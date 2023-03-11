走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇介绍“雪原”。

长河涓涓来，斗折蛇行蜿蜒去，茫茫白雪原 ——凡兆 （1960年?作，收录于《猿蓑》）

通常冬季不大降雪的地方一旦下了雪，就会展现出别样风情。日本古典文学，是以鲜少下雪的京都为中心展开的，给一成不变的日常生活带来新鲜感的雪，自然令人们翘首期盼，并且这种盼雪之情在和歌中多有吟咏。此俳句的作者凡兆居住在京都，是芭蕉的一个弟子。

这首俳句中描写的风景，平凡无奇——在一片纯白色的雪原上，只见一条黑色不明物曲折蜿蜒，细看原来是一条涓涓流淌的小河。那里大概是京都的郊外吧，平时广袤的荒野和田地，大雪之后变成了银装素裹的另一个世界；之前那不起眼的河川，忽然显现于眼前，黑色河道在白茫茫的天地中蛇行。俳句很好地抓住了这一给人以强烈视觉冲击的景象。

其实在这首俳句问世4年前，芭蕉的另一位弟子乙州也写过一首类似的俳句。

“银装裹大地，长河蜿蜒赫然见，茫茫大雪原。”

凡兆和乙州的区别，在于是否加入了主观逻辑判断的一句“长河蜿蜒赫然见”（因为降雪，让河道黑白分明地展现在了面前）。乙州对景色的看法是主观局限的，而凡兆则专注于客观描写所见景色，反而成功地唤醒了读者独自对雪天的特殊感受。

标题图片：PIXTA

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