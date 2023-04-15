走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇的季节主题“季题”是“花”。

花开吉野山，烂漫美妙不可言，唯有啧啧赞 ——贞室 （1600年作，收录于《一本草》）

听到“花”一词，你的脑海里浮现的是什么花呢？在连歌和俳谐中，单说一个“花”字时，一般指的是“樱花”。花是“华美”这种抽象概念，其代表就是樱花。花是赞美的对象，作者在如何表达上颇显新意。

这首俳句别具一格，让人产生一种如同在游戏里开挂，有点耍滑头的感觉。“面对樱花盛开的吉野山，无言以表，唯有‘唉哟哟’的惊叹”。对于眼前的樱花美景，作者既没有只言片语的描绘，也没有抒发自己的感想，只用“唉哟哟”来表达感叹。让人词穷正是最高的赞美。

日语原文中“唯有唉哟哟”一句，出自古净琉璃（由说唱发展起来的日本传统木偶戏——译注）中常用的说法。在俳句中使用这个尽人皆知的短语也可谓别出心裁。作者贞室（1610-1673年）是江户时代初期活跃于京都的俳句诗人。

俳句的舞台吉野山（奈良县）自古就以赏樱胜地而闻名。芭蕉也到访过这里，并在《笈小文》中称赞这首俳句道：“每次想到贞室那句不经意的‘唯有啧啧赞’，我自己也难以言表。”另外，吉野的樱花是野生的山樱。当泛红的新芽在枝头萌发，白色花朵也同时开放。花瓣娇小玲珑，和先开花的染井吉野樱不同，别有一番风情。

标题图片：PIXTA

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