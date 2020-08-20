聆听禅音，感悟人生

禅语是指一些能够体现禅心或禅悟境界的精辟短语，它能够帮助人们理解深奥的禅学教义。巴西漫画家用连环画的方式，为我们深入浅出地阐释了禅语的含义。第五期的禅语是“夏炉冬扇”。

【夏炉冬扇】

夏天生炉子，冬天扇蒲扇。这虽是比喻做无用功，但此时的无用之物也必有派上用场的时候。做人也一样，要耐得住寂寞，静待大展身手的那一天。即便没有表现的机会，也不自暴自弃，认真做好交代下来的工作，这样总会等到自己发光发热的那一天。

登场人物

典子：任性的初中生

石田：文化节上在班级舞台剧上演主角的同学

父亲： 面包房糕点师



班委：“在文化节班级舞台剧演员选拔中，卖火柴的小女孩这个角色......”

班委：“经过投票，决定由石田来演。”

典子：“太懊恼了！”

班委：“典子其实也不错，就是表现得似乎过了那么一点点。”

同学：“感觉是个劲头十足的卖火柴的小女孩......”

班委：“比起来，石田演得楚楚动人，悲戚可怜......”

同学：“对吧！我都跟着哭了。”

典子：“你们这些没良心的......”

文化节当天

“啪啪啪啪啪啪”

典子：“女主辛苦了”

石田：“谢谢！典子也加油呀。下次肯定还会有机会的。”

典子：“会吗？”

石田：“当然啦！”

典子：“嗯......看来我还是不能放弃，回家多练练发声吧......”

第二个月......

邻居大妈：“您还要我说多少遍才听？”

邻居大妈：“您家太吵了吧。扰邻了！”

典子父亲：“实在抱歉。我会跟女儿说的......”

典子父亲：“典子，你回来得正好。你来吆喝一下生意吧。打工的孩子感冒了。”

典子：“啊！我一个人吗！？”

典子：“我没干过呀。”

典子父亲：“没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？你来，干到7点。”

“那，那个......”

“好吃的面包......买、买个尝尝怎么样？......”

典子：“糟了！根本卖不动！”

典子：“好吃的面包！来一个吧！”

女白领：“便宜呀！我要一个。”

典子：“啊？”

典子：“多，多谢惠顾......”

典子：“好、好吃的面包，走过路过不要错过——！便宜卖了——！”

大爷：“看着不错呀。我要这个吧。”

典子：“谢谢啦！”

典子：“面包店今天也特惠酬宾。便宜又好吃，松软又可口啦！”

大学生：“我要这个。”

主妇：“我也来一个。”

典子父亲：“太给力了！”

典子父亲：“居然都卖光了。明天再接再厉哦。”

典子：“噢、包在我身上！”

典子：“卖火柴的小女孩什么的，到底不符我的个性啊！”

典子父亲：“......？”

第二周......

花店：“那个女孩子，干得不错啊！”

菜店：“不如找她来做咱们商店街的促销女郎呢！”

完

漫画：MOKUTAN Angelo