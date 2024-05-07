走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“蝴蝶”。

世中よ蝶々とまれかくもあれ ——宗因 如真亦如幻，世事万物置一边，蝴蝶莫翩跹 宗因 （1676年作）

原文中“とまれかくもあれ”是“ともあれ、かくもあれ”的简略表现，意“无论怎样，姑且不论”。若是“世间啊，不管你怎样”，那便意味着“将纷繁世界置之于身外”。在这样的逻辑中，加入“蝴蝶”一词，借用了“蝴蝶莫翩跹（蝶々止まれ）”的说法。“蝴蝶莫翩跹”还可见于现代童谣中，比如“蝴蝶蝴蝶莫翩跹，快快停在菜叶上”。也就是说，这里的“とまれ”是双关语，既有“停下来”的意思，也是日语中表示“无论怎样，姑且不论”的“とまれかくもあれ”一词的组成部分。这首俳句可直译为“将世事万物暂置一边，蝴蝶你快快停下来。”

这首俳句的灵感来源于通称《庄周梦蝶》的寓言，它是中国古代道家经典《庄子•齐物论》中记述的故事。作者庄周在梦中变成了蝴蝶，从梦中醒来后变回了人，却弄不清楚自己到底是蝴蝶还是人了。宗因说的大概就是：“人世间的各种问题不去深思也无妨。就像蝴蝶一样自由飞舞吧。因为以人类的姿态存在，还是变成蝴蝶空中飞舞，哪个是真哪个是梦，我们根本分不清楚。来吧，蝴蝶，在我这指尖上停下来吧。你是谁的梦中蝶呢？”

宗因是连歌师、俳谐师，生于1605年，卒于1682年。这首俳句是他给俳谐门生惟中的文章《庄子像赞》结尾的第一句。

标题图片：PIXTA

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