走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“更衣”。

犯忌处绝境，幸得宽恕结夫妇，更衣心欢快 ——芜村 （或于1770年前后作，收录于《芜村句集》）

日本中学生的制服大多从6月1日起更换为夏装。白色短袖衫让人神清气爽。但是在平安时代，旧历4月1日（2023年是5月20日）换夏装，10月1日（2023年是11月13日）换冬装；江户时代也是在旧历4月1日改穿夏季专用的“袷”（同“夹”。有内衬的和服）。所以在诗歌中，如果单说“更衣”，一般指的就是4月1日的“换夏装”。这个季题给人一种身心都变得轻盈爽快的感觉。

芜村用这个更衣作题，写出了一首像戏剧故事般的俳句。“本应被斩的夫妇，得到主人的宽恕而免于一死，今天得以更衣换夏装。”这首俳句中的“夫妇”应该是一对侍奉武家的男女，比如年轻的武士和侍女。一般侍奉武家的男女之间是禁止随意恋爱的，那被视为“不义私通”，理应被主人斩杀。然而主人却成全了他们，二人得以喜结连理。

本已做好了死的准备，却有幸起死回生，过上平静的生活。迎来更衣之日的二人，喜悦之情重又涌上心头。“更衣”是摆脱憋闷不畅的严冬，在新的季节重获新生的日子，那种换夏装带来的明朗欢快，犹如夫妻二人心情的写照。

古典俳谐中，这种富于想象力的俳句并不少见，尤其是芜村，特别重视从季题中延展出更多意象，创作出切合于季题的故事。不仅如此，他仅用短短17个字，就能让人想象出一个曲折迂回的故事，笔力之深，着实令人叹服。

标题图片：PIXTA

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