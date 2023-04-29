走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“猫妻”。

时至春心动，猫妻猫夫皆有须，安能辨雌雄 ——来山 （收录于《今宫草》）

俳句里提到春季进入发情期的猫，现在似乎很多都使用“恋猫”“猫之恋”这类季节词语，但在古典俳谐中，还会用“猫妻、猫夫”。两者日语读音相同，都是“neko no tsuma”。古人是否按照雌雄来区别使用汉字尚不很明确，不过来山这首俳句确实是重新意识到了母猫也有胡须这件事。“思春之猫皆有须，实在难辨公与母”。听上去那么理所当然，却又感觉在说废话，让人忍俊不禁。“猫之恋”的俳句大多写的是猫儿连日徘徊，为伊消得人憔悴；或是痴女缠郎非卿莫属，求爱之声，噪音扰民。但这首俳句，可谓是另辟蹊径。

作者来山（1654-1716年）是大阪的人气俳句诗人，文笔巧妙，这首俳句还带有付记。“猫的公母很难简单用肉眼识别。一位尼姑，她深信惠比须和大黑天（惠比须和大黑天均为日本的福神——译注）是夫妻，我跟她说不是，她却无论如何也听不进去。因写这首雌雄皆有须的俳句而突然想起此事，是以为记。”这段文字也是越看越有趣。惠比须和大黑天确实胡须和体型都相似。出处《今宫草》是在来山去世后，由其弟子编辑的俳句文集，遗憾的是创作年月不详。

感性敏锐且富有幽默感的来山，善以简明易懂的语言创作或细腻或豪放的俳句。他的代表作中有一首描写通体透明的银鱼在水中畅游的俳句——清溪淙淙流，银鱼晶莹似水色，自由自在游（《续今宫草》）。

标题图片：PIXTA

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