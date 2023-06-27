第六回：镰仓新佛教的诞生

“日本的佛教”系列

从平安末期到镰仓时代，以天台宗为母体，诞生了各种各样的佛教教团，佛教首次成为对一般民众也有意义的宗教。再加上重视冥想的禅宗，日本不断创生出多彩的佛教世界。

新的佛教教团以天台宗为母体诞生

12世纪到13世纪是日本佛教的重大转折期。这段时期，日本佛教从贵族权力构图下的真言宗和天台宗这两大密教相峙局面，急速奔向多样化，出现了主张修持不同法门的多个教团并立的局面。构成现在日本佛教的宗派，几乎都是这个时期诞生的。

这种多样化的起点便是天台宗。天台宗是兼容并包了多种佛教思想的复合体，因此在探索新的佛教思想的时代，就成了绝佳的土壤。在天台宗学习了佛法的僧侣中，出现了不满其过于复杂的教义，希望拥有强大稳固的单一思想的一群人。他们从融入天台宗教义的各种思想中抽取出了某些特定的思想，将之主张为“佛教正法”，并形成教团。这种趋势同时多点发生，于是就出现了多个新型佛教教团并立的局面。

人们开始追求一种能凌驾于整个日本社会之上的力量带来的救济，而不是仅限于以贵族为中心的封闭圈子中。这时，佛教才终于成为了对一般民众而言也有意义的宗教。在天台宗母体下诞生的各种佛教教团不再局限在贵族圈子，而是得到了武士、商人、农民等更多阶层的广泛认同。而另一方面，原本依附于权力的两大密教也积极接纳这一动向，开始提出“拯救众生”的口号。12世纪到13世纪是日本佛教开始真正认识到宗教最本质的作用——“拯救苦难众生”的时代。

旨在拯救众生的“净土系诸教团”和“法华经信仰教团”

这个时期粉墨登场的佛教教团主张的拯救众生的方法大致可分为两种。

一种世界观是认为在别处有一个与这个世界隔绝的理想世界，向住在那个世界的佛陀许愿，就可以让佛陀带我们到那个世界。提倡的是从苦难世界解脱的方法。其典型就是法然和亲鸾率领的净土宗和净土真宗等“净土系诸教团”。

另一种世界观则相信佛陀以我们肉眼不可见的姿态常住于这个世界，通过诵读特定佛经，执行特定仪轨，佛陀就能让我们周围的世界变得安乐无比。换言之，是一种试图通过信仰之力来改变现状的教义。日莲率领的“法华经信仰集团”便是其代表。

这些主张激进且单一教义的教团，在老派的两大密教看来，自然是威胁自身既得利益的、麻烦的新兴宗教团体。因此，在这些新型教团扩大势力版图的过程中，不可避免地发生了激烈的宗教冲突，各地都出现了武装冲突和政治迫害。然而，以民众喜闻乐见的形式宣说教义的新型教团的发展势不可挡，其势力范围不断扩张。

如此，日本佛教就形成了三足鼎立局面，分别是以纯正密教为教义的真言宗，给多种佛教思想的集合体覆上一层密教面纱的天台宗，从天台宗的多种佛教思想中抽取特定思想作为教义的各种新型佛教教团。并且这些宗派在经过对立和争斗之后，逐渐划定势力范围，河水不犯井水地共存共栖了。观察这一分歧的过程可知，日本佛教的基础是密教色彩的世界观。

提倡知性生活方式的禅宗

然后在这一动向之外，还出现了禅宗。禅宗是传说中的开山祖菩提达摩5世纪到6世纪在中国始创的新型佛教。释迦牟尼宣说的佛教原本是希望通过冥想修行完成自我变革的宗教，为此他制定了修行所需的功课。谁都能够平等地修习功课，走向开悟的流程是有明确规定的。然而禅宗却将这一流程进行了神秘主义处理，认为这一流程“只可意会，不可言传”，需在实际修行生活中专心冥想，重视冥想状态本身。禅宗是比起思想和世界观，更重视知性冥想生活的宗教。

禅宗这种特质受到了中国文人阶层的热捧，在8世纪之后迅速发展起来。这种禅宗于12世纪到13世纪正式传入日本。如今日本禅宗有临济宗、曹洞宗、黄檗宗的三派存在。其中临济宗和曹洞宗就是始于这个时期。而黄檗宗则是进入17世纪后由隐元传入日本的宗派。

禅宗是重视知性冥想生活本身的佛教教派，所以其教义并没有确切的内容。日本临济宗创始人荣西重视密教，曹洞宗开山祖道元则有其独到见解，认为“我们本来就是佛，是通过冥想来确认此事的”。虽然思想各不相同，却都以冥想修行为主，禁欲且重视知性生活形式是日本禅宗各派的共通之处。这点受到了当时以武士阶级为主的知识阶层的欢迎。之后的禅宗又发挥了将最前沿的中国文化引入日本的窗口功能，也与花道、茶道、能乐等日本文化显示了极强的亲和性。这些其实都很好地体现了禅宗将知性的冥想生活当做基石的特性。

如此一来，两大救济宗教“净土系教团”和“法华经信仰教团”、提倡知性的生活方式的禅宗，加上密教这四大类宗派就在日本生根发芽。此时确立的日本佛教的格局由此延绵800年直至今日。

反溯历史，长途跋涉回归佛教出发点的日本佛教

对比印度佛教史和日本佛教史是一项饶有趣味的工作。在印度，佛教始于以冥想自我修行为基础的释迦牟尼的早期佛教，然后逐渐发展出了认为可以靠各种神秘力量达到救济的各类大乘经典。接着，将这些各色神秘的救济方法都进行大一统操作的密教登场，最后却因为与印度教同化，导致印度佛教的消亡。

而日本佛教却是从引入印度最终阶段的密教出发的。换言之，日本佛教史是从最后也是最新型的佛教开始发展的。然后那些觉得靠密教教义无法解脱的一群人又从完整保留了密教之前各种大乘佛教思想的天台宗教义里去寻找答案，根据各自的个性选取了一种单一的法门，并创立了自己的教团。这是12世纪到13世纪期间日本佛教的状况。如果将禅宗视为释迦牟尼原教旨佛教的大乘佛教改良版，那么也可认为这个时期，释迦牟尼的原教旨佛教也被部分地引入了日本。日本佛教从密教开始，经密教前的大乘佛教世界，然后又部分地回归到释迦牟尼的原始佛教世界，正好是印度佛教历史的逆行。

这种状况一直持续到距今100年前左右。然后到了明治时期，日本结束锁国，开始积极引入海外文化后，这下原教旨的释迦牟尼的佛教又逐渐从斯里兰卡和东南亚诸国传入日本。其结果就是日本佛教再次与反溯历史，经过漫长的跋涉，终于抵达了佛教的出发点。

将日本佛教史作为对印度佛教史的逆行现象来把握，就能对大框架有个很好的理解了。这种特别的历史进程造成的结果就是，现代的日本佛教是一个几乎囊括了从早期佛教到密教的所有佛教思想的复合型宗教世界。

标题图片：在爱知县犬山市临济宗瑞泉寺的专门道场中坐禅静心的修行僧们（读卖新闻/Aflo）

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