走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“花衣”。

筏士の蓑やあらしの花衣 ——蕪村 筏夫激流行，狂风骤雨舞落英，蓑衣变花裳 芜村 （1780-1783年间作，收录于《芜村句集》）

这首俳句吟咏了京都郊外名胜地岚山的雨中樱花。岚，在日语中是暴风雨之意。“被‘岚山’的疾风骤雨吹散的樱花花瓣，像雪花一样漫天飞舞，掉落到筏夫的蓑衣上，把蓑衣变成了锦衣花裳”。蓑衣本是用稻草编织而成的简陋雨具，芜村却捕捉到了它因飘零而落的樱花而变美的瞬间。流经岚山山麓的保津川上，筏夫将木材扎成木筏顺水放排。从沿河的山林吹来的缤纷落英，洒满了河面和木筏，形成一幅难得一见的晚春美景。你能感受到在风雨飘摇中，筏夫顺流而下的紧张和惊险。花开时节，人们通常是不希望风雨催花落的，但这首俳句却颠覆了这一常识。

芜村似乎对自己的这首俳句相当满意。昔日藤原公任(*1)有一首咏岚山红叶的和歌——岚山未明风雨寒，红叶无人衣不沾（黎明前的岚山秋风萧瑟寒冷，没人身上不沾上飞落的红叶。红叶本就是朝人飘零而下的）。对此，芜村得意地说，还是自己更胜一筹，用17个字表达了相似的情景。

芜村还有一首大胆的俳句，描述了狂风暴雨中的赏樱名胜吉野山的景象——暴雨吞云霞，疾风舞花漫天撒，吉野山头下。芜村咏叹的雨中花，在俳句诗人中可谓是一骑绝尘了。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。