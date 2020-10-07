聆听禅音，感悟人生
禅语７ 以心传心
文化
漫画
禅语是指一些能够体现禅心或禅悟境界的精辟短语，它能够帮助人们理解深奥的禅学教义。巴西漫画家用连环画的方式，为我们深入浅出地阐释了禅语的含义。第七期的禅语是“以心传心”。
【以心传心】
以心传心，这是指深奥的禅学教诲无法用语言阐释，靠师徒间的心领神会，即谓真理只可意会不可言传。由此派生出了无需言语就能心意相通的含义。能用语言传递给对方的东西，仅仅是很小一部分而已，重要的是为相互理解而努力的姿态。
登场人物
糕点师：该系列主人公典子的父亲
徒弟
典子父亲的面包房
师傅：“现在还不能拿出来。这会儿应该还没完全发起来呢。”
徒弟：“师傅，这个面包烘烤14分52秒后的状态是最完美的。之前我计测过时间的。”
徒弟：“咦？真是怪了。”
师傅：“你看，我刚说什么来着？”
师傅：“听好了，只想靠数字和语言来判断使不行的。温度、湿度也好、和出的面及其发酵状态也好、就连火候，每次都是不一样的。”
师傅：“面团、火候的微妙差异，必须靠身体去记忆去判断！”
徒弟：（话是这么说，可.....）
徒弟每天都跟在师傅身边烤面包......
徒弟：“找感觉什么的，说得不明不白，真心搞不懂啊。”
徒弟：“......嗯？”
徒弟（师傅好投入呀......一直盯着火候在看。）
徒弟（嗯......刚才面团的触感是那样的，那火候得是这样才对......）
徒弟：“好了，就是现在！”
徒弟：“......师傅”
师傅：“还是挺能干的嘛。非常完美！”
徒弟：“我觉得我知道师傅您说的‘感觉’是什么了。”
徒弟：“师傅您是在以身示范啊！”
师傅：“啊，是呀。”（现在真是说不出口啊。刚才我打了个盹来着......嗨，就这样吧。）
完
漫画：MOKUTAN Angelo
协助：大空山磨塼寺 藤田一照住持
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