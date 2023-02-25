走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇介绍《雪人》。

快快生火去，有个好物示与你，雪人笑嘻嘻 ——芭蕉 （1686年？作，收录于《续虚栗》）

芭蕉口中的“你”是其门生曾良。他以芭蕉《奥州小道》之旅的同行者而为人熟知，比芭蕉小5岁，身份是武士，但当时是失去了主家的浪人。

据其他资料的前言记载，曾良住在芭蕉庵附近，二人早晚都互有来往，曾良有时帮芭蕉生火以做饭，并会在芭蕉煮茶之夜造访。而且，曾良有做隐士之念，无所贪图地与芭蕉交好。

这个曾良在某晚冒雪来到芭蕉庵，然后就有了这首俳句。根据前言可以想象，“快快生火去”是芭蕉对曾良下达的“命令”——今夜雪景迷人，我想邀你共赏。我要煮茶了，你去把火生起来。

然后，芭蕉说了句“我给你看个好东西”，便堆起了雪人，算是对曾良尽主人之谊。诗句咏出了两人间无拘无束、淡泊率真的交心感，同时也包含了些许调笑之意——你生起火来后，这雪人就要融化了。

标题图片：PIXTA

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