黑泽明：极大影响了世界电影界的巨匠

日本伟人传

诸如弗朗西斯·福特·科波拉、史蒂文·斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯等，公开称自己深受黑泽明影响的电影导演数不胜数。KUROSAWA堪称电影界的传奇。他一生中不断地拍出许多超越国界和时代并受到高度评价的杰出作品。本文将为您介绍他的电影创作生涯。

虽然黑泽明业已离世超过20年，但全世界电影爱好者们对他的热爱未曾稍减。他一直追求影像艺术的可能性，直至生命最后阶段还活跃在一线，对电影创作倾注了全部的热情。黑泽明不愧为电影天才、电影的化身。

1990年，在美国奥斯卡金像奖颁奖典礼上，年届八十的黑泽明被授予终身成就奖。当时好莱坞最为活跃的导演乔治·卢卡斯和史蒂文·斯皮尔伯格是颁奖人。黑泽在领奖台上说自己还是不太懂电影，但会继续努力去理解它的精髓。一席话赢得了全场的掌声。将黑泽尊为师长的两位颁奖导演，据说每次在拍摄新的作品之前都会试映自己喜欢的黑泽作品，重新回到“何为电影”的原点，将黑泽的精神铭记在心。

严厉的父亲为黑泽踏上电影之路做准备

从处女作《姿三四郎》到《袅袅夕阳情》，黑泽明在半个世纪中拍摄了30部作品。其间，他囊括了全球所有主要电影节的最高奖项，可谓独霸影坛。《袅袅夕阳情》虽成遗作，其实在那之后黑泽一直在写下一个剧本，还干劲十足地画着《雨停了》《大海的见证》等作品的分镜头。然而，他在自己撰写剧本期间常住的京都石原旅馆摔成复杂性骨折，靠着轮椅生活了三年之后，于1998年去世，享年88岁。

黑泽于1910年出生于东京，在八个兄弟姐妹中排行最末。父亲黑泽勇出生于秋田县，是陆军户山学校第一期学生。父亲热心于体操教育，参与创办了日本体育大学的前身“日本体育会”，修建了日本第一座游泳池，对此，父亲一直引以为傲。军人出身的父亲虽然严厉，但经常带黑泽明去看电影。母亲黑泽缟则出身大阪的商贾之家。

“在那认为看电影不宜于子女教育的时代，父亲主动携全家去看电影，而且看电影对子女教育有益的态度他始终都没有改变，这为我后来的人生，似乎是指明了方向。”

父亲带黑泽看的都是西方电影，英国的查理·卓别林、挑战电影可能性的美国导演大卫·格里菲斯、苏联导演谢尔盖·爱森斯坦等人的作品几乎全看过。这就像是在给黑泽铺一条走向电影的道路，而事实上当时黑泽立志当画家，对电影完全没有兴趣。黑泽敲开电影大门是在他26岁的时候，起步有点晚。

初次闻名世界影坛的作品在意大利受到盛赞

黑泽明成为“世界的KUROSAWA”的第一步，是凭借《罗生门》获得威尼斯国际电影节金狮奖。那是在1951年，日本还没有从战败的困苦中走出来。当时，这个特大新闻轰动了整个日本。毕竟是他力克欧美知名导演而斩获的大奖，令人称快。

即使到了今天，《罗生门》也给全世界电影人带来很大的影响。《银翼杀手》的导演雷德利·斯科特在其执导的新片《最后的决斗》上映时，接受采访说：“（黑泽明导演）从三个不同视角叙述案件的精彩创意深深吸引了我。”



《罗生门》的一幕。饰演强盗的三船敏郎和饰演武士妻子的京町子（图片：共同社）

《罗生门》的故事背景是平安朝末期因战乱而荒凉的京都。大雨下个不停，在罗生门下避雨的樵夫和行脚僧回忆起了刚才在检非违使厅（日本平安朝负责京都治安、审判等的机构，一译为纠察使署——译注）就一起凶杀案接受讯问的情景，故事由此展开。来避雨的乞丐也加入了他们的交谈。一个武士在近郊的森林中被杀，于是与案件有关的强盗、武士妻子、武士亡灵到检非违使厅作证。但是，这三个人为了袒护自己，各自编造了对自己有利的谎言。案件的真相扑朔迷离，令人无从知晓。

电影改编自芥川龙之介的小说《竹林中》。原作的结局是三个登场人物都不再相信他人了，但黑泽认为不能以“人不可信”结束，于是在最后加上了一段新的情节。

在罗生门下避雨的樵夫、行脚僧、乞丐，三人都深感“人不可信”。

行脚僧说：“太可怕了……如果再也不能相信任何人，那这个世界就变成地狱了！”

这时，夹杂着雨声，传来婴儿的啼哭声。乞丐跑向罗生门的后边。他无情地剥掉了婴儿的衣服，扬长而去。

樵夫向抱起赤裸婴儿的行脚僧伸出双手：

“我家有六个孩子，反正六个是养，七个也是养，都一样辛苦。”

行脚僧说：“谢谢，多亏了你，我也许可以继续相信人了。”说着将婴儿交给了樵夫。

樵夫抱着婴儿离开罗生门，此时雨已经停了。

“我觉得《竹林中》是芥川先生的谎话。虽然他总是宣称不相信人，但实际上如果不相信人，根本无法生存下去啊。这正是我在《罗生门》中想说的。对人绝望其实是谎话。”

《罗生门》在威尼斯国际电影节上得到极高的赞誉。当时意大利在第二次世界大战中被法西斯分子烧毁城市，人们也饱受战乱之苦，陷入了怀疑人性的深渊。就在这样的背景下，黑泽明传递出“要相信人”的信息，引起了广泛的共鸣。

拥有炽热正义感的国民英雄

第二次世界大战结束，黑泽明以战败后化为焦土的日本为舞台，相继创造出一个个在逆境中积极活着的英雄。他在创作笔记中这样写道：

“我要做这件事。即使有伟大的人物出现，也绝对成为不了国民英雄。这样是不行的。我觉得我们有必要把这些人塑造成国民英雄给大家看。”

不理会战后颓废的社会风气，努力让现实社会转向正确的方向，黑泽明对此倾注热情。战争结束时，黑泽35岁。他所塑造的英雄中，没有一个是堕落的、反社会的形象。他们都拥有炽热的正义感，嫉恶如仇，并具有与之斗争的勇气和行动力。这些英雄们给被战争打垮的观众带来了鲜明而强烈的印象——要积极地生活。

就这样，战后黑泽明创作了四部作品——《美好星期天》《泥醉天使》《静夜之决斗》《野良犬》。《泥醉天使》中的酗酒医生真田，《静夜之决斗》中的藤崎医生，《野良犬》中的村上刑警，他们全都是爱的践行者，是黑泽所说新的“国民英雄”。

黑泽明的目光里充满着仁爱

在哥哥丙午的熏陶下，黑泽明深受俄国文学特别是陀思妥耶夫斯基的影响。1951年，他将《白痴》改编为电影。

“我们所说的善良，是指那种看到非常悲惨的情形时不忍直视的感情吧。但他（陀思妥耶夫斯基）不会移开视线，而是直视它，并（与受难者）一起痛苦。我觉得在这一点上，他不只是人，更像神一样。”

哲学家梅原猛是最早将黑泽明称为“爱的作家”的人，他说：“黑泽明比任何一个文学家都更富于爱。与战后其他任何文学作品相比，他作品中的人物更称得上是鲜活的爱的践行者。”

黑泽的代表作《生之欲》中的主人公——市政府市民科科长渡边勘治得知自己身患癌症不久于人世，便与来自市政府的强大阻碍博力，最终为孩子们建成了小公园。



《生之欲》的一幕。饰演市政府市民科科长的志村乔（图片：共同社）

在代表作《七武士》中，黑泽刻画了受雇于农民，与强盗战斗，保卫村庄的七名武士形象。



《七武士》的一幕。三船敏郎（左一）和志村乔（右一）（图片：共同社）

《红胡子》是黑泽表现仁爱的集大成之作。在影片中黑泽塑造了在疗养所为贫民而活的红胡子所长，以及拒绝幕府御番医的职位选择留在疗养院为爱而生的青年医生。这是一部高格调的群像剧。

“身为作家，我想我一直说的是同样一件事，而且也只说这一件事。那就是人为何不能更友好、更快乐地生活，不能更加充满善意？仅此而已。”

黑泽电影刻画了各种各样的爱，其最大的魅力在于影像动态。黑泽长年研磨出一种摄影手法，即多台摄影机同时拍摄，一个场景一镜到底。经过反复、充分的排练，把感情推至高潮，然后一镜到底，一气呵成，不切分镜头。用这种方式拍摄的影像极具真实感，扣人心弦，无人可及。

用电影来实现“同一个世界”

“电影在跨越国界的相互理解上起着非常重要的作用。（世界各地的人们）要想相互理解，电影是最好的方式。当今社会正在迎来需要全球范围相互理解的‘地球时代’，电影的重要性与日俱增。为了人们能够在地球上和平地生活，电影的作用正变得越来越大了。”



黑泽明（摄于1985年，时事社）

黑泽晚年拍摄了《梦》（1990年）这部杰作。电影阐述了在地球被放射性物质污染的情况下，人类与自然共生的重要性。他在拍摄《梦》时曾构思了一场“精彩的梦”，不过由于规模过大而不得不放弃。本文最后来介绍一下这个场景。

最开始的画面是，电视中，主持人大声喊道：“和平终于来到了。我们期盼的和平来到啦！”

原来世界各国领导人一致通过并在《世界和平条约》上签字了。

在城市里宽大的广场中央，武器堆积成山。

战车、战斗机、大炮都被堆积起来。外围，来自世界各国形形色色的人们围成好多圈，跳舞庆贺。

广场上欢声鼎沸。

空中飞艇悬浮，飞艇上少女们在抛撒着花瓣。

欢庆的气氛达到了顶点！！

黑泽在《梦》的创作笔记中是这样写的——

做个梦吧。

最美的、最大的、精彩的梦。

同一个世界，同一个地球。

这是梦吗？

是梦又何妨。

对于黑泽来说，电影不是为了极致地表达艺术，而是要实现“同一个世界，同一个地球”的目标。

黑泽明导演的全部30部作品 （粗体字为本文提及的作品）

创作年份 作品名称 创作时的年龄 1943 姿三四郎 33岁 1944 最美 34岁 1945 姿三四郎续 35岁 胆大包天的人们 1946 我对青春无悔 36岁 1947 美好星期天 37岁 1948 泥醉天使 38岁 1949 静夜之决斗 39岁 野良犬 1950 丑闻 40岁 罗生门 1951 白痴 41岁 1952 生之欲 42岁 1954 七武士 44岁 1955 活人的记录 45岁 1957 蜘蛛巢城 47岁 低下层 1958 暗堡里的三恶人 48岁 1960 懒汉睡夫 50岁 1961 用心棒 51岁 1962 椿三十郎 52岁 1963 天国与地狱 53岁 1965 红胡子 55岁 1970 电车狂 60岁 1975 德尔苏·乌扎拉 65岁 1980 影子武士 70岁 1985 乱 75岁 1990 梦 80岁 1991 八月狂想曲 81岁 1993 袅袅夕阳情 83岁

标题图片：黑泽明（Ronald Grant Archive/Mary Evans/共同通信Images）

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