聆听禅音，感悟人生

禅语是指一些能够体现禅心或禅悟境界的精辟短语，它能够帮助人们理解深奥的禅学教义。巴西漫画家用连环画的方式，为我们深入浅出地阐释了禅语的含义。第六期的禅语是“和光同尘”。

【和光同尘】

“和光”，谓柔和的光辉。“同尘”的“尘”指“尘世”，意即与尘俗融于一体，亦即不露锋芒，与世无争。是谓禅僧隐藏学品和善行，融入社会，救济世人。

登场人物

典子：班里的劳动委员

井上：典子的同学

田中：班里的劳动委员

完

漫画：MOKUTAN Angelo