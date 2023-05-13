走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“行春”。即行将逝去的春天。

春日行将去，携近江人观碧水，惆怅惜别情 ——芭蕉 （创作于1690年，收录于《猿蓑》）

“近江”是现在的滋贺县，其中央有被称为“近江之海”的琵琶湖。俳谐集《猿蓑》的前言曰“望湖水而惜春”，另外还有在前言写着“泛舟湖上”意趣的怀纸传世。这首俳句吟咏的是在琵琶湖岸边或湖上“和近江国的人们一起依依惜别行将远去的春天”。

当听到门生去来说：“湖水氤氲的风景正适合用来惜春”后，芭蕉回答道：“对。所以说在昔日人们心里，近江国的这片土地是和京都不相上下的赏春宝地啊。”（《去来抄》）芭蕉的心灵之眼，是通过古典传统来眺望春之将去的“近江之海”的。

芭蕉创作此俳句时浮现在脑海的大概是藤原良经的和歌“志贺花园古都春，明日访客有几人”（《新古今和歌集》）吧。“志贺”是琵琶湖西岸的地名，因曾有古代短暂定都于此的历史，所以有“故里”（古都）之称。而且，这里也是春天最美的“春之都”。“明日立夏后，就不再会有什么人来‘春之都’的志贺花园了吧。”这是一首将怀古与惜春融为一体的名作。芭蕉把“春日行将去”这首俳句放在了《猿蓑》春部的最后，大概是效仿了《新古今和歌集》中将良经的这首和歌安排在春部最后的做法。

标题图片：PIXTA

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