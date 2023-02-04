走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇介绍的是《鸳鸯》。

鸳鸯池中戏，尽美尽善无可比，枯枝冬徒立 ——芜村 （1751年11月作，收录于《芜村自笔句帐》）

芜村出生于摄津国毛马村（现在的大阪市都岛区——译注），长大后去了江户（东京旧称——译注），跟随夜半亭巴人学习俳谐。巴人去世后，芜村先在关东游历了一段时日，1751年，也就是他36岁那年的秋天，迁居去了京都。

这年冬天，他写信给曾在关东关照过自己的熟人，告知自己在京都的联系地址和近况，并写下了这首俳句。那时，芜村似正通过观察寺院的拉门画和屏风画来学习绘画。信中还写道：“我正在京都各处走走看看，不亦乐乎”。想必他是在某处寺庙里实际看到鸳鸯了吧。

鸳鸯雄鸟的羽毛有橙色、蓝色、白色，对比色鲜艳美丽，而且，鸳鸯那游来游去的胖乎乎的身体和冬日里静寂的枯枝的线条也形成了鲜明对比。作为一个修行中的画家，芜村可能觉得这样的对比特别有趣吧。

这首俳句的意思是“莫非是神灵在鸳鸯身上穷尽了世间所有之美？冬日池塘周围的枯枝，光秃秃没有任何装扮地徒立在那里。”“尽美”是极其美好，完美之意，出自《论语•八佾》：“子谓《韶》‘尽美矣，又尽善也’；谓《武》‘尽美矣，未尽善也’。”

俳谐中引用中国诗文的句子并不少见，芜村尤其是个中好手。他的这首俳句，也在夸张的表达中融进些许幽默，很好地将整个场景的色彩都凝缩在了鸳鸯一处。

标题图片：PIXTA

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