走进古典俳谐世界

本篇的季节主题“季题”是“香鱼”。

夜半叩门急，友人来访复又去，只为送香鱼 ——芜村 （1768年作，收录于《芜村句集》）

这首俳句大概是说“某个夏夜突然响起敲门声。正纳闷深更半夜，究竟谁人来访，开门一看，原来是钓香鱼归来的友人。友人在门前分了几条鱼给我后就回去了。”来客没要一起就鱼喝酒，主人也没强留客人。这种君子之交淡如水的主客关系，与生息在清流中的香鱼的清爽感绝妙呼应。虽说都是鱼，但这里用鲤鱼或鲷鱼等肯定是不行的。

其实这首俳句是基于中国古代名士王徽之（338年-386年）的故事而作的。一天晚上，有感于月光下的白雪美景，王徽之想起友人戴安道，于是连夜乘船前往。在天明时分总算来到戴家门前，但他却没有进去就原路返回了。有人问他理由，他回答道：“吾本乘兴而行，兴尽而返，又何必见安道！”

不受世间常识束缚，这种淡然洒脱的心态是芜村所憧憬的。芜村的俳句虽然是重新复刻了一遍王徽之的态度，但把观雪换成了香鱼这种食物，俳句特有的具体性和现实感便由此而生。比起什么都不做就打道回府的王徽之，还是赠我香鱼的友人更贴心一些啊。

标题图片：PIXTA

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