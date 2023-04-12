第四回：与权力结合的日本密宗

“日本的佛教”系列

从8世纪末到9世纪初，密教从中国传到了日本。此后，天台宗和真言宗两大密宗教派在贵族社会的权力构图下对立并存。第四回将介绍日本的密宗。

缺少一个能够整合整个佛教的思想体系

8世纪中期，日本从形式上成功引入了佛像、佛经、修行组织，所谓僧伽三大要素，即中文所称佛法僧，正式成为佛教国。但这并不意味着释迦牟尼创立的原教旨佛教被引入了日本。大乘佛教中出现的众多佛陀，和日本本土众神一样，被视为拥有神秘咒力的崇拜对象，僧人作为能够召唤出众佛陀法力的咒术仪式的执行者，一直深受器重。但为了斩断自身烦恼而加入僧伽苦心修行的正宗僧侣，在日本僧人群体中是看不到的。

奈良朝廷为了向世人广泛宣扬佛教拥有的镇护国家的咒术之力，便开辟了学问场所，让众僧侣学习佛教知识。在那里，各种佛教哲学和戒律被分为六大宗派单独授课，学习这些难解的教义，被认为是判断僧侣是否保有特殊能力的标志。这六大宗派分别是三论宗、成实宗、法相宗、俱舍宗、华严宗、律宗，后世被统称为“南都六宗”。

可惜这些充其量只是类似取得国家认证资格所需的课程，并不是一个可以让僧侣全面地理解整个佛教的综合性教育体系。在这个时期的日本，能够俯瞰整个佛教、从整体把握佛教的思想体系还不存在。

以法华经为顶点，将所有经典分层排序

这种情况一直持续，直到8世纪末到9世纪初，恰逢日本从奈良迁都至京都，两种体现佛教内核的佛教思想同时从中国传到了日本。一个是最澄带回日本的天台宗教义，另一个是空海带回来的真言宗教义。这两种教义成为了后来日本佛教的基础。

天台宗诞生于中国，是当时最前沿的宗派。该宗派对公元1世纪以后从印度中国的各种佛教思想全盘吸收，对这些不同思想构筑了复杂的理论相关性，试图对广阔的佛教世界进行总揽性的理解。当然了，这些南辕北辙的佛教思想本来就是在印度不同时代不同人群中各自产生的，其实不该混为一谈。但是天台宗却尽力使用各种理论，试图将它们统一起来。然后将《法华经》置于所有经书之上。换而言之，天台宗是在将《法华经》作为顶点，给所有佛经分层排序的过程中诞生的中国本土宗派。

最澄正式把该宗派介绍到日本后，受到了日本佛教界的热烈欢迎。因为以往只能做碎片式理解的佛教终于可以放到一个统一的体系下来理解了。

作为最高思想的魅力

可是，才没过多久，空海又把真言宗的教义带回了日本。真言宗不像天台宗将南辕北辙的教义统一到一个框架内，而是印度佛教在发展的最终阶段出现的“密教”，教义很单一。“在已有思想的基础上，创造一个能够兼容并包的更上位的思想体系”——在重复这种操作而发展过来的佛教史的最终阶段出现了密教。密教自认是应该站在所有佛教思想之上的，拥有最高位神秘力量的佛教。

在外部不存在救世主的这个世界，靠自己的努力实现自我改革，是释迦牟尼的教义。这一教义在之后的大乘佛教发展中逐渐带上了神秘主义色彩，到了最终阶段的密教，开始宣说“参悟自身与宇宙能量的联系，通过与之一体化而成佛”。最终变得跟印度教的教义别无二致了。一般认为，密教的奥义是只传授给某些特定个体的神秘主义教义，和宇宙能量融为一体的体验也不能靠语言来广泛传播。

空海将这种密教作为一个确切的体系完完整整地搬回了日本。对于本就将佛教作为神秘的咒术宗教引进的日本佛教界来说，空海的密教是最渊博最有效力的教派，比起从理论上将各种教义置于统一框架下示人的天台宗，看上去似乎更加坚固且不可动摇。最澄的弟子们对此也深以为然，于是便将最新传来的密教教义叠加在自家天台宗教义上，逐渐给整个天台宗披上了一层密教面纱。

如此，带有淡淡密教色彩的佛教多种教义集合体的天台宗，和只传播佛教发展的最终形态“密教”的真言宗，教义迥异的密宗双雄结构就在日本确立了。

宗祖 总本山（祖庭） 教义 天台宗 最澄 比叡山延历寺（京都市、滋贺县大津市） 将《法华经》至于顶端，对其下所有经典进行纵向排序 真言宗 空海 高野山金刚峰寺（和歌山县） 佛教发展的最终阶段。参悟自己与宇宙能量之间的联系

崇高的少数派和一般大众二元结构

这里需要提醒大家的是，这个时代的日本并没有“佛教思想也是与时俱进不断进化”的观念。当时的日本人认为从中国传来的佛教经典全都是佛陀说过的话，所以毫无疑问全都是正统佛教教义，只是不同经典深浅有别。“虽说都是佛陀说过的话，但这其中佛陀真正想对我们说的究竟是哪些？”——面对这个疑问，天台宗说是（从密教视角解释的）《法华经》，真言宗则说是《大日经》《金刚顶经》这类密教经典。但他们都没有说过“在漫长的佛教史的最终阶段出现的最新思想就是密教思想”，他们并没有这种历史视角，这是各位读者尤其需要注意的。

密宗的特点之一是“重视权威的倾向”。虽说谁都能够与根源性的宇宙能量一体化从而成佛，但“与根源性的宇宙能量融为一体”是一种特别的行为，只允许少数具有特殊资质的人，或拥有不同寻常的修行积累的人才能做到。因此，一般民众必须向这一特殊人群进行祈祷，请求他们给自己带来现世的利益。根据密教教义，人世间的阶层结构由两种人构成。一种是少数已经和宇宙能量成为一体的崇高的修行者，应称为“生佛”（得道高僧，被作为活在人间的佛受世人崇拜——译注），另一种则是向这些崇高之人祈祷，请求赐予幸福的一般民众。密教深受印度教影响，而印度教又承认宗教性身份制度（种姓制度）——从这个角度来看，密教呈现这种独特结构也就很好理解了。

之后呈现多样化发展的日本佛教宗派或多或少都受到了密教这种特点的影响，无一例外。因此，所有宗派都开始纳入了“拥有特别资质和资格的人”和“期待从这些人那里获得利益而信奉他们的一般人”的二元结构。二战中，日本佛教各派都异口同声承认天皇拥有和佛陀一样的权威，协助他发动战争的这一事实，就是日本这种佛教观的典型体现。

支撑贵族社会的两大密教

8世纪以后，日本佛教界以天台和真言二宗为中心发展起来。因为两方都拥有重视权威的特性，所以自然就把重心放在了和以天皇为中心的国家权力之间的关系上。换句话说，就是天台宗和真言宗围绕着拉拢天皇展开了漫长的争夺战。此时，因为将大本营置于京都的天台宗轻视旧有的奈良佛教，导致了奈良佛教的多数僧众站到了真言宗一边。

就这样，日本佛教就出现了在以天皇为中心的贵族制社会的权力结构下，天台宗和真言宗两大宗派对立并存的局面。这个阶段的佛教主要有以下特点。

基于律藏运营的僧团“僧伽”并不存在，严密规定了僧侣生活的规矩也不存在。这一特性一直持续到现在。 虽然在思想层面继承了大乘佛教，但结构上却以承认拥有特别资质和资格的人与普通人之间存在差别，是以密教结构为基础。 倾向于跟权力结合。

这种状况持续了300年，但之后随着权力基础从贵族阶层向武士阶层，或一般民众阶层转移，这种结构也逐渐发生变化，进而孕育出更加多样化的佛教世界。欲知后事，请听下回分解。

标题图片：空海的铜像（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。