聆听禅音，感悟人生

禅语６　和光同尘

文化 生活

禅语是指一些能够体现禅心或禅悟境界的精辟短语，它能够帮助人们理解深奥的禅学教义。巴西漫画家用连环画的方式，为我们深入浅出地阐释了禅语的含义。第六期的禅语是“和光同尘”。
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【和光同尘】

“和光”，谓柔和的光辉。“同尘”的“尘”指“尘世”，意即与尘俗融于一体，亦即不露锋芒，与世无争。是谓禅僧隐藏学品和善行，融入社会，救济世人。

登场人物

典子：班里的劳动委员
井上：典子的同学
田中：班里的劳动委员

放学后的班会上......
放学后的班会上......

典子：“井上，你为什么一次扫除都没参加！？”
典子：“井上，你为什么一次扫除都没参加！？”

井上：“没劲，谁爱干？”
井上：“没劲，谁爱干？”

典子：“你就想自己一个人偷懒？差劲！” 井上：“废话真多！滚一边去，别烦我！”
典子：“你就想自己一个人偷懒？差劲！”
井上：“废话真多！滚一边去，别烦我！”

班会后......
班会后......

真理：“典子你太了不起了。井上好凶，我一直都不敢说他。” 典子：“当然了。他对我态度那么坏，我怎么能忍。”
真理：“典子你太了不起了。井上好凶，我一直都不敢说他。”
典子：“当然了。他对我态度那么坏，我怎么能忍。”

真理：“相比之下，田中也太......” 彩子：“真的靠不住唉。”
真理：“相比之下，田中也太......”
彩子：“真的靠不住唉。”

当天的扫除时间......
当天的扫除时间......

“井上居然又逃了！？”
“井上居然又逃了！？”

典子：“今天我绝饶不了他！”
典子：“今天我绝饶不了他！”

“哎呀，田中。他跟井上在干嘛呢？”
“哎呀，田中。他跟井上在干嘛呢？”

田中：“哇，上面擦得锃亮。井上，你真行。” 井上：“别给我戴高帽，才不吃你那一套呢。”
田中：“哇，上面擦得锃亮。井上，你真行。”
井上：“别给我戴高帽，才不吃你那一套呢。”

田中：“没有啊，你真的帮我了个大忙。我够不着。”
田中：“没有啊，你真的帮我了个大忙。我够不着。”

“......”
“......”

田中：“要是可以的话，明天你能不能帮我搬一下架子呀......” 井上：“真拿你没辙。”
田中：“要是可以的话，明天你能不能帮我搬一下架子呀......”
井上：“真拿你没辙。”

典子：“上啊，典子！”
典子：“上啊，典子！”

典子：“那个，我也来搭把手，行吗？”
典子：“那个，我也来搭把手，行吗？”

漫画：MOKUTAN Angelo

人生 禅悟 和光同尘