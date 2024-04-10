走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“笋”。

竹の子や児（ちご）の歯ぐきのうつくしき ——嵐雪 春笋嫩且鲜，幼子津津啃一口，乳齿惹人怜 岚雪 （收录于1694年发行的《炭俵》）

岚雪出生于江户下级武士服部家，21岁左右投入芭蕉门下，35岁成为俳谐师。并且，他还娶了妓女为妻。他是一位无法为武士之道所束缚的人，选择了一生游戏人间的生活方式。

这首俳句表现的是作者看到幼子啃着煮软的鲜笋，露出牙龈，惹人怜爱的情景。原文中的“うつくし（可爱，讨人喜欢）”一词，原本就是一个以慈爱之情来形容对方，比如妻子和孩子等的词语；“儿”指的是刚开始长乳牙的幼儿。“笋”是初夏的季语，在俳句中既可作食材吟咏，也可用来比喻孩子像竹笋节节高一样茁壮成长。所以可以说，这是诗人看着吃笋的幼子，为孩子的健康成长而高兴，倾注了满腔父爱的一首俳句。

不过，这首俳句的背后，也有古典文学的影子。《源氏物语》的《横笛》卷中，有一个主人公光源氏照看和女三宫生的儿子薰的场景。薰其实不是光源氏的孩子，而是女三宫与倾慕她的柏木私通生下的。刚开始长乳牙的薰，小手抓着竹笋流着口水啃食的样子，光源氏看在眼里，既觉可爱又有些心情复杂。就岚雪的这首俳句，我们虽然没有必要对其背景故事太过认真地解读，但《源氏物语》对后世的巨大影响，却可从中窥见一斑。

标题图片：PIXTA

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