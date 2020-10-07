聆听禅音，感悟人生

禅语７ 以心传心

禅语是指一些能够体现禅心或禅悟境界的精辟短语，它能够帮助人们理解深奥的禅学教义。巴西漫画家用连环画的方式，为我们深入浅出地阐释了禅语的含义。第七期的禅语是“以心传心”。

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