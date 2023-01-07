走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇介绍的是《今朝又迎春》。

谁是镜中人，恍若忽见先父颜，今朝又迎春 ——芭蕉 （1678年作，收录于《续虚栗》）

现代日本使用阳历，所以从冬至（12月21日前后）算起，大约10天后的1月1日还正值隆冬。但是直到江户时代，日本使用的都是农历，临近立春（2月4日前后）的新月之日（农历初一）为1月1日，所以那时的人们都将其认为“新春之始”。因此，俳句中的“今朝又迎春”，说的是“大年初一的早晨”。

当时年龄都以虚岁算。呱呱坠地即为1岁，过了正月新年，任谁都会又长一岁。可以认为芭蕉是在说“我的容貌跟那谁是越来越像了啊。新的一年，感觉自己又老了一岁唉。”

俳句中的“谁”，到底是何人？芭蕉看似在故意含糊其辞。他一定是感慨“我跟先父越来越像了”吧。

据推测，芭蕉13岁丧父。（作诗）这一年的元日，芭蕉迎来了44岁。在孩子的眼里，父母的容貌总是要苍老一些吧。大年初一早晨，到了和父亲去世时差不多年龄的芭蕉，想必是在镜中发现了那张熟悉的面庞，怀念之情油然而生，同时也意识到了自己的衰老。

标题图片：PIXTA

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