聆听禅音，感悟人生
禅语６ 和光同尘
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禅语是指一些能够体现禅心或禅悟境界的精辟短语，它能够帮助人们理解深奥的禅学教义。巴西漫画家用连环画的方式，为我们深入浅出地阐释了禅语的含义。第六期的禅语是“和光同尘”。
【和光同尘】
“和光”，谓柔和的光辉。“同尘”的“尘”指“尘世”，意即与尘俗融于一体，亦即不露锋芒，与世无争。是谓禅僧隐藏学品和善行，融入社会，救济世人。
登场人物
典子：班里的劳动委员
井上：典子的同学
田中：班里的劳动委员
放学后的班会上......
典子：“井上，你为什么一次扫除都没参加！？”
井上：“没劲，谁爱干？”
典子：“你就想自己一个人偷懒？差劲！”
井上：“废话真多！滚一边去，别烦我！”
班会后......
真理：“典子你太了不起了。井上好凶，我一直都不敢说他。”
典子：“当然了。他对我态度那么坏，我怎么能忍。”
真理：“相比之下，田中也太......”
彩子：“真的靠不住唉。”
当天的扫除时间......
“井上居然又逃了！？”
典子：“今天我绝饶不了他！”
“哎呀，田中。他跟井上在干嘛呢？”
田中：“哇，上面擦得锃亮。井上，你真行。”
井上：“别给我戴高帽，才不吃你那一套呢。”
田中：“没有啊，你真的帮我了个大忙。我够不着。”
“......”
田中：“要是可以的话，明天你能不能帮我搬一下架子呀......”
井上：“真拿你没辙。”
典子：“上啊，典子！”
典子：“那个，我也来搭把手，行吗？”
完
漫画：MOKUTAN Angelo