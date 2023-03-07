第三回：日本初期佛教，带有国营任务色彩

“日本的佛教”系列

6世纪，日本决定将佛教作为国家项目引入日本。但在达成目标之前，还有一个巨大的困难横在前路。“日本的佛教”系列第三回将为读者解说中国佛教是以何种形式融入日本社会的。

佛教，中国文化圈成员的标识

6世纪，日本已经开始具备身为一个国家的自觉了。在中央政府内部，围绕国家运营的方式是作为中国文化圈的一份子生存下去，还是将来自外国的影响悉数排除，专注日本自己的发展道路，产生了激烈的争论，甚至引发了一系列武装冲突。这场路线之争，以前者的胜利告终，之后日本开始积极吸纳中国文化，通过模仿中国，逐步建立起了国家运营体系。

彼时，作为对外宣传日本已积极加入中国文化圈的一种外交手段，佛教进入了当政者的视野。统治集团想通过成为和中国一样的佛教国家，来宣示日本作为中国文化圈一份子的正当性。于是决定把佛教作为一项国家级项目引入日本。

这里先介绍下当时中国佛教的状况。1、2世纪以来，各种佛教教义纷纷通过丝绸之路传入中国，从中选择哪种教义作为“真正的佛法”，不同的选择派生出了大乘佛教系的各大宗派。而后到了6世纪，出现了将这些不同教义统一起来的趋势，并越演越烈。中国僧侣试图将这些教义全盘吸收，同时对这些教义所宣说的理论进行整理，兼容并包地从整体上理解这个博大的佛教世界。其代表就是大乘佛教的一个宗派，天台宗。该宗派的佛法由最澄9世纪传入日本，之后催生出日本佛教的各大宗派。不过，具体情况容后另述。

在日本决定引入佛教之际，中国本土的新型佛教“禅宗”还未发展壮大，而且印度佛教的最终形态“密教”也尚未正式传入汉地。禅宗和密教在中国大兴是更往后的事了，对之后日本佛教的发展也产生了重大影响。不过，这部分内容也容后另述。

引入僧团，困难重重

如前文所述，6世纪，日本决定作为国家项目引入佛教。那么“国家正式引入佛教”究竟意味着什么？佛教传统的规定是要有“佛法僧”三大要素组成。“佛”是佛陀，“法”是佛教教义“达摩（Dharma）”，僧便是按照佛陀的教导生活的僧侣组织，僧伽。将佛教引入日本，就意味着要从大陆将这三大要素一并进口到日本。只有当佛教三宝都进入日本之后，日本才算得上是一个佛教国家。

前两个，佛陀和佛陀的教义很容易引入。佛是佛像，法是佛经，只要找人把这些都装船运到日本就完事了。但第三个僧伽的引入却极为困难。僧伽是僧侣形成的组织。“引僧伽赴日”就意味着要用船将众多僧侣从大陆带到日本。

根据收录了释迦牟尼所定戒律的《律藏》，规定至少4人才能组成僧伽。4名以上男性组成男性僧伽，4名以上女性则是女性僧伽。但是根据其他规则，“普通人想要出家为僧，需要10人以上僧侣的许可”。为此，想要在日本将僧伽这个组织长期维持下去，就需要10人以上精通律藏的僧侣，并让他们度过极其危险的海上旅程，从大陆东渡日本。想要把日本变成正式的佛教国家，首先就需要完成如此艰巨的任务。

鉴真率众弟子赴日，日本成为正式的佛教国家

费尽心力将佛教引入日本的人是圣德太子。可惜他的时代也没能成功引入僧伽。成功引入的只有佛像和佛经。之后，日本各地兴建寺院，举办各种佛教仪式，祈求国泰民安。只不过，之后很长一段时间内都能没正式引入僧伽。这最后的难题得到解决，日本正式成为佛教国家，那已经是754年的事了。

当时，中国德高望重的僧人鉴真应日本的邀请，燃起了布教之志，决心东渡。他是开展戒律研究和实践的“律宗”的专家，同时也是领悟了各种佛教思想的高僧，有众多弟子追随，所以带着10人以上的弟子东渡日本也是完全可行的。但不幸的是鉴真率弟子东渡的计划多次因遭遇风暴沉船等灾难而受挫，直到第五次尝试，才终于抵达日本。而彼时他已双目失明。

定都奈良的大和朝廷以国宾之礼迎接鉴真一行。然后，鉴真等十多位僧侣成为仪式的主持人，逐步把日本人剃度成为佛教僧侣。这是日本僧伽正式诞生的瞬间，也是日本正式跻身佛教国家行列的瞬间。

作为国家宗教启程

但此后朝廷的态度并未全然顺从鉴真的意愿。日方想要的是成为正式的佛教国家，为此需要引入僧伽，第一步是希望10人以上的僧侣来日。等日本能够满足这些条件，真正实现僧侣的自给自足后，把佛教作为一种国家运营的手段来驱使才是他们的真正意图。

因此，朝廷自然也依旧承认引入佛教之前日本人广泛信仰的众神是合法的信仰对象，佛教并没能完全取而代之。日本自古以来的众神和新从大陆传来的佛，都被日本人当作信仰的对象，最终两者相互融合。其结果就是诞生了日本独特的宗教观——“同一个超自然存在以另一种姿态现身于世”（认为神道的众神是佛教的佛和菩萨在日本的一种化身——译注）。这种“神佛习合”的宗教观，如今依然深深扎根于日本社会。是对神道和佛教两者毫无障碍兼容并包的感觉。

鉴真带着宏愿东渡日本，是希望以身奠基将佛法弘扬于整个日本。但是日本朝廷所希望的，却是一个对国家运营有利的，能够分担权力机构部分职能的佛教。身负这种使命的僧侣，是祈福国泰民安的官方咒术师，也是担任与大陆之间的文化交流任务的外交官。

处于类似国家公务员立场的僧侣自然不被允许独立组成僧伽，也不允许维持基于律藏的自治组织。换言之，释迦牟尼宣说的“在僧伽中通过每日的修行生活完成自我变革”的理念完全没被理解；而且，僧侣一方没有认定新僧侣的权力，认定权统归国有。僧侣的日常不受律藏约束，而受国家法律约束。在奈良扎根的日本最早的佛教，是由国家运营的、为国家而存在的宗教。这是日本佛教的出发点。下一回我们将看一看这样的日本佛教又是如何不断蜕变发展的。

标题图片：江苏省扬州市大明寺鉴真纪念堂内的鉴真像。纪念堂是为纪念鉴真圆寂1200年，参考日本唐招提寺金堂设计的（PIXTA）

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