走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇介绍《白梅》。

白梅初绽处，长夜破晓迎朝阳，无限好春光 ——芜村 （1783年，收录于《枯桧叶》）

1783年12月24日夜里，弥留之际的芜村将弟子唤到枕边，让他记下自己的两首俳句。

“听冬莺初啼，昔日是否亦鸣啭，王维家篱墙。”“草木丛生地，白霜苍苍树莺啼，只待新春日｡”这两首俳句吟咏的都是冬天的树莺。无论是昔日王维（唐代诗人和画家）家的篱墙上，还是现今芜村家周围的草木丛中，树莺都叽啾鸣叫，等待春天的到来，只差一步就是新春了。而翘首期待春天的正是芜村自己，树莺是芜村的灵魂。

随即芜村又低吟了这首《白梅》，并吩咐弟子在俳句前加了“初春”二字作为前言。翌日（25日）拂晓时分，芜村安然长眠，享年68岁。俳句的前言，是指写在俳句前面的语句或词汇，用来说明俳句中描述的事情或点题。俳句（17个音节）太短，所以作者经常会附加前言来补充句意。

芜村在前两首中，以树莺表达了自身的愿望。接着在第三首中吟诵道——白梅初绽，东方破晓，期盼已久的春天就在眼前。芜村梦见了黎明时绽放的白梅，在四溢的清香中，坚信着春天的到来，踏上了黄泉不归路。

另外，芜村这首极其优美的绝笔俳句，第一句的五个字还流传着“白梅悄然开”的版本。如果是后者，那么，梅开夜明春天到，听着就更加直接了。哪个版本是正确的？哪个更有趣？放飞思绪来品味古典诗句，也是读俳句的妙趣之所在。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。