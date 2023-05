《樱格拉姆：拯救日本樱花的英国人》 作者访谈录

阿部菜穂子 ABE Naoko

旅英记者、纪实文学作家。长年供职于每日新闻社,已出版5部日文著作。第一本英文版著作《“Cherry” Ingram: The Englishman Who Saved Japan’s Blossoms》于2019年3月出版。该书入选BBC Radio 4的Book of the Week,已出版8种语言版本。日语原版《樱格拉姆:拯救日本樱花的英国人》2016年获得日本散文家俱乐部奖。2001年起与英国籍丈夫常居伦敦。