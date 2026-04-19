浦岛太郎文化
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神龟
很久以前，一个名叫浦岛太郎的渔夫和父母生活在一个小村庄里。他擅长捕捉各种鱼类，而且心地善良。一天傍晚，当他沿着海滩回家时，看到一群男孩围着一只大海龟，又说又笑。他们其中两人将它在地面拖行，另一人则用棍子敲打着龟壳取乐。
“住手！”浦岛太郎喊道。“你们怎么能这样折磨一个无辜的生物？”当他走近时，男孩们一哄而散。海龟爬进海浪中游走了。
第二天，浦岛太郎像往常一样去海里捕鱼。他的渔船在海中越划越远，直到将其他渔船远远地甩在视线之外。海面很安静，他的内心也异常平静。看着头顶上漂浮的云朵，他陷入了遐思。这时，一个声音隔着水面传来。
“浦岛太郎！浦岛太郎！“前一天他救下的海龟正向他游来。“你是我的救命恩人，让我带你去一趟海底龙宫，以表谢意。”
浦岛太郎吓了一跳，原来这是一只会说话的神龟。他回答道：“可是我要如何去那里呢？我潜不了那么深。”
“爬到我的背上来，我驮着你过去，”神龟说道。“我们很快就到。”于是，浦岛太郎爬到神龟背上潜入了海中。
海底龙宫
神龟游了一会儿后，远处出现了一道门，门后是一座由红白珊瑚筑成的宏伟宫殿。很快，他们在宫殿前停了下来。在那里，一位身着优雅红绿长袍的年轻女子前来迎接浦岛太郎。“我是乙姬公主，很高兴见到你。”她说。公主身边的侍女们也对这个年轻人报以微笑，无数的鱼儿在她们之间游来游去。
在宴会大厅内，桌子上摆满了各种龙宫美食和清酒，身穿飘逸服装的舞者随着古筝和长笛的乐声翩翩起舞。“真是难以置信，”浦岛太郎低声对身旁的乙姬公主说道。“我从没想过世上竟会有如此金碧辉煌的地方。”这样快乐的日子过得飞快。
一天早上，浦岛太郎醒来，突然想起了自己的父母，他们仍住在简陋的茅屋，以粗茶淡饭为食。“我得回家去看看我的父母。”他对乙姬公主说道。
“但你才刚到这里不久，”她惊讶道。“为何这么快就要离开呢？”
无论乙姬公主如何挽留，浦岛太郎去意已决。最后，她只得答应。“那好吧，作为你来龙宫的礼物，请带上这个盒子。当你看到它时会想起我，但永远不要打开它。”随后，她递给浦岛太郎一个精美的漆盒。
村里的“陌生人”
浦岛太郎再一次爬到神龟的背上。神龟把他带到了他们第一次相遇的海岸边。也许是因为离开了一段时间，他感觉周遭的景物有点儿陌生。当浦岛太郎转过身去问神龟是不是把他带错了地方时，却发现神龟已经游入海中悄然离去。
他匆匆赶到父母居住的地方，却发现茅屋已经消失不在，也不见父母的身影，甚至连他路上遇见的几个村民也十分陌生。
“请问您知道浦岛太郎的家在哪里吗？”他向坐在路边的一个白须老翁问道。
“我一辈子都住在这里，但从来没有听说过这个名字。你又是谁？”
浦岛太郎匆匆赶回海滩。凝视着翻滚的海浪和远处的天际线，他心中疑惑：“到底发生了什么？”他有所不知，他在龙宫度过一日相当于凡间一年，而一月相当于凡间一个世纪。此时，凡间已经过去了三百年时间！
此时的浦岛太郎不仅几乎身无外物，又仿佛被困在一个陌生的地方。他唯一拥有的就是乙姬公主送给他的漆盒。他打开了漆盒的包裹，端详着它那泛着光泽的黑色表面，想起了乙姬公主那双明亮的眼睛。尽管她叮嘱过不要打开盒子，但浦岛太郎心想也许这里面有解决问题的答案。
于是，他慢慢地掀开了漆盒的盖子，一缕白烟冒了出来，升到了空中。转眼之间，浦岛太郎已变成了一个白须老翁，恢复到了他在凡间的实际年龄。
（原文英文）
撰文：理查德·梅德赫斯特
插图：斯图尔特·艾尔
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