津田梅子：女性高等教育的先驱

日本伟人传

在男尊女卑的明治时代，津田梅子为女性高等教育的创始和发展鞠躬尽瘁。本文将介绍她为创建女子英学塾（现在的津田塾大学）倾注热情，作为单身事业女性走过明治、大正、昭和时代的一生。

幼年赴美留学

1864年，津田梅子出生在幕末时期的江户，她的父亲是农学家津田仙。1871年，她作为日本最早的女留学生之一，随岩仓使节团渡美。当时，她年仅7岁左右，赴美的决定自然不是她自己做的，主要是她父亲的决断。强调女性教育的重要性，说服政府派遣女留学生的北海道开拓使次官黑田清隆和津田仙是旧识，正是他把梅子推上了候选人名单。津田仙在江户幕府时代有过旅美经历，他深感要想发展落后的日本，就需要让下一代去美国拓展见识。也可以说他是半强迫地将这一想法灌输给梅子的。

在美国，梅子寄宿在华盛顿的兰曼家，接受了初等、中等教育。她凭借自己的天赋和努力，掌握了英语和基础学问知识。她本想进大学继续深造，可惜旅美时间已长达10年，加上经济条件受限，于是选择了回国。在这次旅美期间，梅子受洗成为基督徒。



1876年，日本女留学生们在费城参观博览会时合影留念。从左到右为津田梅子、山川舍松、永井繁子（津田塾大学收藏，时事社）

梅子在旅居华盛顿期间结识了一名日本人。他就是后来成为第一任文部大臣的外交官森有礼。森有礼坚信日本的发展离不开教育，梅子无疑受到了他的影响，打下了日后成为教育家的基础。回国后，梅子也直接或间接地得到了森有礼的支持。

三名女留学生的三种人生

回到日本后，梅子虽精通英语，却很难找到稳定的好工作，只能屈居女校当兼职英语讲师。后来她寄居在未来首相伊藤博文家，当起了他女儿的家庭教师。想必是因为伊藤曾是岩仓使节团的重要成员，二人彼此认识吧。

笔者想关注的一点是，梅子通过伊藤了解了政治世界。当时的政治家夜夜笙歌，狎妓取乐都是常事。梅子对女性沦为男性亵玩的工具非常失望，也产生了对男性的不信任感。这段经历或许就是她终身不婚的原因之一。

彼时，梅子开始认为没有接受大学教育，可能就是自己无法成为独立职业人的原因。加上同样随岩仓使节团赴美留学的大山舍松（婚前姓“山川”）和瓜生繁子（婚前姓“永井”）都在美国完成了大学学业，梅子必然也希望自己跟她俩一样接受大学教育。一起留学后，三人成为闺蜜相互扶持，但彼此之间又有些微妙的竞争心态。

在此，笔者想强调的是，她们三个人活出了三种不同的人生。山川舍松嫁给陆军军官大山岩，成为全职主妇；永井繁子与海军军官瓜生外吉结婚后继续工作，同时生儿育女；唯独梅子终身未婚，走上了单身事业女性的人生道路。这三位高学历女性不同的人生选择，大概也与现代女性大学毕业生相差无几吧。

差点儿就成了生物学家

在日本郁郁寡欢的梅子终于实现了单身赴美上大学的梦想。因为当时她工作的华族女校同意支付其工资供留学之用，而且她留学的布林莫尔学院也向其提供了奖学金。当时，和日本一样，美国的大学也基本是男女分校，布林莫尔学院便是被称为“七姐妹”的名门女子学院之一。梅子住进宿舍，接受了高水准的大学教育，完成了学业，成为优秀毕业生。

有一点尤其值得一提，就读布林莫尔学院期间，梅子主要学习教养科目和英语等，还继承了父亲津田仙的基因，攻读生物学，甚至和导师摩尔根教授联名撰写了论文。摩尔根是一位顶级科学家，多年之后斩获了诺贝尔奖。如果彼时梅子进入研究生院继续研究生物学，或许会活出另一种人生吧，但她没选这条路，回日本去了。

创办女子英学塾

1892年梅子回国，是时28岁。她回到原来工作的华族女校继续教授英语，渐渐地萌生了创办一所自己理想的学校的想法。尤其当时女性高等教育机构只有东京女子高等师范学校（现在的御茶水女子大学），因此她想创办一所私立而非官办的女性高等教育学校。

然而，几重高墙拦在她面前。首先，既然不是官办，那就需要自筹资金。这在当时仅靠女性一己之力，简直难如登天。不久之后，成濑仁藏创办了日本女子大学校（现在的日本女子大学）。他可是撬动了伊藤博文、大隈重信、涩泽荣一等当时的政商界大佬，才筹到巨资办了学校的。与成濑相比，以梅子的微薄之力很难筹到大量资金。她顶多只能靠基督教的人脉从美国募集到小额捐款。

第二，当时社会对女性高等教育的需求少，招生也并不容易。不过，当时基督教相关的中等教育机构中有教会学校，后来梅子总算从这些学校的毕业生里招到了十名学生。

第三，当时女性教育机构不多，所以教师的人才确保也是难题。于是，梅子利用自己在美国的人脉，通过个人渠道聘到了阿丽丝·培根（Alice Mabel Bacon）、安娜·哈茨霍恩（Anna Cope Hartshorne）等美国女教师。

好事多磨。1900年，女子英学塾终于在麹町一番町创立了。简陋的校舍由民房改造而成，后来几经改建。三年后迁至麴町五番町的静修女校校址，至此终于有了正经学校的样子。搬迁费用靠的是美国慈善家的捐款。

学校的教学科目自然一如校名，主要围绕英语展开。在梅子带领的教师团队的悉心指导下，学生们的英语水平有了质的飞跃。1903年，“专门学校令”颁布后，女子英学塾成为国家承认的女性教育机构。1905年起，该校毕业生可以免考获得英语教师资格，自此学校的名气更大了。

贯彻独身主义，实现伟大梦想

53岁时，梅子患病，两年后辞去了担任近20年的塾长职务。之后，她一直与病魔斗争直至1929年去世，享年64岁。她一手创办的学校更名为津田英字塾。

到了现代，津田塾大学已经成为女校中的佼佼者。有一点值得一提，那就是该校曾设置过女校特有的家政专业，不过现在也已取消。津田塾大学业已发展为一所以英语为代表学科，以博雅教育和教养学科为中心展开研究和教育，独具特色的女子大学。

最后，笔者还想提一下她终身贯彻独身主义一事。在国民结婚率超过90%的当时，她保持独身其实是有原因的。翻阅梅子的传记，里面记载了她年轻时曾对异性萌生过倾慕之心，也被周围亲友催婚，还参加过相亲。那么为何还是独身一人？

前文提过，受伊藤博文等政商界人士的影响，梅子对男性是不信任的。更深层次的原因，可能是她考虑到想要实现创办教授英语的女性高等学校这一宏愿，比起陷入婚姻吃尽苦头，还是孑然一身埋头事业为好。



即将于2024年发行的新五千日元纸币样本，上面是津田梅子的肖像（财务省提供，时事社）

标题图片：津田梅子肖像照（津田塾大学收藏，时事社）

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