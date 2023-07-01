走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“溲疏”。

溲疏满枝桠，一眼看遍三时景，满目雪月花 ——贞德 （收录于1651年发行的《昆山集》）

贞德是和歌、连歌、俳谐作者，1653年去世，享年83岁。著有多部古典文学注释书籍；在俳谐领域，他是以京都为据点的“贞门”派的掌门人。贞门俳谐的特点，是以和歌的传统表现手法为基础，对事物的描述妙趣横生，文风优雅温和。这些在此首“雪月花”的俳句里也得到了很好的体现。

溲疏是常种在围墙根的灌木，一般高1到2米。初夏开花，自古便是和歌吟咏的对象。枝头上纤细洁白的花朵密簇，令人印象深刻。于是，古人就产生了将溲疏花喻为一片洁白之物的想法。其中留下了许多将溲疏花比作白雪或月光的和歌，比如“犹如厚厚的积雪”“（夜看）宛若明月照亮大地”等等。

“雪”“月”和“溲疏花”分别是冬季、秋季和夏季的季题。贞德打趣道：“溲疏是想一气把三个季节的美景都展示给我们看啊。”日本的童话中，常有将主人公邀请到幻想空间去同时欣赏四季美景的故事。贞德的这首俳句是赞美溲疏“涵盖了三个季节，正可谓是童话世界里的植物。”

标题图片：PIXTA

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