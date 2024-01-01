走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“万岁”。

万歳（まんざい）や踏かためたる京の土 ——芜村 欢乐万岁舞，踏实脚下京城土，金汤般坚固 芜村 （1770年3月以后作，收录于自画赞《万岁图》）

日本有句谚语说“福临笑家门”，欢笑迎新好运来。如今的“漫才”(*1)，已经没有了季节感，但它的原型“万岁”却是正月特有的。

跳舞的“太夫”和持鼓的丑角“才藏”两人一组，挨门逐户表演才艺，用幽默滑稽的问答逗人开怀大笑，用舞蹈和新年贺词为各家各户祈祷安康、长寿。

画家兼俳句诗人芜村留下了许多被称为“俳画”的作品。这首俳句就是写在名为《万岁图》（日本重要文化遗产）的俳画上的。满面笑容、欢快起舞的太夫和手里拿鼓配合表演的才藏的表情，令观众忍俊不禁。

画作左上方署名有“洛夜半亭”四个字。“洛”是指京都。由此推测此首俳句大概是芜村居于京都，号称“夜半亭”的1770年之后创作的作品。如今虽已不再，但据说当时以奈良县西北部村落为据点的“大和万岁”，到了正月就会前往京都一展才艺。

俳句的意思是，自古以来，每到正月许多万岁都会跳起“贺岁之舞”，因此将脚下的土地踩踏得坚实牢固，让京都有幸变成了一座固若金汤的都城。脚踩大地，也是驱散邪气，为当地百姓祈福的一种仪式。这是祝福千年古都京都的一首吉祥喜庆的俳句。

标题图片：与谢芜村相关资料 纸本淡彩万岁图（文化厅收藏，落合晴彦拍摄）

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