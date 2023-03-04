走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇介绍《赏雪》。

出门赏雪去，精心梳洗盛装行，蓑衣配斗笠。——芜村 （1773年作，收录于《芜村自笔句帐》）

在和歌与俳句中，“雪”和“月”“花”一样，是表现自然之美的最佳景物。芜村也兴致勃发：“走！赏雪去！我要盛装打扮一番，就选蓑衣配斗笠！”

这首俳句的意趣首先是在“精心梳洗盛装行”这句上。说到赏雪，雨具蓑衣和斗笠确实是最佳“装备”，但廉价又粗糙，实在称不上盛装。然而，芜村却煞有介事地来了句“精心梳洗盛装行”，这种意外的反差感，令人忍俊不禁。

第二，他还致敬了芭蕉的俳句。一首是“走吧赏雪去，大地披上了银装，欢奔至摔倒”。其中“赏雪去”是共通的。两首俳句，让我眼前就浮现出这样的场景——芭蕉迫不及待地冲出家门去看雪，还想一路欢跑，直到摔跤走不动为止；而“盛装”穿戴的芜村，则紧随其后追赶——想想也是有趣。

而且，他大概还致敬了芭蕉为老年小野小町创作的一首俳句。“雍容尔雅兮，纵是万里无云日，依然喜蓑笠。”能剧（日本的一种传统戏剧形式——译注）《卒塔婆小町》中，已然老年的小野小町，穿戴破旧的蓑笠，衣衫褴褛地登场，在一场机缘问答中智取了禅僧。“蓑衣和斗笠”也象征了小町那样舍弃红尘的开悟者。正因如此，对于逃离俗世，追求风雅之趣的俳句诗人而言，蓑衣配上斗笠，便是不折不扣的盛装，自然是需要精心梳装一番的。由此也可窥见芜村对芭蕉的敬意。

标题图片：PIXTA

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