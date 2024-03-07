走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“霞”。

春なれや名もなき山の薄霞 ——芭蕉 恰逢春日里，无名山中亦有霞，只是薄一些 芭蕉 （1685年作，收录于《野晒纪行》）

这首俳句有一个前言——赴奈良途中。由此可知，它是芭蕉在离开故乡伊贺（三重县）前往大和国奈良的途中创作的。

在古代文化繁荣的大和国，有不少因和歌而闻名的山峦，其中在和歌中最常出现的，是吉野山。“吉野应是云霞起，只缘今朝立春来”，平安中期的歌人壬生忠岑的这首和歌，可以说是咏吉野山之代表作，收录于《拾遗和歌集》的卷首。伴随着后人不断模仿学习这首和歌的传统，最终“一到立春，云霞涌动”就成了和歌世界里约定俗成的逻辑了。

芭蕉在这里则反其道而行之，同样是大和国的山，他却把目光投向了“无名山”。“春天终于来了。要是那座有名的吉野山，和歌里都会吟颂它一到立春，霞光绚烂；不过今天这座无名山，也同样云霞升腾，只是薄了些。”

这个“薄”字是幽默之所在。到了立春，那些名山云蒸霞蔚，但实际上无名山也照样有与其相称的淡云薄霞。

标题图片：PIXTA

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