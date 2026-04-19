日本神话传说

这个经典的日本传说讲述了一个名叫浦岛太郎的年轻渔夫前往海底龙宫的故事。他到底带回了一份无价的宝物还是诅咒呢？

神龟

很久以前，一个名叫浦岛太郎的渔夫和父母生活在一个小村庄里。他擅长捕捉各种鱼类，而且心地善良。一天傍晚，当他沿着海滩回家时，看到一群男孩围着一只大海龟，又说又笑。他们其中两人将它在地面拖行，另一人则用棍子敲打着龟壳取乐。

“住手！”浦岛太郎喊道。“你们怎么能这样折磨一个无辜的生物？”当他走近时，男孩们一哄而散。海龟爬进海浪中游走了。

第二天，浦岛太郎像往常一样去海里捕鱼。他的渔船在海中越划越远，直到将其他渔船远远地甩在视线之外。海面很安静，他的内心也异常平静。看着头顶上漂浮的云朵，他陷入了遐思。这时，一个声音隔着水面传来。

“浦岛太郎！浦岛太郎！“前一天他救下的海龟正向他游来。“你是我的救命恩人，让我带你去一趟海底龙宫，以表谢意。”

浦岛太郎吓了一跳，原来这是一只会说话的神龟。他回答道：“可是我要如何去那里呢？我潜不了那么深。”

“爬到我的背上来，我驮着你过去，”神龟说道。“我们很快就到。”于是，浦岛太郎爬到神龟背上潜入了海中。

海底龙宫

神龟游了一会儿后，远处出现了一道门，门后是一座由红白珊瑚筑成的宏伟宫殿。很快，他们在宫殿前停了下来。在那里，一位身着优雅红绿长袍的年轻女子前来迎接浦岛太郎。“我是乙姬公主，很高兴见到你。”她说。公主身边的侍女们也对这个年轻人报以微笑，无数的鱼儿在她们之间游来游去。

在宴会大厅内，桌子上摆满了各种龙宫美食和清酒，身穿飘逸服装的舞者随着古筝和长笛的乐声翩翩起舞。“真是难以置信，”浦岛太郎低声对身旁的乙姬公主说道。“我从没想过世上竟会有如此金碧辉煌的地方。”这样快乐的日子过得飞快。

一天早上，浦岛太郎醒来，突然想起了自己的父母，他们仍住在简陋的茅屋，以粗茶淡饭为食。“我得回家去看看我的父母。”他对乙姬公主说道。

“但你才刚到这里不久，”她惊讶道。“为何这么快就要离开呢？”

无论乙姬公主如何挽留，浦岛太郎去意已决。最后，她只得答应。“那好吧，作为你来龙宫的礼物，请带上这个盒子。当你看到它时会想起我，但永远不要打开它。”随后，她递给浦岛太郎一个精美的漆盒。

村里的“陌生人”

浦岛太郎再一次爬到神龟的背上。神龟把他带到了他们第一次相遇的海岸边。也许是因为离开了一段时间，他感觉周遭的景物有点儿陌生。当浦岛太郎转过身去问神龟是不是把他带错了地方时，却发现神龟已经游入海中悄然离去。

他匆匆赶到父母居住的地方，却发现茅屋已经消失不在，也不见父母的身影，甚至连他路上遇见的几个村民也十分陌生。

“请问您知道浦岛太郎的家在哪里吗？”他向坐在路边的一个白须老翁问道。

“我一辈子都住在这里，但从来没有听说过这个名字。你又是谁？”

浦岛太郎匆匆赶回海滩。凝视着翻滚的海浪和远处的天际线，他心中疑惑：“到底发生了什么？”他有所不知，他在龙宫度过一日相当于凡间一年，而一月相当于凡间一个世纪。此时，凡间已经过去了三百年时间！

此时的浦岛太郎不仅几乎身无外物，又仿佛被困在一个陌生的地方。他唯一拥有的就是乙姬公主送给他的漆盒。他打开了漆盒的包裹，端详着它那泛着光泽的黑色表面，想起了乙姬公主那双明亮的眼睛。尽管她叮嘱过不要打开盒子，但浦岛太郎心想也许这里面有解决问题的答案。

于是，他慢慢地掀开了漆盒的盖子，一缕白烟冒了出来，升到了空中。转眼之间，浦岛太郎已变成了一个白须老翁，恢复到了他在凡间的实际年龄。

（原文英文）

撰文：理查德·梅德赫斯特

插图：斯图尔特·艾尔

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