走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“野蔷薇”。

花茨（はないばら）故郷（こきょう）の路（みち）に似たるかな ——蕪村 野蔷薇开处，仿若童年故园路，乡愁油然生 芜村 （1774年作，收录于《芜村句集》）

每个人对于度过童年时代的故乡，都会有些难忘的记忆或是深刻在心底的情景。芜村对故乡的记忆，和野蔷薇联系在了一起。“野蔷薇盛开的这条路，看着多象幼时玩耍的那条故乡小路啊”。野蔷薇是初夏盛开白色花朵，气味芬芳。不仅是花色和形状，那股甘甜的香气似乎也引发了芜村的乡愁。

芜村出生于毛马村，面朝流经大阪近郊的淀川。芜村在给门生的书信中回忆说，小时候他常与小伙伴在河堤上玩耍。爬向河堤的路旁，想必野蔷薇花盛开，散发着阵阵清香吧。

这首俳句附有前言，曰“若登上那东皋”。“东皋”指东边的山丘，出自中国诗人陶渊明辞官归隐后创作的抒情小赋《归去来兮辞》中的一句——登东皋以舒啸，临清流而赋诗。陶渊明爬上故乡村东的小山丘，沉浸在归乡的喜悦中。然而芜村年少离开毛马村后，就再也没有回去过，即便从京都去大阪游玩，也不曾顺道回乡。恐怕是有些想回也回不去的苦衷吧。

即便走过与故乡相似的小路，像陶渊明那样登高远望，也无法看见毛马村。然而，在芜村心里，幼时的记忆却被唤醒，一切都历历在目。这首俳句中饱含了这样一种忧伤的望乡之情。

标题图片：PIXTA

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