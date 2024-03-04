走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“取水”。

水とりや氷の僧の沓（くつ）の音 ——芭蕉 取水供本尊，抱冰握火苦行僧，步履声阵阵 芭蕉 （创作于1685年，收录于《野曝纪行》）

奈良东大寺每年春季举行的“修二会”法事，以“御水取”之名而为人熟知。3月1日到14日，每晚手持巨大松明（火把）的僧人依次登上二月堂，从高台上将火星撒布到台下。日本人认为沾上这些火星，就能保佑自己无病无灾，因此二月堂下总是挤满信众。二月堂上，僧侣们来回跑动，修行佛法，步履铿锵，响成一片。13日凌晨，要从二月堂边的若狭井中汲取圣水，供奉堂内的本尊，因此便有了“御水取”这个名字。

芭蕉为这首俳句写了前言，曰“参笼二月堂”，所以，他应该是夜宿二月堂时听到了“僧の沓(*1)の音”，即“修行僧侣的步履声”。“水とりや”说的是芭蕉近距离接触僧侣汲水修行时的感动。“氷の僧”可以理解为“清苦严谨修行的僧侣”。

但其实，这首俳句里的“取水”一词还双关了同音词“水鸟”。日语里它们都念“mizutori”。鸳鸯、野鸭等“水鸟”，又因其身形而被类比成僧侣脚上的鞋履。芭蕉因联想到“水鸟”而选用了“冰”“沓”二词。这首俳句表面上看似是芭蕉的体验感想，告诉读者“我去二月堂参笼，正逢“御水取”修行活动，听到了那些如抱冰握火般刻苦修行的僧侣的步履声”，但其中隐含了芭蕉优雅的语言游戏——都是mizutori，结了冰的池中水鸟，那样子很像鞋履。水鸟算是“冰履”吧。

标题图片：PIXTA

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