第二回：大乘佛教的登场

“日本的佛教”系列

佛陀寂灭后500年，宣说新教义的佛教不断登场，经丝绸之路传入中国。这类新型佛教叫作大乘佛教。“日本的佛教”系列第二回将介绍释迦牟尼的教义传入中国后发生了怎样的变化。

大约2500年前佛陀在印度创立了佛教，此后其势力范围不断扩大。尤其到了公元前3世纪，孔雀王朝第三代君主阿育王成为佛教信徒后，佛教一跃兴盛起来。学界普遍认为，大概在这段时期，佛教从印度全域甚至扩大到了斯里兰卡。

在斯里兰卡，此时传入的佛教克服了种种困难，基本保持了最初形态传承至今。其后，这支佛教还经斯里兰卡传入东南亚，一直延续了下来。因此，现在流行于斯里兰卡和东南亚的佛教，即所谓的“上座部佛教（南传佛教）”保留了最接近佛教创立初期的形态。

谁都能成为佛陀的大乘佛教

另一方面，释迦牟尼圆寂大约500年后，宣说新教义的佛教在印度本土如雨后春笋般涌现。新型佛教通过丝绸之路从印度周边地区传入中国。这类与释迦牟尼宣说的佛教不同的新型佛教，统称为大乘佛教。

下面对大乘佛教的特性简单介绍一二。释迦牟尼创立的佛教主张凡人出家成为僧伽的一员，然后在此基础上坚持清苦的修行生活，就能够“作为佛陀的弟子开悟”证入涅槃。这类“作为佛陀弟子开悟的人”叫做阿罗汉。阿罗汉从已然开悟这点而言，其身份与佛陀，即释迦牟尼一样高贵，但慈悲心和智慧的深度还不及佛陀。虽是圣人，但终归还是佛陀的弟子。换而言之，在最早的佛教教义里，我等肉胎凡人唯一的最高果位，就是遵从佛陀教义的指导，成为阿罗汉。换言之，我们自身是不可能成为佛陀的。

但在大乘佛教中，通往开悟之路的结构发生了根本性改变，开始主张“谁都能修炼成佛，通往成佛的道路更加宽广了”。换个说法，等于是说“谁都能成为这世上最高的圣者”。

释迦牟尼只在佛经里说过“你们要以阿罗汉为目标”。他绝对不会说“像我一样成为佛陀”之类的话，也没说过“有成佛的方法”。因此，大乘佛教的创始人们想要主张“谁都能修炼成佛”，就需要创作不同于以往经典的别的新经。这些新经都有如下共通前提。

“我虽然在其他经里说过出家修行之人能够修成阿罗汉，但那终究只是引领你们入门的说法。其实这个教义的背后还有一个更深层次的真理体系，在理解这一体系的基础上再去修行，你就能成佛，而不是阿罗汉。那么现在，我便要与你讲讲这究极的真理体系，你可要听好了。”

大乘佛教的创始人们把这一场景作为基本格式，再将各自思考的“究极的真理体系”伪托释迦牟尼之口写成文章。它们就是般若经、法华经、净土经典类、密教经典类等大乘经典。不同群体各自创造了不同的“究极的真理体系”，作为佛经推广开去，因此现存数量众多的大乘经典其实是多种思想的集合体。

把原本的佛教演绎得更具魅力

这些内容多样的大乘佛教经典群，和释迦牟尼宣说的原始佛教，作为“释迦牟尼的佛法”一并传入了中国，大致就是在公元1、2世纪。

百花齐放的教义宣说着南辕北辙的思想，却都作为释迦牟尼语录一并传来，最初让中国的知识分子陷入混乱，不过最终他们还是达成了共识——“虽然传来的佛法全都是释迦牟尼亲口说过的，但他是根据不同状况，有些说得浅显，有些说得深奥，所以才有了出入。”他们承认所有佛经都是释迦牟尼亲述之词，却认为不同佛经有高下之分，以此从理论上尝试对不同经典之间内容的龃龉进行统一。然后，他们试图去辨别哪部经书水平最高，换言之，辨别哪部经才是讲述了究极真理的佛经，然后将之视作真正的佛教去接受。

但是，选择哪部经作为究极的真理，完全依靠读经者个人的判断。做出不同判断的人，自然选择不同的经典，然后广收信徒，扩大各自的影响力，最终就出现了多个信奉不同经典的教团并立的局面。这就是佛教“宗派”的起源。

中国人认为传承释迦牟尼亲述教义的经典和各类大乘经典“都是释迦牟尼说过的话”，在这个前提下，再去阅读经书后，几乎都被大乘经典所吸引。因为大乘经典本来就是在原本的佛教的基础上进行再创作，让它变得更具魅力的产物。而且其中包含的神秘主义元素也与当时的中国思想不谋而合。

于是中国佛教就成了清一色的大乘佛教。虽然宗派林立，但无一不是以大乘佛教的经典为基础确立的。而释迦牟尼创始的原始佛教就被排挤到了角落，还被冠以“小乘佛教”的蔑称。

明治以前日本人都没听过释迦牟尼的佛教

公元6世纪，日本从中国引入了佛教。因此成为了认为大乘佛教才是真正释迦牟尼佛法的佛教国家。此后长达1500年左右的时间，日本都是作为大乘佛教国家传承着佛法。

释迦牟尼宣说的初期佛教被正式介绍到日本，是在19世纪后半叶，进入明治时代之后的事了。长达300年左右的锁国政策结束，一时外部世界的信息如潮水般涌入日本。这时，斯里兰卡和东南亚流行着一种不读大乘经典的其他形态的佛教之事才广为人知。而且他们使用的经书还是以巴利语这种极其古老的印度语书写。由此以佛教学者为中心，开始有人提出了新的见解：“不读大乘经典的斯里兰卡和东南亚佛教才是原教旨的佛教，大乘经典传达的并非释迦牟尼说的话。”

如今，大乘佛教并不是释迦牟尼所宣说的佛法这一见解在学术界已成定论，但佛教界的一贯解释是“即使大乘佛教不是释迦牟尼的佛法，从源于释迦牟尼思想这点来看，也应当视为正统佛教”。

由释迦牟尼在印度始创的佛教，因大乘佛教的出现而一举多样化，这种多样化发展之下的佛教经由中国传入日本，便是第一回和第二回所讲的内容。下一回将为大家介绍6世纪佛教初入日本时的状态，并对之后日本佛教为何演变成始终保持着世界独一无二、极其特殊的形态的原因进行解说。

标题图片：位于中国重庆市的佛教石窟“大足石刻”的石佛。因为远离人居，所以在文革的破坏活动中得以幸存，完美地保留了9世纪到13世纪大乘佛教的石佛风格。1999年登录联合国教科文组织的世界文化遗产名录（Aflo）

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