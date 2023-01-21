走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇介绍《猫冬》。

金屏蔽朔风，翠盖亭亭古劲松，躲入好猫冬 ——芭蕉 （1693年作，收录于《炭俵》）

“猫冬”，即谓严冬时节蛰居家中闭门不出。据俳谐集《炭俵》序文记载，1693年的某冬夜，3个门生到访芭蕉庵，在炭盆里生了火。芭蕉用火钳拨弄着盆里横七竖八的木炭，低吟浅咏了这句诗。

“金屏”指的是贴着金箔的屏风。第二句说的是“屏风上画着一棵粗大的古松”。屏风可以遮蔽寒风，所以是猫冬的理想之物。

不过芭蕉庵并没有这样一张屏风，只是出于芭蕉“要是有就好了”的想象，也就是若能在金箔温暖的光芒和古朴的劲松图守护下猫冬该多好这样一种愿望。

更早之前，芭蕉的友人素堂曾写过这样一首俳句——最思乾坤外，箪瓢陋室亦无妨，蛰居过隆冬。它的意思是“好想在尘世之外的地方也有间房呢。这样的话，我就能躲进去蛰冬了啊。”

这首俳句借用的是唐代诗人元稹的诗句“壶中天地乾坤外”，其典故源自于仙人壶公的壶中另有一片仙境这个古老的中国传说。

芭蕉大概就是针对素堂的这首俳句，呢喃出“要是我的话，只想蛰居在画有古松的金箔屏风后过冬”。

标题图片：PIXTA

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