停了。
“我觉得《竹林中》是芥川先生的谎话。虽然他总是宣称不相信人，但实际上如果不相信人，根本无法生存下去啊。这正是我在《罗生门》中想说的。对人绝望其实是谎话。”
《罗生门》在威尼斯国际电影节上得到极高的赞誉。当时意大利在第二次世界大战中被法西斯分子烧毁城市，人们也饱受战乱之苦，陷入了怀疑人性的深渊。就在这样的背景下，黑泽明传递出“要相信人”的信息，引起了广泛的共鸣。
拥有炽热正义感的国民英雄
第二次世界大战结束，黑泽明以战败后化为焦土的日本为舞台，相继创造出一个个在逆境中积极活着的英雄。他在创作笔记中这样写道：
“我要做这件事。即使有伟大的人物出现，也绝对成为不了国民英雄。这样是不行的。我觉得我们有必要把这些人塑造成国民英雄给大家看。”
不理会战后颓废的社会风气，努力让现实社会转向正确的方向，黑泽明对此倾注热情。战争结束时，黑泽35岁。他所塑造的英雄中，没有一个是堕落的、反社会的形象。他们都拥有炽热的正义感，嫉恶如仇，并具有与之斗争的勇气和行动力。这些英雄们给被战争打垮的观众带来了鲜明而强烈的印象——要积极地生活。
就这样，战后黑泽明创作了四部作品——《美好星期天》《泥醉天使》《静夜之决斗》《野良犬》。《泥醉天使》中的酗酒医生真田，《静夜之决斗》中的藤崎医生，《野良犬》中的村上刑警，他们全都是爱的践行者，是黑泽所说新的“国民英雄”。
黑泽明的目光里充满着仁爱
在哥哥丙午的熏陶下，黑泽明深受俄国文学特别是陀思妥耶夫斯基的影响。1951年，他将《白痴》改编为电影。
“我们所说的善良，是指那种看到非常悲惨的情形时不忍直视的感情吧。但他（陀思妥耶夫斯基）不会移开视线，而是直视它，并（与受难者）一起痛苦。我觉得在这一点上，他不只是人，更像神一样。”
哲学家梅原猛是最早将黑泽明称为“爱的作家”的人，他说：“黑泽明比任何一个文学家都更富于爱。与战后其他任何文学作品相比，他作品中的人物更称得上是鲜活的爱的践行者。”
黑泽的代表作《生之欲》中的主人公——市政府市民科科长渡边勘治得知自己身患癌症不久于人世，便与来自市政府的强大阻碍博力，最终为孩子们建成了小公园。
在代表作《七武士》中，黑泽刻画了受雇于农民，与强盗战斗，保卫村庄的七名武士形象。
《红胡子》是黑泽表现仁爱的集大成之作。在影片中黑泽塑造了在疗养所为贫民而活的红胡子所长，以及拒绝幕府御番医的职位选择留在疗养院为爱而生的青年医生。这是一部高格调的群像剧。
“身为作家，我想我一直说的是同样一件事，而且也只说这一件事。那就是人为何不能更友好、更快乐地生活，不能更加充满善意？仅此而已。”
黑泽电影刻画了各种各样的爱，其最大的魅力在于影像动态。黑泽长年研磨出一种摄影手法，即多台摄影机同时拍摄，一个场景一镜到底。经过反复、充分的排练，把感情推至高潮，然后一镜到底，一气呵成，不切分镜头。用这种方式拍摄的影像极具真实感，扣人心弦，无人可及。
用电影来实现“同一个世界”
“电影在跨越国界的相互理解上起着非常重要的作用。（世界各地的人们）要想相互理解，电影是最好的方式。当今社会正在迎来需要全球范围相互理解的‘地球时代’，电影的重要性与日俱增。为了人们能够在地球上和平地生活，电影的作用正变得越来越大了。”
黑泽晚年拍摄了《梦》（1990年）这部杰作。电影阐述了在地球被放射性物质污染的情况下，人类与自然共生的重要性。他在拍摄《梦》时曾构思了一场“精彩的梦”，不过由于规模过大而不得不放弃。本文最后来介绍一下这个场景。
最开始的画面是，电视中，主持人大声喊道：“和平终于来到了。我们期盼的和平来到啦！”
原来世界各国领导人一致通过并在《世界和平条约》上签字了。
在城市里宽大的广场中央，武器堆积成山。
战车、战斗机、大炮都被堆积起来。外围，来自世界各国形形色色的人们围成好多圈，跳舞庆贺。
广场上欢声鼎沸。
空中飞艇悬浮，飞艇上少女们在抛撒着花瓣。
欢庆的气氛达到了顶点！！
黑泽在《梦》的创作笔记中是这样写的——
做个梦吧。
最美的、最大的、精彩的梦。
同一个世界，同一个地球。
这是梦吗？
是梦又何妨。
对于黑泽来说，电影不是为了极致地表达艺术，而是要实现“同一个世界，同一个地球”的目标。
黑泽明导演的全部30部作品（粗体字为本文提及的作品）
|创作年份
|作品名称
|创作时的年龄
|1943
|姿三四郎
|33岁
|1944
|最美
|34岁
|1945
|姿三四郎续
|35岁
|胆大包天的人们
|1946
|我对青春无悔
|36岁
|1947
|美好星期天
|37岁
|1948
|泥醉天使
|38岁
|1949
|静夜之决斗
|39岁
|野良犬
|1950
|丑闻
|40岁
|罗生门
|1951
|白痴
|41岁
|1952
|生之欲
|42岁
|1954
|七武士
|44岁
|1955
|活人的记录
|45岁
|1957
|蜘蛛巢城
|47岁
|低下层
|1958
|暗堡里的三恶人
|48岁
|1960
|懒汉睡夫
|50岁
|1961
|用心棒
|51岁
|1962
|椿三十郎
|52岁
|1963
|天国与地狱
|53岁
|1965
|红胡子
|55岁
|1970
|电车狂
|60岁
|1975
|德尔苏·乌扎拉
|65岁
|1980
|影子武士
|70岁
|1985
|乱
|75岁
|1990
|梦
|80岁
|1991
|八月狂想曲
|81岁
|1993
|袅袅夕阳情
|83岁
标题图片：黑泽明（Ronald Grant Archive/Mary Evans/共同通信Images）
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