聆听禅音，感悟人生

禅语是指一些能够体现禅心或禅悟境界的精辟短语，它能够帮助人们理解深奥的禅学教义。巴西漫画家用连环画的方式，为我们深入浅出地阐释了禅语的含义。第八期是“无常迅速”。

【无常迅速】

这个禅语告诉我们，时间是永不停歇，转瞬即逝的。可谓时不我待，人的死总是比预料来得早。所以活在当下必须感恩，人活着就要珍惜宝贵的时间。

登场人物

典子: 任性的初中生

奶奶: 典子的祖母

父亲: 典子之父

母亲: 典子之母



典子、父亲、母亲：“祝奶奶70岁生日快乐！”



父亲：“奶奶，您是说有特别想要的礼物吗？”

奶奶：“是啊，这个嘛......”



奶奶：“......我想上初中。”

三人：“啥！？”



父亲：“〇〇初中夜校 只要你想学习，我们来者不拒！周一至周五17:30-21:00 电话：03-xxxx-xxxx”



父亲：“唔......这时间够晚的啊。”

典子：“而且这还是我们学校！别了吧。同学们知道了，我该多不好意思啊。”



母亲：“不过，奶奶，这是您最想要的70岁生日礼物吧？”

奶奶：“谢谢。其实我是之前看电视……”



奶奶：“有个外国画家。现在都80岁了呢。说他70岁才开始学画画的！他说其实早就想画画了，就因为年轻时忙没时间。”



奶奶：“我就是看到了他才想上学的。我当初也没能上学，一晃就到了这年纪……”



奶奶：“学习永远都不嫌晚哦。以后我还想知道更多的东西，英语和数学我都想学好。”



母亲：“奶奶，今后就好好珍惜自己的时间吧。”

典子：“就是就是，这是奶奶自己的人生嘛。”

父亲：“那放学就我负责去接吧。”



典子：“1年后......”



奶奶：“好了，英语作文搞定。”

典子：“奶奶，你写得可真不少啊！”



奶奶：“到底什么都学一点儿，好开心啊。”

典子：“Enjoy人生吧！话说，你都写了什么呀？”



奶奶：“就是那个外国的画家爷爷呀，我跟他成了笔友，用英语写信联系呢……”

完

漫画：MOKUTAN Angelo

协助：大空山磨塼寺 藤田一照住持

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