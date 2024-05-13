住宅探访 在客厅那边，有广阔田园

步入建筑师建造的房屋

在城市的办公室里工作一天后，打开家门，对面的田园风光尽在眼前。这可不是科幻小说里的场景。建筑家充分利用房子位于城郊的特点，发挥想象力，将其变成了日常的真实体验。



通透之家（设计：菅原大辅，2011年）。图为房子南侧的门前通道



穿过玄关来到客厅，能看到里边的儿童房



儿童房



从合二为一的客餐厅眺望北边的田园



从木制甲板的露台看到的客餐厅



从露台眺望东北方

位于千叶县房总半岛的大网白里市，利用东京通勤圈这一有利条件，正在推进宅地开发。图中4口之家生活的这座房子，正好位于该市新兴住宅街区和之前田园地带的交界处。盖房子的时候，在东京都内工作的男主人对建筑家提出的第一要求，是希望拥有一个可以在欣赏田园风光的同时，与家人一起享受音乐的共有空间。

于是，建筑家设计出了这座像动物巢穴一样的住宅。面向住宅区的一侧，从外观上看，像用无机材料制作而成的几何形状盒子。从外面完全看不见房子内部，可以充分保护居住人的隐私。但走进房子，就会发现房间光照充足、通风良好，充满生命活力的空间令人豁然开朗，大自然近在迟尺。

客餐厅的四扇大玻璃门是滑动式的，全都可以隐藏。收好拉门，从客厅到木甲板的露台则连为一体，成为一个完全开放的空间。眺望着眼前广阔的田园风光，大人们享受闲适生活，孩子们尽情地玩耍。每天吃饭的时间都像在野餐。

这种开关自如的巧妙设计，使房间能够适应季节变换，最低限度地使用冷暖气即可。春天可以听到黄莺等小鸟和小动物的鸣叫声；夏天敞开所有拉门通风自如；秋天可以聆听昆虫的呢喃，欣赏稻田和树木浸染秋色；冬天则能闻到田里烧荒的味道，空气清新时可见星空闪烁。

图片：Jérémie Souteyrat（2013年） ©Jérémie Souteyrat

撰文：Manuel Tardits（原文法文）

标题照片：通透之家（设计：菅原大辅，2011年），从合二为一的客餐厅眺望北边的田园

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