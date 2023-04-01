走进古典俳谐世界

俳句，派生于由多个作者共同创作的连歌及俳谐的第一句，也就是包含有向各位参与者问安之情并融入了季节性话题的“发句”，独立成为17个音节的定型诗。本系列将为读者展现世界最短诗歌“俳句”的魅力，通过俳句之起源的古典俳谐，解读日本的季节感和日本人的原风景。本篇的季节主题“季题”是“花云”。

举目花如云，悠扬钟声鸣何处，上野浅草寻 ——芭蕉 （1687年作，芭蕉自笔怀纸）

“映入眼中的是朵朵花云，回响耳边的阵阵钟声，是从哪里传来？上野的宽永寺还是浅草的浅草寺？”一般只说“花”时，指的便是樱花。盛放的樱花自古就被比作云霞。上野和浅草都是赏樱胜地，且相距仅2公里之遥。从稍远处的江户中心地区日本桥一带望去，这两处花云看似连成一片，遮天蔽日；而且，缭绕的钟声也很难分清是从那里的哪一座寺庙敲响的。柔美的春日风情，仿佛让视觉和听觉都为之融化——这是芭蕉为江户春天写下的一首赞歌。

正因为此，这首俳句肯定赢得了江户众人的喝彩。芭蕉多次将它写在怀纸（放在和服的怀中随身携带的和纸——译注）上赠人，并收录在多本书籍中。其中还有两张他亲笔书写的意趣略有不同的怀纸流传了下来。芭蕉取传统歌舞剧“能”的一节歌词，附上音符作为前言。那是名为《西行樱》的歌曲，盛赞京都的樱花美景宛若“春锦”。

芭蕉心生与京都一较高下的念头，坚称“江户的樱花也美不胜收”。同时，赏花必然要有音乐为伴。不难想象，那些流连于上野和浅草的赏樱人唱着《西行樱》载歌载舞的景象，就如同现代日本人手拿麦克风在樱花下高歌喧闹的场面吧。

标题图片：PIXTA

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