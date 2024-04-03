走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“春雨”。

春雨やぬけ出た侭（まま）の夜着（よぎ）の穴 ——丈草 爬出被窝看，榻上徒留一穴懒，窗外春雨暖 丈草 （1695年作，收录于《丈草书简》）

丈草是芭蕉晚年的弟子。出生于尾张国（现在爱知县西部）犬山城下的武士家庭内藤家，27岁出家，28岁时成为芭蕉弟子。丈草34岁时，芭蕉去世，他便在师墓所在地近江国（现在的滋贺县）义仲寺附近建了座“佛幻庵”，为芭蕉服丧3年。写有此句的书信，是芭蕉去世的第二年，丈草寄给伊贺（现在的三重县西部，芭蕉的故乡）的一位朋友的。信中他还写道：“我想去拜访芭蕉老师的故里，却无奈疾病在身，又生性懒惰，今年春天也以未能成行而告终。”

这首俳句，丈草用“被窝凸起，看似小山包”，来表现自己的“慵懒”。丈草从梦中醒来，爬出被窝一看，被子竟被拱起了一个和自己身体大小相当的“洞穴”；再起身朝窗外望去，这才发现“原来下春雨了呀”，于是轻叹“窗外春雨暖”。

春雨是季语，描写了春日丝雨暖、润物细无声的风情。丈草看着春雨无声落下，恹恹春困，更添几分。从拱起的被“穴”中，也可以读出丈草那百无聊赖之感——直到去年冬天还伴随在老师芭蕉身边，现在却只剩下自己一人了。

标题图片：琵琶湖大津观光协会

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