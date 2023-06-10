走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“杜鹃”。

杜鹃枝头闹，布谷布谷声清透，五尺鸢尾草 ——芭蕉 （收录于1692年发行的《葛之松原》）

这首俳句有两个来源。一个是《古今和歌集》中一首作者不明的情诗——ほととぎす なくや五月の あやめ草 あやめもしらぬ 恋もするかな（杜鹃鸣不停，五月鸢尾花盛开，难捺爱恋情）。诗中的鸢尾读“ayame（あやめ）”，而下一句 “あやめもしらぬ（ayame mo shiranu）”中，又以同音反复的形式，再次使用了ayame，但这个ayame已经不是指鸢尾草，而是表达“莫名其妙、没有道理可言”之意。这首诗的意思是，看见了鸢尾花，才意识到自己陷入了一场没有道理、难以自禁的恋情当中。诗的前半部分称“序词”，展现了一个意象并带出“ayame”一词，起到装饰性作用；而作者真正想表达的意思在后半部，那就是“爱情是没有道理可言的啊”。

这首俳句的另一个来源是关于诗句创作的传统技巧，即“创作诗词最好要朗朗上口，就像给五尺（约1.5米）的鸢尾草泼了水后的样子”。鸢尾草的叶子具有防水性，因此泼上去的水会非常顺滑地流去。

芭蕉几乎原封引用了《古今和歌集》中那首和歌的前半段，只是把“五月”换成一字之差的“五尺”。仅此一字之差，就变成了用“五尺鸢尾草”的比喻，来赞美杜鹃啼鸣的俳句了。

“啊。刚刚杜鹃叫了一声。那啼鸣就像吟咏了一首佳句，没有丝毫拖泥带水，如同一泼水从五尺高的鸢尾草上滴落下去一般，流畅清爽。妙哉！”

标题图片：PIXTA

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